„Venezuela rendelkezik a legnagyobb olajtartalekkal a világon. Minden konfliktus, amely hatással van a globális olajkitermelésre, egyben hatással van a benzin árára is. Magyarország az elmúlt években növelte az energetikai válságálló képességét. A globális folyamatok hatásai alól viszont senki sem tud mentesülni, így minden korábban megtett intézkedéssel együtt is nekünk az az érdekünk, hogy a konfliktus ne húzódjon el, mihamarabb konszolidálódjon a helyzet Venezuelában, és ne emelkedjenek az energiaárak Magyaroszágon.

A Venezuelából évekkel ezelőtt kimenekített több száz magyar embertől tudjuk, hogy milyen elnyomó, diktatórikus rendszer működött ott. Reméljük, hogy egyszer ők is hazatérhetnek majd.