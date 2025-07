Ezért veszélyes Ukrajna gyorsított felvétele a magyar mezőgazdaságra

A klímaváltozás felgyorsulása komoly kihívásokat okoz a magyar mezőgazdaságban – hangsúlyozta Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában. Szerinte nemcsak alkalmazkodni kell az új időjárási körülményekhez, hanem alapvetően újra is kell gondolni a növénytermesztési stratégiákat.

Aszály, hirtelen viharok, kiszámíthatatlanság

A szakember kiemelte: az éghajlatváltozás hatásait már a lakosság is érzékeli, de a gazdák számára ez már hosszú évek óta valóság. A 2022-es aszály példátlan károkat okozott,

2025-ben pedig már júniusban megjelentek a trópusi szárazság jelei.

A hirtelen lezúduló nagy mennyiségű eső sem segít, mert nem tud felszívódni, és inkább kárt okoz a talajban és a növényzetben.

Vízmegtartás és folyószint-emelés

Petőházi szerint az egyik kulcsfontosságú lépés a víz megtartása lenne a szárazabb időszakokra. Ennek érdekében a „Vizet a tájba” program mellett a folyók vízszintjének emelésére is szükség van, például a Tiszán és a Dunán épített mederküszöbökkel. Ezek nem látványos vízlépcsők, de képesek visszatartani a talajvizet.

Emellett a belvízcsatornák víztározóként való hasznosítása is fontos lenne.

A szakember a műsorban arról is beszélt, hogy a kukorica már nem bírja a szélsőséges időjárási viszonyokat, így csökken a termesztett terület – korábban 1,2 millió hektáron vetették, most alternatívákat keresnek. A szemes cirok – egy afrikai eredetű, szárazságtűrő növény – az egyik legígéretesebb lehetőség, akár 200 ezer hektárra is növekedhet a termesztése. Emellett a kalászosok, mint a búza és az őszi árpa is egyre jelentősebb szerepet kaphatnak.

A búza hazai felhasználása körülbelül 2 millió tonna, de jelentős export is van, főleg Olaszország felé. Az őszi árpából 1,5 millió tonna termett, ebből egymillió tonna szintén Olaszországba kerül. Petőházi szerint ezekben a növényekben továbbra is erős a magyar mezőgazdaság.