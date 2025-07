Július 22-én, 76 éves korában elhunyt Ozzy Osbourne, a Black Sabbath frontembere, aki a heavy metal egyik úttörőjeként vált világhírűvé – írta az Index. John Michael Osbourne 1948-ban született Birminghamben, egy munkáscsalád hat gyermeke közül negyedikként. Gyerekkorában diszlexia miatt küzdött az iskolában, amit 16 évesen otthagyott. Különféle munkákat végzett, sőt betörésért rövid börtönbüntetést is kapott. A zene iránti szenvedélye azonban új irányt adott életének.

1968-ban alapította meg a Polka Tulk Blues zenekart, amely később Earth, majd Black Sabbath néven lett ismert. Az 1970-es debütáló albumuk (pl. „The Wizard”, „Evil Woman”) és az 1971-es Paranoid (pl. „War Pigs”, „Iron Man”) forradalmasította a heavy metal műfaját. Az egyedi, mitikus és vallási szimbolikával teli dalok óriási sikert hoztak, bár a kritikusok eleinte vegyesen fogadták őket. Az 1975-ös Sabotage után azonban a zenekar népszerűsége csökkent, részben Osbourne drog- és alkoholproblémái, valamint egy motorbaleset miatt. 1978-ban kilépett a Black Sabbath-ból

1980-ban a Blizzard of Ozz albummal Osbourne új fejezetet nyitott, amely azonnal sláger lett. Szólókarrierje során olyan híres albumokat adott ki, mint a No More Tears (1991), amely Grammy-díjat is hozott neki. Extravagáns színpadi viselkedése – például nyers hús dobálása vagy egy denevér fejének leharapása – legendává tette, bár sokan bírálták. Az 1996-ban indult Ozzfest metálfesztivál tovább növelte hírnevét

2002-ben a The Osbournes valóságshow-val családja – felesége, Sharon, és gyermekeik, Jack, Kelly és Aimee – a popkultúra részévé vált. A sorozat hatalmas sikert aratott, Primetime Emmy-díjat nyert, de a család szerint megterhelő volt a magánéletükre nézve.

Osbourne 1982-ben vette el Sharont, akivel három közös gyermekük született, és korábbi házasságából is van három gyermeke. 2016-ban házasságuk válságba került, de végül kibékültek. Késői karrier és betegsége 2005-ben a Black Sabbath-tal újra turnézott, és 2013-ban a 13 című albummal tértek vissza. 2017-ben a zenekar búcsúturnéja Birminghamben zárult, de Osbourne folytatta a zenélést.

2020-ban Parkinson-kórt diagnosztizáltak nála, ami miatt lemondta észak-amerikai turnéját, ám továbbra is dolgozott, többek között Elton Johnnal és Slash-sel. Életéről dokumentumfilm is készült, amely bemutatja, hogyan emelkedett fel a nehéz gyerekkorból a rocksztárságig.

Nyitókép forrása: Facebook

