tempó szankciók Oroszország ellen Brüsszel Von der Leyen orosz energia REPowerEU Kohán Mátyás

Csak semmi, ami OROSZ – Így TENNÉ TÖNKRE a gazdaságot a BRÜSSZELI energiaterv – TEMPÓ (VIDEÓ!)

2025. december 14. 17:05

A Tempó legújabb epizódjában Brüsszel az orosz energiára betiltására irányuló tervét szedjük ízekre.

2025. december 14. 17:05
null

Bemutatjuk, hogy hogyan trükköznek Brüsszelben, hogy megvalósíthathassák az orosz energia betiltását. Kohán Mátyás azt is körüljárja, hogy ez milyen gazdasági következményekkel járhat a tagállamok számára. 

Mit is jelent a RePowerEu-terv? Hogyan léphet fel a magyar állam ez ellen? Hogyan érintheti az olaj, a földgáz vagy az atomenergia felhasználást az EU-ban? 

Minden kiderül a Tempó legfrissebb adásában.

Nézze meg videónkat a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

