„Néhányan rendesen megizzadtak volna” – Dudás Miklós arra készült, lerántja a leplet a doppingbotrányról

Dudás Miklós sérüléseit vizsgálja a rendőrség – nagyapja szerint őt is agyonverhették
Egyre több a gyanús körülmény.
A harmincnégy évesen elhunyt kajakosnak nagy tervei voltak. Dudás Miklós állítólag egy önéletrajzi könyvön dolgozott a halála előtt.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, január 5-én délelőtt holtan találták a 34 éves Dudás Miklóst, a korábbi világbajnok és olimpikon kajakozót Budapest XVIII. kerületi lakásában. Egy közeli hozzátartozó értesítette a hatóságokat, miután nem érte el őt, így zárszakértő segítségével felnyitották az ajtót, és akkor bukkantak a sportoló holttestére.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) közlése szerint kezdetben nem merült fel idegenkezűség vagy bűncselekmény gyanúja, ezért közigazgatási hatósági eljárásban, szakértők bevonásával vizsgálták a haláleset körülményeit. Azonban a soron kívül elvégzett hatósági boncolás során az igazságügyi orvosszakértő olyan sérüléseket észlelt az elhunyton, melyeknek a keletkezési körülményeinek a megállapítása nyomozást igényel. Emiatt a BRFK Életvédelmi Osztálya január 6-án halált okozó testi sértés bűntette miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen. A nyomozás célja annak tisztázása, pontosan hogyan keletkeztek ezek a sérülések.
Ezt is ajánljuk a témában
Egyre több a gyanús körülmény.
Barátja és korábbi versenyzőtársa, Pulai Imre szerint Dudás Miklósnak nagy tervei voltak. A halála előtt állítólag egy önéletrajzi könyvön dolgozott, amelyben beszámolt volna mindenről az életével kapcsolatban, többek között a sportolói pályafutásáról és a doppingesetéről is. A mű címe az lett volna, hogy „Őszintén a doppingról”.
Könyvet akart írni az egész pályafutásáról. Arról, hogy belerángatták a doppingügybe. Neveket nem akart leírni, vagy legalábbis nem tudom, hogyan képzelte el – ezt mondta nekem is. Sokan tudtak a botrányáról, csak nem nagyon beszéltek róla. Pedig szép lett volna, ha mindezt megírják. Akik ebben benne voltak, azok rendesen megizzadtak volna
– mondta Pulai a Borsnak. – Egy versenyző magától nem találja ki, hogy doppingolni fog. Nekem soha nem fordult meg a fejemben. Mindig van valaki a háttérben – egy edző vagy valaki más –, aki ebbe beleviszi. Egy fiatal sportoló ezt nem magától csinálja.”
Ezt is ajánljuk a témában
Újabb részletek derültek ki.
Dudás Miklós az ifjúsági és az U23-as korosztályban is szerzett világbajnoki címeket, a felnőttek között pedig 2014-ben, Moszkvában, a 4x200 méteres váltó tagjaként – Tótka Sándor, Hérics Dávid és Nádas Bence csapattársaként – lett vb-aranyérmes. Emellett volt két vb-bronza és egy-egy Európa-bajnoki ezüst- és bronzérme is. A 2012-es, londoni olimpián K–1 200 méteren a hatodik helyen végzett.
A 2015-ös Európa Játékokon K–1 200 méteren nyert, de ettől az eredményétől utólag megfosztották, mert a doppingmintájában tiltott hormonkészítmény nyomaira bukkantak. Eltiltották, ennek lejárta után 2018-ban visszatért, majd 2021 elején visszavonult az élsporttól.
Dudás Miklós harmincnégy évet élt.
Nyitókép: MTI / MTVA / Mohai Balázs