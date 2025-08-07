Forrong a Balkán: megkongatta a vészharangot a Guardian

Itt a vége: Milorad Dodikot megfosztották a megbízatásától
A boszniai szerb elnököt egy év letöltendő börtönbüntetésre ítélték.
Nagyon aggasztó a helyzet.
A Mandiner is beszámolt róla, hogy megfosztotta megbízatásától Milorad Dodikot, a boszniai Szerb Köztársaság elnökét az ország választási bizottsága szerdán, azt követően, hogy a múlt pénteken a boszniai fellebbviteli bíróság másodfokú ítéletében megerősítette a Milorad Dodik elleni elsőfokú ítéletet, és a boszniai szerb elnököt egy év letöltendő börtönbüntetésre ítélték,
hivatali tevékenységeitől pedig hat évre eltiltották.
A központi választási bizottság (CIK) szerdai ülésén egyhangúlag fogadták el az elnöki megbízatás megvonására vonatkozó javaslatot.
Dodik egyértelműen politikai boszorkányüldözésnek tartja az eljárást – írja a Jutarnji list.
A horvát lap felhívta rá a figyelmet, hogy Szerbia és Orbán Viktor magyar miniszterelnök is támogatja a boszniai Szerb Köztársaság elnökét.
Dodik további jogi lépéseket helyezett kilátásba, miközben a helyi ellenzék elutasította a nemzeti egységkormány felállítását. Az esetet a Guardian a legsúlyosabb boszniai válságnak tartja 1995 óta – mutatott rá a horvát lap.
Nyitókép: STRINGER / AFP