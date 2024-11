Brutális pénzdíj, új versenyszám, innováció a köbön – visszatérnek a világsztárok Magyarországra

Köszönjük, Magyarország!

Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke elárulta, fantasztikus házigazdája volt a magyar főváros a 2023-as világbajnokságnak, ez pedig nagyban hozzájárult a 2026-os világdöntő hazánknak való odaítéléséhez.

„Az atlétika szeretne újszerű és izgalmas maradni a fiatalok számára, éppen ezért minden alkalommal igyekszünk újabbnál újabb innovatív megoldásokat beépíteni a szervezés során. Budapest tavaly is bizonyította, hogy az élen jár ezen a területen. Legutóbb is több újdonságot vezettek be a rendezésben, amellyel egy új szintet hozott a világesemények közé. Az érempláza, az integrált közös tér, az edzők éremmel való elismerése mind olyan lehetőség volt, amely közvetlen kapcsolatot teremtett a szurkolókkal. A sportolók számára sokat jelentett, hogy érzelmi többletet kaptak, ez ráadásul a brandjük építése szempontjából sem elhanyagolható. A magyarok minden alkalommal bizonyítanak, és szívesen látnak bennünket.

Ebben a stadionban magasra tették a lécet, így itt lesz a legjobb helye ennek az új formátumnak.

A legjobbak legjobbjai csapnak majd össze egymással, olimpia és világbajnokok, világcsúcstartó rekorderek, mindez ráadásul egy olyan évben történik, amikor nincs világbajnokság, így ez lesz az esztendő fő eseménye!” – hangsúlyozta Sebastian Coe.