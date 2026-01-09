Ft
Ft
-3°C
-13°C
Ft
Ft
-3°C
-13°C
01. 09.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 09.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
önéletrajzi könyv Dudás Miklós Pulai Imre kajak-kenu

„Néhányan rendesen megizzadtak volna” – Dudás Miklós arra készült, lerántja a leplet a doppingbotrányról

2026. január 09. 10:20

A harmincnégy évesen elhunyt kajakosnak nagy tervei voltak. Dudás Miklós állítólag egy önéletrajzi könyvön dolgozott a halála előtt.

2026. január 09. 10:20
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, január 5-én délelőtt holtan találták a 34 éves Dudás Miklóst, a korábbi világbajnok és olimpikon kajakozót Budapest XVIII. kerületi lakásában. Egy közeli hozzátartozó értesítette a hatóságokat, miután nem érte el őt, így zárszakértő segítségével felnyitották az ajtót, és akkor bukkantak a sportoló holttestére.

Dudás Miklós, Pulai Imre, Novák Ferenc, kajak-kenu, Sydney, olimpia
Pulai Imre (balra) a 2000-es olimpián Novák Ferenc párjaként aranyérmet nyert C–2 500 méteren (Fotó: MTI / Illyés Tibor)

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) közlése szerint kezdetben nem merült fel idegenkezűség vagy bűncselekmény gyanúja, ezért közigazgatási hatósági eljárásban, szakértők bevonásával vizsgálták a haláleset körülményeit. Azonban a soron kívül elvégzett hatósági boncolás során az igazságügyi orvosszakértő olyan sérüléseket észlelt az elhunyton, melyeknek a keletkezési körülményeinek a megállapítása nyomozást igényel. Emiatt a BRFK Életvédelmi Osztálya január 6-án halált okozó testi sértés bűntette miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen. A nyomozás célja annak tisztázása, pontosan hogyan keletkeztek ezek a sérülések.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Barátja és korábbi versenyzőtársa, Pulai Imre szerint Dudás Miklósnak nagy tervei voltak. A halála előtt állítólag egy önéletrajzi könyvön dolgozott, amelyben beszámolt volna mindenről az életével kapcsolatban, többek között a sportolói pályafutásáról és a doppingesetéről is. A mű címe az lett volna, hogy „Őszintén a doppingról”.

Könyvet akart írni az egész pályafutásáról. Arról, hogy belerángatták a doppingügybe. Neveket nem akart leírni, vagy legalábbis nem tudom, hogyan képzelte el – ezt mondta nekem is. Sokan tudtak a botrányáról, csak nem nagyon beszéltek róla. Pedig szép lett volna, ha mindezt megírják. Akik ebben benne voltak, azok rendesen megizzadtak volna

– mondta Pulai a Borsnak.Egy versenyző magától nem találja ki, hogy doppingolni fog. Nekem soha nem fordult meg a fejemben. Mindig van valaki a háttérben – egy edző vagy valaki más –, aki ebbe beleviszi. Egy fiatal sportoló ezt nem magától csinálja.”

Ezt is ajánljuk a témában

Dudás Miklós pályafutása

Dudás Miklós az ifjúsági és az U23-as korosztályban is szerzett világbajnoki címeket, a felnőttek között pedig 2014-ben, Moszkvában, a 4x200 méteres váltó tagjaként – Tótka Sándor, Hérics Dávid és Nádas Bence csapattársaként – lett vb-aranyérmes. Emellett volt két vb-bronza és egy-egy Európa-bajnoki ezüst- és bronzérme is. A 2012-es, londoni olimpián K–1 200 méteren a hatodik helyen végzett.

A 2015-ös Európa Játékokon K–1 200 méteren nyert, de ettől az eredményétől utólag megfosztották, mert a doppingmintájában tiltott hormonkészítmény nyomaira bukkantak. Eltiltották, ennek lejárta után 2018-ban visszatért, majd 2021 elején visszavonult az élsporttól.

Dudás Miklós harmincnégy évet élt.

Nyitókép: MTI / MTVA / Mohai Balázs

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hotten Totta
2026. január 09. 11:58
Inkább amiatt, hogy tanú volt az apja agyonverési perében. Mintha most lett volna a tárgyalás.
Válasz erre
0
0
Búvár Kund
2026. január 09. 11:34
Amikor ilyen fiatalon meghal vki, pláne ha még sikeres, és ismert is, persze, hogy előjönnek az összeesküvés-elméletek. Lehetne sorolni a példákat még innen Magyarországról is. Zámbó Gimi, Molnár Csilla, Szécsi Pál, Máté Péter... csak akik eszembe jutnak hirtelen. A Zámbó halálának a körülményeit "mindent leleplező' titkos aktáról épp mostanában születnek cikkek tucatjai, pedig már 25 éve volt...
Válasz erre
0
0
Treeoflife
2026. január 09. 11:27
Drog, dopping, alkohol ... mind méreg. Aki bárkit ezekre rászoktat vagy belekényszerít, az gyilkos. Ez is a "háborúk" egy fajtája ...
Válasz erre
1
0
haxima
2026. január 09. 11:05
"Neveket nem akart leírni, vagy legalábbis nem tudom, hogyan képzelte el .... Akik ebben benne voltak, azok rendesen megizzadtak volna" Na. Most vagy kiállok valahova, és elmondom, hogy mi volt, vállalva a következményeket, vagy kussolok. Ez a "tudjukkik" meg "bizonyos emberek" szöveg hányinger. Nem lehet baszni, meg szűznek maradni. Miért izzadna meg bárki, ha név nélkül leirják, hogy "a hires ember ideadta a doppingot" vagy a "nemmondommegki megfogta a seggem". Gyanithatóan akik benne vannak ilyen dolgokban, azok pontosan tudják, hogy mi van, a többi ember meg leszarja az egészet.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!