szlovénia európai unió belügyminisztérium határ

Szlovéniában döntöttek a magyarok sorsáról: ennek komoly következményei lehetnek

2025. december 17. 19:18

A ljubljanai belügyminisztérium közölte a hírt.

2025. december 17. 19:18
A szlovén kormány további hat hónappal, 2026. június 21-ig meghosszabbította a horvát és a magyar határon jelenleg érvényben lévő ideiglenes határellenőrzést – közölte kedden a ljubljanai belügyminisztérium.

A tájékoztatás szerint az ellenőrzésnek nincs negatív hatása sem az utasforgalomra, sem a gazdasági együttműködésre. A rendőrség célzott intézkedéseket hajt végre a két határszakaszon, elsősorban a terrorizmus, a szélsőségesség és a határokon átnyúló bűnözés megelőzése érdekében.

A minisztérium hangsúlyozta: az ellenőrzést úgy végzik, hogy ne zavarják a határ mentén élők életét.

A kormány indoklása szerint az intézkedés meghosszabbítását az olaszországi téli olimpia kapcsán jelentkező belső biztonsági kockázatok, a terrorizmus és a szervezett bűnözés veszélye, a nyugat-balkáni migrációs útvonalon történő esetleges beszivárgás kockázata, valamint Oroszország és Fehéroroszország hibrid fenyegetései, továbbá az Európai Unió szomszédságában tapasztalható instabilitás teszik szükségessé.

Szlovénia 2023. október 21-én vezette be az ideiglenes határellenőrzéseket a horvát és a magyar határon, miután Olaszország hasonló intézkedést rendelt el saját szlovén határszakaszán. Az intézkedéseket azóta többször meghosszabbították a közel-keleti biztonsági helyzet romlására és a terrorfenyegetettség növekedésére hivatkozva.

(MTI) 

Nyitókép: Stipe Majic / ANADOLU / Anadolu via AFP

 

