Hidegrázós felvételek: íme Rúzsa Magdi megható gondolatai erdélyi fellépéséről (VIDEÓ)

Megvillantotta a szeretetországát Magyar Péter: perrel fenyegeti az erdélyi polgármestert, aki a Tisza-rendezvény közelében ünnepelt
A tiszások ráhívták a rendőrséget a helyiekre, már perelni akarnak.
„Le a kalappal előttetek és nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy én is egy vagyok közületek, hogy én is egy határon túli magyar lehetek” – mondta az énekesnő.
„Jó azt mondani, hogy nagyon-nagyon jó, hogy vagytok. Jó, hogy kitartotok, hogy őrzitek azt akik vagytok, és hogy ennyire nagyon-nagyon erős bástyák vagytok és legyetek minden egyes nap nagyon büszkék magatokra, mert itt nehezebben csap a kalapács” – mondta Rúzsa Magdi, még korábbi gyergyószentmiklósi fellépésén, amiről Petrovics Zoltán osztott meg videót közösségi oldalán.
„Le a kalappal előttetek és nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy én is egy vagyok közületek, hogy én is egy határon túli magyar lehetek, aki pontosan érzem, hogy dobban a te szíved.
– mondta az énekesnő a fellépésen, amihez még hozzátette:
Köszönöm, hogy itt lehettem veled és nagyon örülök, hogy sikerült egy picit megérinteni! Legyen előtted mindig út! Fújjon a hátad mögül a szél! Melegen süsse arcodat a nap, az eső puhán essen földjeidre.”
Nyitókép forrása: MTI/Lakatos Péter