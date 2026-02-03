Orbán Viktor biztosan nem enged ebből – ismét Magyarországra figyel a világ

A finálé rendre a világ legnézettebb sporteseménye, jól szemlélteti, hogy a televíziós közvetítési adatok alapján egy átlagos olimpiai napi nézettség négyszerese követi a találkozót!

A globális esemény főszervezője az UEFA, ám a magyar társrendező MLSZ vállán is hatalmas a felelősség. Hónapok óta folyamatos az egyeztetés, rendszeres a stadionbejárás, a magyar rendező együttműködik a hatóságokkal, a biztonsági szolgálatokkal, tárgyal a megnövekedő utasforgalom miatt a Budapest Airporttal és a BKK-val – a csúcsmérkőzés városi szinten is számos feladatot ad. Ilyenkor a rendező város megmozdul és életre kel. A finálé körítése napokon átívelő közösségi élmény – ebben az esetben fokozottan igaz, a mérkőzés nem csak 90 percről szól.

A Hősök terén négynapos Champions Festivalt rendeznek, óriáskivetítőkkel és élő közvetítéssel készülnek, a két döntős szurkolói számára a Városligetben, illetve az MTK Sportparkban alakítanak ki gyülekezési pontot,

a Papp László Sportarénában pedig a meccs előtt napon megrendezik a legendák mérkőzését.

A négycsapatos kispályás tornán korábbi BL-döntősök lépnek pályára, olyan neveket csodálhatunk meg, mint