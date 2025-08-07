Amire Fleck Zoltán utalt, az még a nyugati országokban is súlyosan büntetendő

Mint ismert: az ELTE jogi karának oktatója – Fleck Zoltán – egy június 25-i Tisza szigetes kerekasztal-beszélgetésen a köztársasági elnök megfenyegetéséről beszélt. A baloldali jogszociológus arról értekezett, hogy egy esetleges 2026-os ellenzéki győzelem után Sulyok Tamás köztársasági elnök valószínűleg nem a győztes, hanem a vesztes párt vezetőjének adja majd a kormányalakítási megbízást. Szerinte ebben az esetben azonban

meg kell fenyegetni, vagy zsarolni kell az államfőt.”

Fleck ezután azt is hozzátette, hogy véleménye szerint forradalomra van szükség, és nem kormányváltásra.

Sulyok Tamás nem hagyta szó nélkül az esetet, reakciójában felszólított minden politikai erőt, hogy „tartsa távol magát az ilyen, súlyosan alkotmánysértő és erőszakos nézetek elfogadásától és alkalmazásától, mert különben kiírja magát a demokratikus diskurzusból és a közrendből”. Orbán Balázs pedig arról beszélt a történtek kapcsán, hogy „Fleck Zoltán az alkotmányos rend megdöntése, a másként gondolkodó egyetemi emberek ellehetetlenítése után már az alkotmányos szervek vezetői elleni erőszakra is buzdít – ez döbbenetes ugyan, de egy ismert nemzetközi mintázat része”.

Mi az az alkotmányos rend elleni szervezkedés?

Az alkotmányos rend elleni szervezkedés olyan, a Büntető Törvénykönyvben (Btk.) meghatározott bűncselekmény, amely Magyarország (vagy a szóban forgó ország) alkotmányos rendjének erőszakkal vagy fenyegetéssel történő megváltoztatására irányul.

Az alkotmányos rend elleni szervezkedés a Btk. egyik legsúlyosabb, állam elleni bűncselekménye.

Alapvető társadalmi érdek fűződik ahhoz, hogy Magyarország alkotmányos rendje – vagyis az Alaptörvényre épülő államszervezet és jogrendszer – ne váljon erőszakos cselekmények célpontjává. A jogalkotó emiatt kiemelt büntetési tételekkel védi az alkotmányos rendet.

A bűncselekmény jogi tárgya az állam alkotmányos rendje, amely magában foglalja az Alaptörvény által meghatározott politikai, jogi és társadalmi berendezkedést. Minden olyan szervezkedés, amelynek célja, hogy ezt a rendet erőszakosan vagy erőszakkal fenyegetve megváltoztassa, különösen veszélyes a közösségre. Ezért a Btk. 255. paragrafusa szigorú szankciókat – akár tíz évig tartó szabadságvesztést – helyez kilátásba, amelyekkel előzetesen is védi az állami rendet.