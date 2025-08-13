Ukrajna miatt áll a bál – százezrek mentek neki Von der Leyennek

Ezért veszélyes Ukrajna gyorsított felvétele a magyar mezőgazdaságra
Gyökeres átalakulás előtt áll a magyar agrárium.
A Szlovén Méhészek Szövetségének elnöke hangsúlyozta, hogy minden új kereskedelmi megállapodásnak figyelembe kell vennie az európai gazdálkodók érdekeit is.
Az Európai Bizottság az eddigi 6 ezerről, 35 ezer tonnára emelte fel az ukrán mézimport vámmentességi kvótáját. Ennek a lépésnek meg is lett a visszhangja:
a méhészek megelégelték a helyzetet, és levelet írtak a Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek
– számolt be a szlovén N1.
A lapnak Bostjan Noc, a Szlovén Méhészek Szövetségének elnöke aggodalmát fejezte ki a döntés miatt, és hangsúlyozta, hogy minden új kereskedelmi megállapodásnak figyelembe kell vennie az európai gazdálkodók érdekeit is, különösen az érzékeny méhészeti ágazatban.
A cikkben arra is felhívták a figyelmet, hogy az európai mézpiac több oldalról is nyomás alatt áll.
A méhészek küzdenek
A helyzetet tovább súlyosbítja a hatékony ellenőrzési mechanizmusok hiánya is. A hamisított méz központi problémává vált az ágazatban – idézte az N1 az Európai Méhészek Szövetségének (EBA) levelét.
A dokumentumban az érintettek ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az Európai Bizottságon belül nemrégiben létrehozott munkacsoport, a Honey Platform, egy lépés a helyes irányba, mivel ennek célja a nyomonkövethetőség javítása és a méz hitelességének szabványosítása.
Az EBA-t – melynek az Ukrán Méhészek Szövetsége is tagja – 2024 februárjában alapították, és jelenleg 30 ország 55 szervezetét foglalja magában, amelyek több mint 414 ezer méhészt képviselnek – írta a lap.
Az idei szezon az elmúlt mintegy három évtized legrosszabb akácméztermését hozta, ezért a jó minőségű hazai akácmézet érdemes lesz mielőbb beszerezni, mivel a hiány miatt biztosra vehető a termelői árak emelkedése.
A tömeges téli méhcsaládveszteség, az akácvirágzást megelőző súlyos fagyok, illetve a virágzás során tapasztalt kedvezőtlen időjárás is hozzájárult a kiábrándító eredményekhez – nyilatkozta az Agroinform.hu-nak Bross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.
A hazai méhészek a szokásos mintegy 1,2 millió helyett mindössze 600-700 ezer méhcsaláddal tudtak nekifutni a 2025-ös szezonnak. A jelentős mértékű állománypusztulás okát a szakemberek elsősorban a méheket támadó varroa atka elleni hatóanyagokkal szembeni rezisztencia erősödésében látják – írta a lap.
