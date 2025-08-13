Ukrajna miatt áll a bál – százezrek mentek neki Von der Leyennek

Az Európai Bizottság az eddigi 6 ezerről, 35 ezer tonnára emelte fel az ukrán mézimport vámmentességi kvótáját. Ennek a lépésnek meg is lett a visszhangja:

a méhészek megelégelték a helyzetet, és levelet írtak a Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek

– számolt be a szlovén N1.

A lapnak Bostjan Noc, a Szlovén Méhészek Szövetségének elnöke aggodalmát fejezte ki a döntés miatt, és hangsúlyozta, hogy minden új kereskedelmi megállapodásnak figyelembe kell vennie az európai gazdálkodók érdekeit is, különösen az érzékeny méhészeti ágazatban.

A cikkben arra is felhívták a figyelmet, hogy az európai mézpiac több oldalról is nyomás alatt áll.

A méhészek küzdenek