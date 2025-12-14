Bécsben tették fel a pontot az i-re: olyan döntést hozott Ausztria, ami Magyarországra is óriási hatással lesz

Félelem és rettegés lett úrrá Brüsszelen: Orbán Viktor barátja lassan beveszi Bécset
Elképesztő fölényben az Osztrák Szabadságpárt.
Átszervezik a határvédelmi rendszerüket.
Ausztria átszervezi határvédelmi rendszerét: a katonai támogatást meghosszabbítják, ugyanakkor kevesebb katona fog részt venni a szolgálatban – írja az Index a volksgruppen.orf.at alapján. A hangsúly a statikus ellenőrzésekről a határ menti térségek mozgékonyabb felügyeletére helyeződik át, miközben a szomszédos országokkal közös határokon – így Magyarország felé is – júniusig továbbra is fennmaradnak az ellenőrzések.
A változtatás a magyar munkavállalókat is jelentősen érinti. Az adatok szerint az idei év elején csaknem 130 ezer magyar dolgozott Ausztriában, számuk 2011-hez képest ötszörösére nőtt. 2022-ben a külföldre ingázó foglalkoztatottak közel 40 százaléka, mintegy 44 ezer ember a nyugat-dunántúli régióból került ki, döntő többségük Ausztriában dolgozott. Különösen Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye esetében érdemes kiemelni az ingázók számát.
Az osztrák belügyminisztérium Bécsben ismertette az új stratégiai irányt: Gerhard Karner belügyminiszter szerint az átszervezés hatékonyabb, mivel csökkenti az elfogások számát. Klaudia Tanner védelmi miniszter hangsúlyozta, hogy az így felszabaduló katonák ismét alapfeladataikra koncentrálhatnak.
A határellenőrzések a Csehországgal, Szlovákiával, Magyarországgal és Szlovéniával közös határokon júniusig hosszabbítják meg, a megfigyelést pedig modern technológiákkal is erősítik: drónokkal és hőkamerákkal egészítik ki a felügyeletet.
Nyitókép: Nikolay DOYCHINOV / AFP