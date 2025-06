Őskáosz van az ukrán agrárgazdaságban, ami Magyarországot veszélyezteti

Miközben az Európai Unióban szigorúan szabályozott és ellenőrzött a GMO-növények termesztése, így azok nem is tudtak igazán elterjedni, Ukrajnában nem is nagyon volt fogalmuk arról a hatóságoknak, hol és mit is termesztenek a gazdák. Ukrajna elvileg tiltotta a génmódosított növények termesztését, ez mégis elterjedt gyakorlattá vált az országban. 2007-ben fogadott el törvényt a géntechnológiával módosított szervezetekről, de az nem tartalmaz ellenőrzési mechanizmusokat, és számos ellentmondást hagytak meg benne.

„De jure nincsenek GMO-ink: nem termeljük, nem termesztjük és nem használjuk őket. És de facto az elmúlt években a GMO-termékek árnyékpiaca alakult ki az országban,

amely minden ellenőrzésen kívül forgalomban van” – közölte az ukrán szaktárca. Hozzátették: ez sérti a fogyasztók érdekeit és jogait, akik nem tudják, mit fogyasztanak. Veszélyezteti államuk hírnevét és státuszát is, mint a növényi eredetű mezőgazdasági termékek egyik fő exportőre. Ukrajnának garantálnia kell a tisztességes kereskedelmet és gazdasági kapcsolatokat.

A GMO-kra vonatkozó jogszabályok tehát rendkívül zavarosak, ennek eredménye lehetett az, hogy bár a GMO-tiltás érvényben volt, az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumának kimutatása szerint 2020-ra Ukrajnában

a GMO-k nem hivatalos termesztése körülbelül 50-65 százalék GMO szójababot, 10-12 százalék GMO repcét és 1 százaléknyi GMO kukoricát is magában foglalt.

Ez a helyzet a szabályozási keretrendszeren belüli kiskapuk miatt alakult ki. A következő években az Európai Unió egy külön projektben segített Ukrajnának abban, hogy megalkossa új GMO-törvényét. A projekt előrehaladását a háború is megakasztotta egy időre.

Nyitóképünk: STRINGER / AFP