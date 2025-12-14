Csak semmi, ami OROSZ – Így TENNÉ TÖNKRE a gazdaságot a BRÜSSZELI energiaterv – TEMPÓ (VIDEÓ!)

Nyílt levelet küldött a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a Szőlő utcai borzalmak után
Fontos kérést fogalmaztak meg.
A Tempó legújabb epizódjában Brüsszel az orosz energiára betiltására irányuló tervét szedjük ízekre.
Bemutatjuk, hogy hogyan trükköznek Brüsszelben, hogy megvalósíthathassák az orosz energia betiltását. Kohán Mátyás azt is körüljárja, hogy ez milyen gazdasági következményekkel járhat a tagállamok számára.
Mit is jelent a RePowerEu-terv? Hogyan léphet fel a magyar állam ez ellen? Hogyan érintheti az olaj, a földgáz vagy az atomenergia felhasználást az EU-ban?
Minden kiderül a Tempó legfrissebb adásában.
Nézze meg videónkat a Mandiner YouTube-csatornáján!