Bécsben tették fel a pontot az i-re: olyan döntést hozott Ausztria, ami Magyarországra is óriási hatással lesz

Ausztria átszervezi határvédelmi rendszerét: a katonai támogatást meghosszabbítják, ugyanakkor kevesebb katona fog részt venni a szolgálatban – írja az Index a volksgruppen.orf.at alapján. A hangsúly a statikus ellenőrzésekről a határ menti térségek mozgékonyabb felügyeletére helyeződik át, miközben a szomszédos országokkal közös határokon – így Magyarország felé is – júniusig továbbra is fennmaradnak az ellenőrzések.

A változtatás a magyar munkavállalókat is jelentősen érinti. Az adatok szerint az idei év elején csaknem 130 ezer magyar dolgozott Ausztriában, számuk 2011-hez képest ötszörösére nőtt. 2022-ben a külföldre ingázó foglalkoztatottak közel 40 százaléka, mintegy 44 ezer ember a nyugat-dunántúli régióból került ki, döntő többségük Ausztriában dolgozott. Különösen Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye esetében érdemes kiemelni az ingázók számát.