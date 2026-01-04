Amerika az amerikaiaké, a szélsőbalos diktátort lekapcsolták – elemzés Venezueláról!

A jelenleg Venezuelán kívül tartózkodó Machado tegnap csak órákkal az események után szólalt meg, hogy tudassa: készen áll a rá váró feladatra. Amikor viszont Trumpot kérdezték, elég hűvösen azt válaszolta, hogy nem egyeztettek Machadóval, aki ugyan jó ember, de nincs elég támogatottsága otthon. Ez azt jelzi, hogy az ellenzék vezetőjének nem sok szerep juthat majd a rendszerváltásnál – „tetszettek volna forradalmat csinálni” –, pláne, hogy Washingtonból tervezik irányítani a folyamatot, bármit is jelentsen ez.

Mit szól a nemzetközi közösség az amerikai akcióhoz?

A két közvetetten érintett nagyhatalom, Oroszország és Kína, a Maduro-rezsim támogatói, természetesen elítélték az amerikai akciót, de azért nem nagy vehemenciával: inkább csak hozták a kötelezőt, mintha tudomásul vették volna. Latin-Amerikában a két legkétségbeesettebb reakció Kolumbiából és Kubából érkezett. A kolumbiai elnök, Gustavo Petro lehet Trump következő célpontja, akit már szankciós listára is tett, és aki az idei választásokra készül. Kuba tudja, hogy a venezuelai támogatás nélkül meg lehetnek számlálva a napjaik.

A két óriás, Mexikó és Brazília szintén elítélte az amerikai beavatkozást, nem úgy, mint Milei és más jobboldali elnökök, akik üdvözölték a kommunista Maduro eltávolítását. Az EU, amelynek nincs igazán ráhatása erre a kérdésre, nem okozott meglepetést: nem tartotta legitimnek Madurót, de hangsúlyozta, hogy tiszteletben kell tartani a nemzetközi jogot. A legérdekesebbek a spanyol reakciók voltak. A hivatalos spanyol kormányzati álláspont illeszkedik az európaihoz. A kisebbik szélsőbaloldali kormánypárt viszont határozottan elítélte az amerikai beavatkozást, sőt volt olyan szélsőbaloldali párt (Podemos), amely egyenesen a diplomáciai kapcsolatok megszakítását követelte az USA-val. Igaz, annak idején ezt a pártot a venezuelai rezsim többmillió dolláros támogatásával alapították.

Hogyan reagáltak a venezuelaiak?

Először elkezdtek élelmiszert felvásárolni, tankolni – ki tudja, mi lesz még –, majd jó páran az utcára mentek: ki azért, hogy örüljön Maduro eltávolításának, ki azért, hogy tiltakozzon ellene. Ami jó hír, hogy összetűzés egyelőre nem volt, és egyelőre nincs polgárháborús hangulat sem. Akik viszont nagyon örülnek, azok az elmenekült venezuelaiak, akik Santiago de Chilétől Limán át Miamiig és Madridig az utcán ünnepelték a jó hírt.

