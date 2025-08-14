„Szóval Kijev másfélszer akkor, mint Budapest. No meg egyébként egy magyarországi Oroszország-szakértő mi a fenét sétálgat az oroszok által megszállt ország fővárosában? Nyilván az is csak egy fikció, hogy Zelenszkij fővárosában, Zelenszkij egy fő (magyar) kémje talán még sem véletlenül találkozik azzal a háborús uszító »szakértővel«, aki szerint a magyar kormány gyújtogat templomokat a megszállt Ukrajnában.

Tehát, mivel másfélszer kisebb az esély arra, hogy ez a két ember véletlenül találkozzon Kijevben, mint Budapest méretű „kisvárosban”, így mondjuk ez kb. olyan hihetetlen, mint hogy jövő hétfőn Putyin Tokajban a régi cári pincében borozzon Zelenszkijjel.”

