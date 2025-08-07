Ft
08. 07.
csütörtök
Magyarország Milorad Dodik Balkán-félsziget Balkán Szerbia The Guardian Orbán Viktor Bosznia-Hercegovina miniszterelnök

Forrong a Balkán: megkongatta a vészharangot a Guardian

2025. augusztus 07. 21:24

Nagyon aggasztó a helyzet.

2025. augusztus 07. 21:24
null

A Mandiner is beszámolt róla, hogy megfosztotta megbízatásától Milorad Dodikot, a boszniai Szerb Köztársaság elnökét az ország választási bizottsága szerdán, azt követően, hogy a múlt pénteken a boszniai fellebbviteli bíróság másodfokú ítéletében megerősítette a Milorad Dodik elleni elsőfokú ítéletet, és a boszniai szerb elnököt egy év letöltendő börtönbüntetésre ítélték,

hivatali tevékenységeitől pedig hat évre eltiltották.

A központi választási bizottság (CIK) szerdai ülésén egyhangúlag fogadták el az elnöki megbízatás megvonására vonatkozó javaslatot.

Dodik egyértelműen politikai boszorkányüldözésnek tartja az eljárást – írja a Jutarnji list.

A horvát lap felhívta rá a figyelmet, hogy Szerbia és Orbán Viktor magyar miniszterelnök is támogatja a boszniai Szerb Köztársaság elnökét.

Dodik további jogi lépéseket helyezett kilátásba, miközben a helyi ellenzék elutasította a nemzeti egységkormány felállítását. Az esetet a Guardian a legsúlyosabb boszniai válságnak tartja 1995 óta – mutatott rá a horvát lap.

