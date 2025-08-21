Budapestet is meghódítja a CityRocks – a Barba Negrában mutatják meg, milyen az igazi rock and roll (VIDEÓ)

Lázas készülődés

A CityRocks történetében 2018 óta – amikor Szegeden az olasz Rockin1000 mintájára szerveztek különleges rock flashmobot – voltak már olyan évek, hogy 500 zenész – köztük énekesek, gitárosok, dobosok – egyszerre zúztak változatos helyszíneken.

„Idén a létszámlimitet kellett beállítani, hiszen a Barba Negra befogadóképessége is véges. Nagyjából 15 százalékkal kevesebb zenész tud most felsorakozni, de így is meg fog dörrenni, mint ahogy az megtörtént Szegeden vagy Kecskeméten. Bizonyos flashmobok létszámához képest dupla annyian leszünk, így nincs miért szégyenkeznünk” – hangzott el.

Annál is inkább, mert a „bevált recept” alapján dolgoznak majd Budapesten is.

A Barba Negra színpadára állnak fel az énekesek, a többi zenész – az amatőröktől a profikig – pedig a nézőtéren kap helyet.

Olyan ugyanakkor nem fordulhat elő, hogy egy zenész a rendezvény napján csak úgy „beessen az utcáról”, Gajda Ferenc szerint ez nem így működik., hiszen egy flashmob megszervezése akár 7-8 hónapos munka.

„Ebben benne van a toborzás, a casting, a dalok kiválasztása, a jelentkezők videóinak átnézése. Egyfajta minőséget minden zenésznek hoznia kell, hiszen a produkciókról videók készülnek. Ezért muszáj szűrnünk, kinek engedjük, hogy hangszerrel a kezében beálljon zenélni. De azt sem szeretjük, ha anyuci pici fia alig két héttel azután, hogy megkapta a gitárját, próbálkozik” – magyarázta a CityRocks ügyvezetője.

Egy közös akarat, egy nagy közösség

Nem véletlen, hogy az elmúlt évek során nagyon komoly törzsgárda alakult ki náluk.

„Már-már közhelyesnek számít, ha azt mondjuk, közösséget építünk. Pedig, összevetve közművelődési vagy egyéb területek közösségépítési próbálkozásaival, mi kiemelkedünk.

Egy közös akarat mentén gyűlik össze évről évre több száz ember, de napi szinten 1400 zenésszel tartjuk a kapcsolatot.

S a háttérben már olyan összefogásokra is láttunk példát, amikor valaki bajba került, és egyszerre mozdult meg érte több száz zenész” – hangsúlyozta Gajda Ferenc.

A flashmob zenei listájáról szólva elmondta, az alapvetés a 2018-ban az indulás óta nem változott: a cél az élő hangszeres zene és a rockzene népszerűsítése.

„Nyilván slágereknek is helyet kell kapniuk a tracklistán, hogy a nem zenélő közösség is felkapja rá a fejét. De rendkívül nagy gondot fektetünk arra is, hogy a magyar zene megjelenjen a repertoárban.

Jobb esetben a műsor fele a magyar rocksláger.

Ez is mutatja, milyen elképesztő rockkultúránk van, amelyet ápolni kell. Idén kicsit karcosabb lett a műsor, hiszen a helyszín is egy kifejezetten rockhelyszín. Így nem lesznek nagyon átdolgozott popslágerek” – szögezte le a szervező.

A CityRocks budapesti koncert programjában az alábbi világhírű rockhimnuszok és magyar klasszikusok hangzanak el több száz zenész közreműködésében, egyedülálló hangszerelésben:

Rolling Stones – Gimme Shelter

Judas Priest – Breaking the Law

AC/DC – It’s a Long Way to the Top

Midnight Oil – Beds Are Burning

Siouxsie and the Banshees – Passenger

Fish – Konzervzene

Supernem – Hova megy ki?

P. Box – Vágtass velem

Zorall – Ő még csak 14 / Deep Purple / LGT mashup

Tankcsapda – Örökké tart

Fincától azt is megtudtuk, hogy ezen az estén a Blue és a Red Stage az övék lesz, a kapunyitásra délután öt órakor kerül sor, a koncertek sorát pedig a Bad System zenekar, a tavalyi CityRocks tehetségkutatójának győztese vezeti fel – az egyik nyereményük éppen az volt, hogy felléphetnek a rendezvényen.

Ezt követően a Blue Stage-en azok a tribute zenekarok váltják egymást, amelyek közel állnak a rendezők szívéhez: lesz Pearl Jam, Metallica és végül, de nem utolsósorban Black Sabbath, a legendás zenész, Ozzy Osbourne munkássága előtt pedig külön tisztelegnek.

A nagy durranás, a flashmob este 8 órakor veszi kezdetét a Red Stage-en, és egészen 10 óráig tart, utána a programok ugyancsak a Blue Stage-n folytatódnak.

Ízelítő a show-ból:

Eddigi legek A CityRocks közösségeben nem számít, hogy valaki segédmunkás vagy topmenedzser, diák vagy nyugdíjas – mindenki egyenrangú tagja a zenekarnak. Mottójuk: „Itt nincsenek státuszszimbólumok, csak a zene szeretete.” A szervezők tájékoztatása szerint legfiatalabb résztvevőjük 8 éves hangszeres zenész volt, legidősebb pedig 74 évesen is lépett a közönség elé. A zenekarban teljesen kezdő amatőröktől a rutinos profi zenészekig mindenki megtalálható. Az énekesek és zenészek a Kárpát-medence országai mellett Lengyelországból, Ausztriából, Németországból, Olaszországból, Nagy-Britanniából, Svédországból és Franciaországból érkeznek. A CityRocks koncertfilmjeit már több mint 300 millióan látták világszerte a közösségi médiában és partnereik platformjain. Az óriáskoncertek nem csupán zenei események, hanem valódi közösségi élmények, amelyek összehozzák a generációkat és a társadalom minden rétegét.

Nyitókép: CityRocks Facebook-oldala