rendszer brüsszel magyarország venezuela szövetséges menekültek

A Venezuelából évekkel ezelőtt kimenekített több száz magyar embertől tudjuk, hogy milyen elnyomó, diktatórikus rendszer működött ott

2026. január 04. 10:39

Brüsszel és magyar szövetségeseik megint nem értenek semmit ebből az egész helyzetből, szokás szerint nem is kérdezték meg őket semmiről.

2026. január 04. 10:39
Orbán Balázs
Orbán Balázs
Facebook

Venezuela rendelkezik a legnagyobb olajtartalekkal a világon. Minden konfliktus, amely hatással van a globális olajkitermelésre, egyben hatással van a benzin árára is. Magyarország az elmúlt években növelte az energetikai válságálló képességét. A globális folyamatok hatásai alól viszont senki sem tud mentesülni, így minden korábban megtett intézkedéssel együtt is nekünk az az érdekünk, hogy a konfliktus ne húzódjon el, mihamarabb konszolidálódjon a helyzet Venezuelában, és ne emelkedjenek az energiaárak Magyaroszágon. 

A Venezuelából évekkel ezelőtt kimenekített több száz magyar embertől tudjuk, hogy milyen elnyomó, diktatórikus rendszer működött ott. Reméljük, hogy egyszer ők is hazatérhetnek majd. 

Brüsszel és magyar szövetségeseik megint nem értenek semmit ebből az egész helyzetből, szokás szerint nem is kérdezték meg őket semmiről.
A magyar kormány kapcsolatban van minden érintett féllel – a magyar emberek nyugodtak lehetnek, hogy meg fogjuk őrizni Magyarország békéjét és biztonságát, és a legbizonytalanabb időkben is küzdeni fogunk az energiaárak emelkedese ellen.”

Nyitókép: JOHAN ORDONEZ / AFP

Összesen 40 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
cserresznye
2026. január 04. 13:25
ezek a fejlemények azért számunkra lehet hogy "két szék/három szék közzül a padlóra esést fogja jelenteni.nem lehet véletlen az a nyilatkozat, ami a két börtönben ülő magyar állampolgár, és az egyetlen- aki konzuli védelmet kért- biztonságáról elmélkedik.
Válasz erre
0
0
goldie-2
2026. január 04. 13:23
A mienkről is azt mondják. Akkor hol az igazság?
Válasz erre
0
0
rasputin
2026. január 04. 12:45
metálgitárlazio154-5 2026. január 04. 12:22 Miért hazudik ilyen bugyután, elvtárs? Javasolnám, hogy a google.hu tíltsátok be a választásokig mert szopat benneteket. Több száz venezuelait fogadott be titokban a kormány, de nem fizet bevándorlási különadót 2019.02.21 index.hu/belfold/2019/02/21/venezuela_magyar_menekultek_befogadas_bevandorlas_bevandorlasi_kulonado_maduro_chavez_polgarhaboru/?token=de8e78e024950dc02394b5f9075685d5 2023. november 10. 14:24 Magyarország úgy döntött, hogy újraépíti a kapcsolatait, az együttműködését Venezuelával, méghozzá gyorsan, az elsők között, hogy ebből hazánk minél többet profitálhasson – közölte Szijjártó Péter Caracasban. 444.hu/2023/11/10/szijjarto-magyarorszag-ujraepiti-a-kapcsolatait-venezuelaval
Válasz erre
2
0
lazio154-5
2026. január 04. 12:19
Gond van a dátumokkal! A kimenekítés 2018. ban volt, Szíjjas 2023. nov. ben dicsérgette Madurót. Kihagsúlyozta, hogy Maduró megvédte országát a külső beavatkozástól, megtartva ezzel szuverinítását.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!