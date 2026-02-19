A Daily Mail szerint Szoboszlai ügynöknek állt, a BBC teljesen másról ír – egy másik magyar is szóba került

A Szoboszlai Dominik alkarján lévő magyar nyelvű tetoválásról cikkezik a BBC. Ott az olvasható: „A tehetség isteni áldás, de hihetetlen akarat és alázat nélkül semmit sem ér”. Az idézetet Steven Gerrardnak tulajdonítják, a 8-as mezszámot is a korábbi ikon miatt választotta a magyar klasszis.

Egyre többen látnák szívesen liverpooli mezben Szoboszlai és Kerkez mellett Sallai Rolandot is / Fotó: MTI/Illyés Tibor

A 25 éves magyar labdarúgó a mostani kiírásban kiemelkedik az angol élvonalban visszafogottabban teljesítő, de a Bajnokok Ligájában remeklő Liverpoolból, az elmúlt hétvégén megszerezte 10. gólját az idényben, miközben hét gólpasszt is kiosztott. Amikor szembesítették vele, hogy „Gerrard-szezont” fut, udvariasan visszautasította és ragaszkodott ahhoz, hogy a saját történetét írja.