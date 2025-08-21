Budapestet is meghódítja a CityRocks – a Barba Negrában mutatják meg, milyen az igazi rock and roll (VIDEÓ)

Közép-Európa legnagyobb rockzenekara zúzott a hétvégén Veszprémben (FOTÓK)
Mintegy ötszáz zenész mutatta meg a Gyárkert Kultúrparkban, hogy mi is az a rock and roll!
Augusztus 22-én, a fővárosban csapnak a húrok közé Magyarország legnagyobb rockzenekarának tagja. Az est során külön blokkban tisztelegnek a nemrég elhunyt Ozzy Osbourne munkássága előtt is.
Szeged, Kecskemét, Dunaújváros, Veszprém, Bonchida és Szatmárnémeti után Budapesten csapnak a húrok közé Magyarország legnagyobb rockzenekarának tagjai: augusztus 22-én, pénteken a Barba Negrában mutatják meg, milyen az igazi rock and roll.
Az új helyszínnel kapcsolatban Gajda Ferenc – akit a magyar rockéletben Fincaként ismernek – elárulta, már rég a terveik között szerepelt, hogy a fővárosban szervezzék meg az ország legnagyobb rockflashmobját, ugyanakkor ez most egy „kényszerhelyzet” is volt.
„Azt mindenki tudja, aki könnyűzenével foglalkozik vagy megfordul nagyobb fesztiválokon, hogy ezek a rendezvények a Covid óta még nem igazán tértek magukhoz, akkora pofont kaptak. A probléma hozzánk is leszivárgott, és 2025-ben választás elé kerültünk:
vagy a Barba Negrában valósítjuk meg, vagy szüneteltetjük az egészet.”
Mivel ez egy viszonylag nagy költségvetésű produkció, nem olyan könnyű előteremteni az anyagi hátterét, ezért is örültek nagyon, hogy a Barba Negra segítő kezet nyújtott a produkció létrejöttében.
„Ez egy igazi veretős rockhelyszín, ahol a legnagyobb zenekarok is fellépnek, és egymásnak adják a kilincset. De ennél még vannak merészebb álmaink is: egyszer szeretnénk a Hősök terén zenélni” – jegyezte meg Finca. Hozzátette, a háttérben azon dolgoznak, hogy szponzorokat találjanak, és keresik a kapcsolatot azokkal az önkormányzatokkal, ahol megfelelő környezetben tudnák ezt a „csodát” megvalósítani: mind a fogadó, mind az adó fél jól járna.
A CityRocks történetében 2018 óta – amikor Szegeden az olasz Rockin1000 mintájára szerveztek különleges rock flashmobot – voltak már olyan évek, hogy 500 zenész – köztük énekesek, gitárosok, dobosok – egyszerre zúztak változatos helyszíneken.
„Idén a létszámlimitet kellett beállítani, hiszen a Barba Negra befogadóképessége is véges. Nagyjából 15 százalékkal kevesebb zenész tud most felsorakozni, de így is meg fog dörrenni, mint ahogy az megtörtént Szegeden vagy Kecskeméten. Bizonyos flashmobok létszámához képest dupla annyian leszünk, így nincs miért szégyenkeznünk” – hangzott el.
Annál is inkább, mert a „bevált recept” alapján dolgoznak majd Budapesten is.
A Barba Negra színpadára állnak fel az énekesek, a többi zenész – az amatőröktől a profikig – pedig a nézőtéren kap helyet.
Olyan ugyanakkor nem fordulhat elő, hogy egy zenész a rendezvény napján csak úgy „beessen az utcáról”, Gajda Ferenc szerint ez nem így működik., hiszen egy flashmob megszervezése akár 7-8 hónapos munka.
„Ebben benne van a toborzás, a casting, a dalok kiválasztása, a jelentkezők videóinak átnézése. Egyfajta minőséget minden zenésznek hoznia kell, hiszen a produkciókról videók készülnek. Ezért muszáj szűrnünk, kinek engedjük, hogy hangszerrel a kezében beálljon zenélni. De azt sem szeretjük, ha anyuci pici fia alig két héttel azután, hogy megkapta a gitárját, próbálkozik” – magyarázta a CityRocks ügyvezetője.
Nem véletlen, hogy az elmúlt évek során nagyon komoly törzsgárda alakult ki náluk.
„Már-már közhelyesnek számít, ha azt mondjuk, közösséget építünk. Pedig, összevetve közművelődési vagy egyéb területek közösségépítési próbálkozásaival, mi kiemelkedünk.
Egy közös akarat mentén gyűlik össze évről évre több száz ember, de napi szinten 1400 zenésszel tartjuk a kapcsolatot.
S a háttérben már olyan összefogásokra is láttunk példát, amikor valaki bajba került, és egyszerre mozdult meg érte több száz zenész” – hangsúlyozta Gajda Ferenc.
A flashmob zenei listájáról szólva elmondta, az alapvetés a 2018-ban az indulás óta nem változott: a cél az élő hangszeres zene és a rockzene népszerűsítése.
„Nyilván slágereknek is helyet kell kapniuk a tracklistán, hogy a nem zenélő közösség is felkapja rá a fejét. De rendkívül nagy gondot fektetünk arra is, hogy a magyar zene megjelenjen a repertoárban.
Jobb esetben a műsor fele a magyar rocksláger.
Ez is mutatja, milyen elképesztő rockkultúránk van, amelyet ápolni kell. Idén kicsit karcosabb lett a műsor, hiszen a helyszín is egy kifejezetten rockhelyszín. Így nem lesznek nagyon átdolgozott popslágerek” – szögezte le a szervező.
A CityRocks budapesti koncert programjában az alábbi világhírű rockhimnuszok és magyar klasszikusok hangzanak el több száz zenész közreműködésében, egyedülálló hangszerelésben:
Fincától azt is megtudtuk, hogy ezen az estén a Blue és a Red Stage az övék lesz, a kapunyitásra délután öt órakor kerül sor, a koncertek sorát pedig a Bad System zenekar, a tavalyi CityRocks tehetségkutatójának győztese vezeti fel – az egyik nyereményük éppen az volt, hogy felléphetnek a rendezvényen.
Ezt követően a Blue Stage-en azok a tribute zenekarok váltják egymást, amelyek közel állnak a rendezők szívéhez: lesz Pearl Jam, Metallica és végül, de nem utolsósorban Black Sabbath, a legendás zenész, Ozzy Osbourne munkássága előtt pedig külön tisztelegnek.
A nagy durranás, a flashmob este 8 órakor veszi kezdetét a Red Stage-en, és egészen 10 óráig tart, utána a programok ugyancsak a Blue Stage-n folytatódnak.
Ízelítő a show-ból:
A CityRocks közösségeben nem számít, hogy valaki segédmunkás vagy topmenedzser, diák vagy nyugdíjas – mindenki egyenrangú tagja a zenekarnak. Mottójuk: „Itt nincsenek státuszszimbólumok, csak a zene szeretete.”
A szervezők tájékoztatása szerint legfiatalabb résztvevőjük 8 éves hangszeres zenész volt, legidősebb pedig 74 évesen is lépett a közönség elé.
A zenekarban teljesen kezdő amatőröktől a rutinos profi zenészekig mindenki megtalálható. Az énekesek és zenészek a Kárpát-medence országai mellett Lengyelországból, Ausztriából, Németországból, Olaszországból, Nagy-Britanniából, Svédországból és Franciaországból érkeznek.
A CityRocks koncertfilmjeit már több mint 300 millióan látták világszerte a közösségi médiában és partnereik platformjain. Az óriáskoncertek nem csupán zenei események, hanem valódi közösségi élmények, amelyek összehozzák a generációkat és a társadalom minden rétegét.
