Ft
Ft
36°C
17°C
Ft
Ft
36°C
17°C
08. 14.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 14.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna Kína fazekas gyula akácméz

Térdre kényszerülhet a magyar méhészet: 40 éve nem volt ilyen, mint idén – lesben állnak az ukránok

2025. augusztus 14. 21:47

Visszaélnek az előnyükkel.

2025. augusztus 14. 21:47
null

Súlyos bajba kerülhetnek a magyar méhészek, miután az akáctermés rendkívül gyenge volt az idei évben. Ennek okai mögött a méhcsaládok nagy hányadának téli elhullását okozó atkafertőzés, a tavaszi fagyok és a virágzás idején jellemző kedvezőtlen időjárás együttes hatása áll.

Fazekas Gyula, a Magyar Mézkereskedők és Mézcsomagolók Egyesülete elnöke a Világgazdaságnak elmondta, az idei az utóbbi 30-40 év legrosszabb termése, miközben két éve az elmúlt 80 év legjobb akácméztermését pergették a méhészek. Ez azonban azóta „szépen elkopott”, mint a lap megjegyzi, tavaly az előző évinél 20 százalékkal több méz ment ki a külpiacokra, és még az idei év első felében is jól húzott az export. 

A gyenge kínálatnak jelentős drágulást is okozott, hiszen a felvásárlók tapasztalatai alapján kilónként 1200-ról 2000-re ment fel az akácméz ára. Fazekas Gyula jelentős problémának titulálta, hogy a belföldi áruházláncokban nagyon visszafogott a kereslet az akácmézre, ilyen áron nem fogy, ennek megfelelően a kiskereskedők hallani sem akarnak a beszállító méhészek által szorgalmazott áremelésről. Az akácméz felvásárlási árának jelenlegi szintje ugyanis minimum 4500-5000 forintos kilónkénti bolti árat feltételezne.

A szakember szerint az EU-ba érkező import adja az európai fogyasztás mintegy 40 százalékát, 

ez főként Ukrajnából, Kínából, illetve Dél-Amerikából érkezik, sok esetben a mézek eredetére vonatkozó kételyek kíséretében.

Tavaly Ukrajnából 61 ezer tonna, zömmel vegyes és napraforgómézet szállítottak az unióba. Augusztus 10-ig kimerült a 44 ezer tonna vámmentes kvóta, a további 17 ezer tonna pedig 17,3 százalékos vámmal került az EU piacára. 

A szakember szerint mostantól 2028-ig minden évben az ukrán éves kvóta 35 ezer tonna, ami már kimerült, de Fazekas szerint kilónként még így is 40-50 eurócenttel olcsóbb, mint a magyar méz. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: TATYANA MAKEYEVA / AFP

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2025. augusztus 14. 22:30
Eszemben sincs boltban venni a mézet.
Válasz erre
1
0
monicagellert
2025. augusztus 14. 22:15
A legfontosabb kimaradt, a földre és a levegőbe szórt mérgek és fém ill. műanyag részecskék miatt hullanak a méhek egész évben. Az aluminium részecskéket előszeretettel használják időjárás manipulálásra, ettől a méhek agya elpusztul és nem találnak vissza a káptárukhoz.
Válasz erre
0
1
hegyaljai-2
2025. augusztus 14. 22:03
Nos a méhész, akitől a helyi piacon szoktam vásárolni, az elmúlt 10 évben először panaszkodik. Azért ez figyelmeztető!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!