Orbán Viktor biztosan nem enged ebből – ismét Magyarországra figyel a világ

Összetört élete álma: a legrosszabbkor kapott hatalmas pofont Liu Shaolin Sándor
Kínában kihirdették a téli olimpiára utazó csapat névsorát. A magyar színeket kínaira cserélő Liu Shaolin Sándor nem vehet részt a milánói ötkarikás játékokon.
Hazánk több évre elegendő kiemelkedő sporteseményt rendezhet 2026-ban. Bajnokok Ligája-döntők, F1-es futam, atlétika Világdöntő – Magyarország házigazdaként is igazi sportnagyhatalom.
Túl vagyunk egy rendkívül sűrű januáron, amely sporttörténelmi pillanatokkal lepte meg a hazai szurkolókat a sport szempontból kiemelkedőnek ígérkező 2026-os év elején. A magyar férfi vízilabda-válogatott ezüstéremmel zárta a belgrádi Európa-bajnokságot, nemzeti futsalcsapatunk történelmi pontokat szerzett a lett–litván-szlovén közös rendezésű Eb-n, a Ferencváros a 12. helyen fejezte be a labdarúgó Európa-liga alapszakaszát, férfi kézilabda-válogatottunk a 10. helyen végzett a dán–norvég-svéd közös rendezésű kontinenstornán, míg a Cseh Sándor vezette női vízilabda-válogatottunk az olimpiai bajnok legyőzésével biztatóan kezdte a madeirai Eb-t, és már a biztos éremért küzdhet az elődöntőben.
A 2026-os sportnaptár a folytatásban is izgalmasnak ígérkezik a magyar vonatkozású és hazai rendezésű események tekintetében. Sőt, idén több alkalommal az egész világ figyelmét magára irányítja hazánk, elég csak a májusi, Puskás Arénában rendezendő Bajnokok Ligája-döntőt, a júliusi 41. Formula–1-es Magyar Nagydíjat vagy a szeptemberi atlétika Világdöntőt említeni – a felsoroltak az egész bolygón kiemelt érdeklődésre tartanak számot.
Februárban téli olimpiára – a négy évvel korábbi játékokhoz képest néggyel több, összesen 15 sportoló képviseli Magyarországot – kerül sor Milánóban, március végén kétszer is megtöltheti a Puskás Arénát a magyar labdarúgó-válogatott, előbb Szlovénia, majd Görögország ellen lép pályára felkészülési mérkőzésen Marco Rossi szövetségi kapitány együttese. Áprilisban Magyarország ad otthont a női divízió I/A jégkorong-világbajnokságnak. Májusban visszatér Balatonfőkajárra a Superbike-világbajnokság, gyorsasági kajak-kenu Világkupát rendez a sportág hazai fellegvára, Szeged, majd jön az évről évre egyre nagyobb nemzetközi figyelmet kiérdemlő Tour de Hongrie országúti kerékpárverseny, végül az egész világ által tűkön ülve várt budapesti labdarúgó Bajnokok Ligája-döntő!
A finálé rendre a világ legnézettebb sporteseménye, jól szemlélteti, hogy a televíziós közvetítési adatok alapján egy átlagos olimpiai napi nézettség négyszerese követi a találkozót!
A globális esemény főszervezője az UEFA, ám a magyar társrendező MLSZ vállán is hatalmas a felelősség. Hónapok óta folyamatos az egyeztetés, rendszeres a stadionbejárás, a magyar rendező együttműködik a hatóságokkal, a biztonsági szolgálatokkal, tárgyal a megnövekedő utasforgalom miatt a Budapest Airporttal és a BKK-val – a csúcsmérkőzés városi szinten is számos feladatot ad. Ilyenkor a rendező város megmozdul és életre kel. A finálé körítése napokon átívelő közösségi élmény – ebben az esetben fokozottan igaz, a mérkőzés nem csak 90 percről szól.
A Hősök terén négynapos Champions Festivalt rendeznek, óriáskivetítőkkel és élő közvetítéssel készülnek, a két döntős szurkolói számára a Városligetben, illetve az MTK Sportparkban alakítanak ki gyülekezési pontot,
a Papp László Sportarénában pedig a meccs előtt napon megrendezik a legendák mérkőzését.
A négycsapatos kispályás tornán korábbi BL-döntősök lépnek pályára, olyan neveket csodálhatunk meg, mint
Júniusban a szabadtüdős búvársport medencés világbajnoksága lesz Budapesten, öttusában és triatlonban is rendezünk Világkupát, a fővárosban, illetve Tiszaújvárosban, majd a gyorsaságimotoros-világbajnokság is visszatér Balatonfőkajárra, és az elmúlt évek hagyományainak megfelelően idén is az MVM Dome ad otthont a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjének.
Nyáron az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada által közösen rendezendő labdarúgó-világbajnokság is figyelmet követel majd, nagy fájdalom, hogy a mieink ezúttal is lemaradnak a tornáról: mint ismert, Szoboszlai Dominikék emlékezetes módon bukták el a playoffba jutás lehetőségét az írek ellen.
Júliusban öttusa Világkupadöntőt rendeznek Budapesten, az őszi atlétika Világdöntőnek pedig a 14. Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj ágyaz meg a Nemzeti Atlétikai Központban. A hónap utolsó hétvégéjén már a teljesen megújult Hungaroringen gyűlik össze a száguldó cirkusz színe-java a 41. Formula–1-es Magyar Nagydíj alkalmából. Ahogy arról a versenyszervezők beszámoltak, nemzetközi díjat kapott a viadal: 2025-ben a teljes világbajnoki szezonban Magyarországon kapták a legjobb szurkolói élményt a rajongók – jó okunk van feltételezni, hogy a Ringen idén is mindent megtesznek a kimagasló színvonalú rendezés érdekében.
Augusztusban fallabda Európa-bajnokságnak ad otthont a magyar főváros, Gyékényesen pedig tájékozódási búvárúszó Európa-bajnokság lesz. Szeptember közepén az atlétika Világdöntőre figyel majd a világ, a 2023-as világbajnokság után az új formátumú viadalnak is a Nemzeti Atlétikai Központ ad teret. A 10 millió dollár összdíjazású eseményen olimpiai és világbajnokok, valamint a Gyémánt Liga győztesei mérik össze tudásukat 26 egyéni számban és két váltóban! A cselgáncs hazai szerelmesei pedig a budapesti Grand Slamen láthatják majd testközelből a sportág krémjét.
Gyűjtésünkben csak a legkiemelkedőbb nemzetközi felnőtt mérkőzésekre, tornákra és versenyekre fókuszáltunk, de Magyarország idén a több évre is elegendő esemény mellett utánpótlás szinten is vendégül látja majd a legtehetségesebb fiatalokat. Ez a sportdiplomáciai eredmény is jelzi, Orbán Viktor miniszterelnök egy valamiből biztosan nem enged: elszántan hisz benne, hogy a sportnak nemzetösszetartó ereje van. Nem véletlen, hogy a legutóbbi olimpia után adott interjújában rámutatott, hazánkban tulajdonképpen szinte minden rendelkezésre áll, hogy sikeres olimpiát rendezhessünk.
„Nem hiszem, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által meghirdetett elveknek bármely más helyszín jobban megfelelne, mint Budapest, illetve Magyarország. Van egy olyan irányelv, hogy ne építsenek új sportvárost az olimpiára, hanem a létező intézményeket használják.
Nincs a világon még egy olyan ország, amelynek annyi, az olimpiára alkalmas és kipróbált létesítménye lenne modern verzióban, mint Magyarországnak.
Atlétikai stadion, a Puskás Aréna, Duna Aréna. Mindenünk megvan” – fogalmazott a kormányfő.
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert