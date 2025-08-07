Ft
08. 07.
csütörtök
gondolat Rúzsa Magdi határ

Hidegrázós felvételek: íme Rúzsa Magdi megható gondolatai erdélyi fellépéséről (VIDEÓ)

2025. augusztus 07. 21:32

„Le a kalappal előttetek és nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy én is egy vagyok közületek, hogy én is egy határon túli magyar lehetek” – mondta az énekesnő.

2025. augusztus 07. 21:32
null

„Jó azt mondani, hogy nagyon-nagyon jó, hogy vagytok. Jó, hogy kitartotok, hogy őrzitek azt akik vagytok, és hogy ennyire nagyon-nagyon erős bástyák vagytok és legyetek minden egyes nap nagyon büszkék magatokra, mert itt nehezebben csap a kalapács” – mondta Rúzsa Magdi, még korábbi gyergyószentmiklósi fellépésén, amiről Petrovics Zoltán osztott meg videót közösségi oldalán. 

„Le a kalappal előttetek és nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy én is egy vagyok közületek, hogy én is egy határon túli magyar lehetek, aki pontosan érzem, hogy dobban a te szíved.

 – mondta az énekesnő a fellépésen, amihez még hozzátette: 

Köszönöm, hogy itt lehettem veled és nagyon örülök, hogy sikerült egy picit megérinteni! Legyen előtted mindig út! Fújjon a hátad mögül a szél! Melegen süsse arcodat a nap, az eső puhán essen földjeidre.”

Nyitókép forrása: MTI/Lakatos Péter

 

namégmitnem
•••
2025. augusztus 07. 22:20 Szerkesztve
"Hordozzon tenyerén az Isten" Téged is, Magdi. Téged is.
Szomszéd
2025. augusztus 07. 22:10
megható és jóleső, hogy ilyen magyar művész is van
Kanmacska
2025. augusztus 07. 22:02
Ruzsa Magdi igazi, rendesm becsületes magyar!
herden100
•••
2025. augusztus 07. 21:40 Szerkesztve
m.youtube.com/@magdolnaruzsa/videos
