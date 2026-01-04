Amerika az amerikaiaké, a szélsőbalos diktátort lekapcsolták – elemzés Venezueláról!
Az amerikaiak megmutatták, nem tűrik, ha megsértik a befolyási övezeteiket. De miért éppen Venezuela? És kik azok a „narkókommunisták”? Farkas Vajk elemző írása.
Brüsszel és magyar szövetségeseik megint nem értenek semmit ebből az egész helyzetből, szokás szerint nem is kérdezték meg őket semmiről.
„Venezuela rendelkezik a legnagyobb olajtartalekkal a világon. Minden konfliktus, amely hatással van a globális olajkitermelésre, egyben hatással van a benzin árára is. Magyarország az elmúlt években növelte az energetikai válságálló képességét. A globális folyamatok hatásai alól viszont senki sem tud mentesülni, így minden korábban megtett intézkedéssel együtt is nekünk az az érdekünk, hogy a konfliktus ne húzódjon el, mihamarabb konszolidálódjon a helyzet Venezuelában, és ne emelkedjenek az energiaárak Magyaroszágon.
A Venezuelából évekkel ezelőtt kimenekített több száz magyar embertől tudjuk, hogy milyen elnyomó, diktatórikus rendszer működött ott. Reméljük, hogy egyszer ők is hazatérhetnek majd.
Brüsszel és magyar szövetségeseik megint nem értenek semmit ebből az egész helyzetből, szokás szerint nem is kérdezték meg őket semmiről.
A magyar kormány kapcsolatban van minden érintett féllel – a magyar emberek nyugodtak lehetnek, hogy meg fogjuk őrizni Magyarország békéjét és biztonságát, és a legbizonytalanabb időkben is küzdeni fogunk az energiaárak emelkedese ellen.”
A venezuelaiak most abban bíznak, hogy Trumpék nem fogják hagyni, hogy egy szimpla személycserével az élen tovább működhessen ugyanaz a rendszer, ami eddig futott – írja Kohán Mátyás.