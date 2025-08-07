Hidegrázós felvételek: íme Rúzsa Magdi megható gondolatai erdélyi fellépéséről (VIDEÓ)

„Jó azt mondani, hogy nagyon-nagyon jó, hogy vagytok. Jó, hogy kitartotok, hogy őrzitek azt akik vagytok, és hogy ennyire nagyon-nagyon erős bástyák vagytok és legyetek minden egyes nap nagyon büszkék magatokra, mert itt nehezebben csap a kalapács” – mondta Rúzsa Magdi, még korábbi gyergyószentmiklósi fellépésén, amiről Petrovics Zoltán osztott meg videót közösségi oldalán.

„Le a kalappal előttetek és nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy én is egy vagyok közületek, hogy én is egy határon túli magyar lehetek, aki pontosan érzem, hogy dobban a te szíved.