Szlovéniában döntöttek a magyarok sorsáról: ennek komoly következményei lehetnek

A szlovén kormány további hat hónappal, 2026. június 21-ig meghosszabbította a horvát és a magyar határon jelenleg érvényben lévő ideiglenes határellenőrzést – közölte kedden a ljubljanai belügyminisztérium.

A tájékoztatás szerint az ellenőrzésnek nincs negatív hatása sem az utasforgalomra, sem a gazdasági együttműködésre. A rendőrség célzott intézkedéseket hajt végre a két határszakaszon, elsősorban a terrorizmus, a szélsőségesség és a határokon átnyúló bűnözés megelőzése érdekében.