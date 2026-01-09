„Néhányan rendesen megizzadtak volna” – Dudás Miklós arra készült, lerántja a leplet a doppingbotrányról

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, január 5-én délelőtt holtan találták a 34 éves Dudás Miklóst, a korábbi világbajnok és olimpikon kajakozót Budapest XVIII. kerületi lakásában. Egy közeli hozzátartozó értesítette a hatóságokat, miután nem érte el őt, így zárszakértő segítségével felnyitották az ajtót, és akkor bukkantak a sportoló holttestére.

Pulai Imre (balra) a 2000-es olimpián Novák Ferenc párjaként aranyérmet nyert C–2 500 méteren (Fotó: MTI / Illyés Tibor)

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) közlése szerint kezdetben nem merült fel idegenkezűség vagy bűncselekmény gyanúja, ezért közigazgatási hatósági eljárásban, szakértők bevonásával vizsgálták a haláleset körülményeit. Azonban a soron kívül elvégzett hatósági boncolás során az igazságügyi orvosszakértő olyan sérüléseket észlelt az elhunyton, melyeknek a keletkezési körülményeinek a megállapítása nyomozást igényel. Emiatt a BRFK Életvédelmi Osztálya január 6-án halált okozó testi sértés bűntette miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen. A nyomozás célja annak tisztázása, pontosan hogyan keletkeztek ezek a sérülések.