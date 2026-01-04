Az EU erkölcsről beszél, és közben a cső végén állókat bünteti

Koszos arany

Suriname kapcsán több forrás is megemlíti az őslakos közösségek földjogi sérülékenységét és az illegális bányászat problémáját. Emellett szakpolitikai jelentések hangsúlyozzák a kisüzemi aranybányászat negatív környezeti hatásait. Az onnan származó arany behozatalát mégsem korlátozza az EU. Ennek biztosan nincsen köze ahhoz, hogy a fő importőr Franciaország, egy kiemelten fontos magállam?

Az egyenlőség repedező mítosza

Franciaország könnyen vásárolhat más államtól aranyat, nincsen rászorulva Suriname-ra. Ausztrália és Kanada is komoly exportőr. Ráadásul nincsen semmilyen fizikai oka annak, hogy nehezebb lenne ezektől az országoktól vásárolni, mint a dél-amerikai országtól.

Ugyanígy a spanyolok is vehetnének halat bárkitől. Az ország Európa egyik leghosszabb tengerpartjával rendelkezik (közel 5000 kilométer), ahol bárhonnan induló hajókat tud fogadni. Nem arról van szó, hogy csak egy csővezetéken keresztül juthatnának el a halak az országba, mely pont Marokkóból indul.

Ugyanígy nincsen olívaolaj-vezeték Tunézia és az EU között. Tény, hogy az afrikai állam a világ egyik legnagyobb exportőre, de ettől még Törökország, Argentína és Chile is elérhető, mint jelentős eladó.

A csádi olaj végképp könnyen kiváltható lenne a németeknek, hollandoknak és franciáknak. Mindegyik országnak van tengerpartja, olajexportőrből pedig lényegében Dunát lehetne rekeszteni. És ruhaneműt is rendelhetnek bárhonnan a németek és a spanyolok.

A fenti esetekben az EU mégsem tartotta fontosnak, hogy erkölcsi alapon korlátozza a behozatalt. Érdekes módon csak és kizárólag Oroszország az, ahol szankciós csomagot szankciós csomagra halmoznak. Vajon meglepő az, ha mindet úgy csapódik le az átlag magyar és szlovák emberben, hogy mi másodrendű állampolgárok vagyunk?

Egy unió nem attól lesz erős, hogy mindig mindenkire rá tudja kényszeríteni a többségi akaratot. Hanem attól, hogy a kis szereplők is elhiszik, hogy a rendszer nem kivételez, és az ő érdekeiket is ugyanolyan súllyal veszi figyelembe, mint másokét.

Vissza Zuzana-hoz

Hajnali háromkor Zuzana újra ránéz a monitorra. A számok futnak tovább, fegyelmezetten. A hálózat működik. A falon ott a térkép. Csövek, belépési pontok, összekötők. Olyan, mint egy idegrendszer. És ahogy nézi, rájön valamire. A döntések nem ott fájnak, ahol kimondják őket. Ott fájnak, ahol nincs könnyű lehetőség megfelelni nekik.

A cikk szerzője az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.

