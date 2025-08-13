Ft
08. 13.
szerda
panaszlevél támogatás Ukrajna méz méhészek szervezet import Európai Bizottság

Ukrajna miatt áll a bál – százezrek mentek neki Von der Leyennek

2025. augusztus 13. 13:36

A Szlovén Méhészek Szövetségének elnöke hangsúlyozta, hogy minden új kereskedelmi megállapodásnak figyelembe kell vennie az európai gazdálkodók érdekeit is.

2025. augusztus 13. 13:36
Ursula von der Leyen

Az Európai Bizottság az eddigi 6 ezerről, 35 ezer tonnára emelte fel az ukrán mézimport vámmentességi kvótáját. Ennek a lépésnek meg is lett a visszhangja: 

a méhészek megelégelték a helyzetet, és levelet írtak a Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek

– számolt be a szlovén N1.

A lapnak Bostjan Noc, a Szlovén Méhészek Szövetségének elnöke aggodalmát fejezte ki a döntés miatt, és hangsúlyozta, hogy minden új kereskedelmi megállapodásnak figyelembe kell vennie az európai gazdálkodók érdekeit is, különösen az érzékeny méhészeti ágazatban.

A cikkben arra is felhívták a figyelmet, hogy az európai mézpiac több oldalról is nyomás alatt áll.

A méhészek küzdenek 

  • a klímaváltozás következményeivel,
  • a növekvő termelési költségekkel és az invazív fajok fenyegetésével, 
  • sőt, egyre növekvő versennyel is szembesülnek az olcsó, gyakran kétes minőségű és tisztázatlan eredetű importméz miatt. 

Ezt is ajánljuk a témában

Az ellenőrzési mechanizmusok hiánya is gondot okoz

A helyzetet tovább súlyosbítja a hatékony ellenőrzési mechanizmusok hiánya is. A hamisított méz központi problémává vált az ágazatban – idézte az N1 az Európai Méhészek Szövetségének (EBA) levelét. 

A dokumentumban az érintettek ugyanakkor hangsúlyozták, hogy az Európai Bizottságon belül nemrégiben létrehozott munkacsoport, a Honey Platform, egy lépés a helyes irányba, mivel ennek célja a nyomonkövethetőség javítása és a méz hitelességének szabványosítása.

Az EBA-t  – melynek az Ukrán Méhészek Szövetsége is tagja – 2024 februárjában alapították, és jelenleg 30 ország 55 szervezetét foglalja magában, amelyek több mint 414 ezer méhészt képviselnek – írta a lap.

Idehaza is akadnak gondok

Az idei szezon az elmúlt mintegy három évtized legrosszabb akácméztermését hozta, ezért a jó minőségű hazai akácmézet érdemes lesz mielőbb beszerezni, mivel a hiány miatt biztosra vehető a termelői árak emelkedése.

A tömeges téli méhcsaládveszteség, az akácvirágzást megelőző súlyos fagyok, illetve a virágzás során tapasztalt kedvezőtlen időjárás is hozzájárult a kiábrándító eredményekhez – nyilatkozta az Agroinform.hu-nak Bross Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke.

A hazai méhészek a szokásos mintegy 1,2 millió helyett mindössze 600-700 ezer méhcsaláddal tudtak nekifutni a 2025-ös szezonnak. A jelentős mértékű állománypusztulás okát a szakemberek elsősorban a méheket támadó varroa atka elleni hatóanyagokkal szembeni rezisztencia erősödésében látják – írta a lap.

Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat

Nasi12
2025. augusztus 13. 13:46
Kínában emberek porozzák a gyümölcs virágait. De ujabban drónokkal is próbálkoznak. Nekünk ursulával kellene próbálkozni. Végre hasznosat is csinálna.😀
Nasi12
2025. augusztus 13. 13:44
Bár neki mennének. Nyitott kaptárral😀
ihavrilla
2025. augusztus 13. 13:38
Tényleg nem normálisak!
