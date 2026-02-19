A Daily Mail szerint Szoboszlai ügynöknek állt, a BBC teljesen másról ír – egy másik magyar is szóba került

Ekkora dicséretet sem kapott még Szoboszlai Szalahtól – ebben minden benne van (VIDEÓ)
A Liverpool legendája agyondicsérte a magyarok kiválóságát.
Fontos feladattal bíznák meg az univerzális magyar középpályást. Szoboszlai Dominik közben káprázatos mutatókat produkál a Premier League-ben.
A Szoboszlai Dominik alkarján lévő magyar nyelvű tetoválásról cikkezik a BBC. Ott az olvasható: „A tehetség isteni áldás, de hihetetlen akarat és alázat nélkül semmit sem ér”. Az idézetet Steven Gerrardnak tulajdonítják, a 8-as mezszámot is a korábbi ikon miatt választotta a magyar klasszis.
A 25 éves magyar labdarúgó a mostani kiírásban kiemelkedik az angol élvonalban visszafogottabban teljesítő, de a Bajnokok Ligájában remeklő Liverpoolból, az elmúlt hétvégén megszerezte 10. gólját az idényben, miközben hét gólpasszt is kiosztott. Amikor szembesítették vele, hogy „Gerrard-szezont” fut, udvariasan visszautasította és ragaszkodott ahhoz, hogy a saját történetét írja.
Csak a nyáron igazolt csatár, Hugo Ekitike lőtt több gólt, és kizárólag a csapatkapitány, Virgil van Dijk játszott több percet Szoboszlainál a Liverpool színeiben ebben az évadban. Utóbbit közeli barátja, Mohamed Szalah „a világ egyik legjobb játékosának” nevezett.
Ráadásul nem csak a pályán csillog: a Daily Mail már Szoboszlai ügynökként hivatkozik rá. Mint írják, kulcsszerepe volt abban, hogy nyáron Liverpoolba igazoljon honfitársa, Kerkez Milos.
A szurkolók pedig újabb bevetésre küldenék, miután egyre többen látnák szívesen a Vörösök mezében Sallai Rolandot is. A kommentek között arra kérik, hogy győzze meg arról, hogy Angliába igazoljon.
A török Galatasaray együttesében ő is jobbhátvédként bizonyít, így Szoboszlai segítségére lehetne az állandó posztproblémákkal küzdő angol bajnoknál.
A BBC cikke az Opta statisztikáival is alátámasztja, milyen kiemelkedő teljesítményt nyújt Szoboszlai Dominik. A kialakított helyzetek, a sprintek és a tizenhatoson kívülről szerzett gólok tekintetében is a legjobbak között emlegetik. A 44 helyzetkialakítással az ötödik, a „sprinterek” versenyében 506-tal a negyedik, a büntetőterületen kívülről lőtt gólok listáján három találattal pedig holtversenyben a második az idényben.
Fotó: MTI/AP/Ian Walton