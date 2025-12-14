Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
12. 14.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 14.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
határvédelmi rendszer magyarország ausztria

Bécsben tették fel a pontot az i-re: olyan döntést hozott Ausztria, ami Magyarországra is óriási hatással lesz

2025. december 14. 09:57

Átszervezik a határvédelmi rendszerüket.

2025. december 14. 09:57
null

Ausztria átszervezi határvédelmi rendszerét: a katonai támogatást meghosszabbítják, ugyanakkor kevesebb katona fog részt venni a szolgálatban – írja az Index a volksgruppen.orf.at alapján. A hangsúly a statikus ellenőrzésekről a határ menti térségek mozgékonyabb felügyeletére helyeződik át, miközben a szomszédos országokkal közös határokon – így Magyarország felé is – júniusig továbbra is fennmaradnak az ellenőrzések.

A változtatás a magyar munkavállalókat is jelentősen érinti. Az adatok szerint az idei év elején csaknem 130 ezer magyar dolgozott Ausztriában, számuk 2011-hez képest ötszörösére nőtt. 2022-ben a külföldre ingázó foglalkoztatottak közel 40 százaléka, mintegy 44 ezer ember a nyugat-dunántúli régióból került ki, döntő többségük Ausztriában dolgozott. Különösen Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye esetében érdemes kiemelni az ingázók számát.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Lebuktak: halálos lökést jelentene a Tisza Pártnak, ha erről beszélnének a magyarok karácsonykor

Lebuktak: halálos lökést jelentene a Tisza Pártnak, ha erről beszélnének a magyarok karácsonykor
Tovább a cikkhezchevron

Az osztrák belügyminisztérium Bécsben ismertette az új stratégiai irányt: Gerhard Karner belügyminiszter szerint az átszervezés hatékonyabb, mivel csökkenti az elfogások számát. Klaudia Tanner védelmi miniszter hangsúlyozta, hogy az így felszabaduló katonák ismét alapfeladataikra koncentrálhatnak.

A határellenőrzések a Csehországgal, Szlovákiával, Magyarországgal és Szlovéniával közös határokon júniusig hosszabbítják meg, a megfigyelést pedig modern technológiákkal is erősítik: drónokkal és hőkamerákkal egészítik ki a felügyeletet. 

Nyitókép: Nikolay DOYCHINOV / AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyafika
2025. december 14. 11:04
Semmi gond, majd viszonozzuk. Bécset úgyis ellepte a migráns lepra, majd megint lesz drótkerítés, aknazár, tűzparancs az osztrákok felé...
Válasz erre
0
0
andover
2025. december 14. 11:01
Mindeközben a továbbra sem ellenőrzött olaszországi határ felől nyugodtan átamolhatnak az illegális migránsok Ausztriába.
Válasz erre
0
0
borsos-2
•••
2025. december 14. 10:42 Szerkesztve
Az nem világos, hogy a magyar ingázókat mennyiben érinti az osztrák határvédelem!?! A munkavállaló az úton közlekedve, a Schengeni szabályok szerint elhalad a munkahelyéig és annyi. Nem a kiserdőben bujkálva közelíti meg a nem is látható határt és lopakodik keresztül.... Az, hogy kevesebb katona lesz a mezsgyén kifejezetten rossz változás. A migráns csak erre vár, a katona meg ott fog uncsizni a laktanyában. Még valami orosz invázión kezd agyalni a végén.
Válasz erre
2
0
bodosoldier-2
2025. december 14. 10:40
Hogy a picsába lehet B-A-Z megyéből Ausztriába ingázni?Álltalános iskola 6.-os földrajz.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!