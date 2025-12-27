Ft
Németország nyugdíj egészségügy

A nyugdíjkorhatár emelését és az egészségügyi szolgáltatások csökkentését szorgalmazzák Németországban

2025. december 27. 11:51

A német szövetségi kancellária vezetője szerint a kormány túl sokat költ az egészségügyre, de ennek ellenére csak átlagos eredményeket érnek el.

2025. december 27. 11:51
null

Thorsten Frei, a német szövetségi kancellária vezetője szerint átfogó reformokra van szükség a nyugdíjrendszerben. Szerinte elkerülhetetlenné vált a nyugdíjkorhatár rugalmasabbá tétele és a jóléti kiadások – mint például az egészségügy – visszafogása, mert a jelenlegi rendszer hosszú távon nem fenntartható.

Frei azt javasolja, hogy a nyugdíjkorhatárt szakmánként határozzák meg, és a nyugdíjba vonulást kössék a ledolgozott, járulékfizetéssel töltött évek számához. Indoklása szerint nem mindenki képes ugyanolyan hosszú ideig dolgozni, ezért igazságosabb megközelítésre van szükség.

Az SPD-hez közel álló közgazdász, Jens Südekum elképzeléseire támaszkodva Frei kiemelte, hogy a fizikailag vagy pszichésen megterhelő munkákban dolgozók hamarabb elérik teljesítőképességük határát. Ezzel szemben

 az úgynevezett tapasztalati szakmákban jellemzően tovább lehet aktív maradni, és azt is figyelembe kellene venni, ki milyen fiatalon lépett be a munkaerőpiacra.

A kancelláriaminiszter szerint a demográfiai változások miatt a jelenlegi rendszer tarthatatlan: míg az 1960-as években egy nyugdíjasra hat aktív dolgozó jutott, ma már csak kettő. Figyelmeztetett, ha nem történik beavatkozás, a szociális hozzájárulások aránya a jelenlegi körülbelül 42 százalékról 48 százalék fölé emelkedhet.

Frei nemcsak a nyugdíjhatárt tolná ki, de az egészségügyi kiadások csökkentését is szükségesnek tartja.

 Szerinte Németország rendkívül drága rendszert működtet, de csupán átlagos egészségi eredményeket érnek el. A reformokkal a kormány nyugdíjbizottsága is foglalkozik, miközben más gazdasági szereplők, például a Zöldek Gazdasági Egyesülete szerint már így is magasak szociális a terhek, ami visszafogja a beruházásokat.

(MTI)

Nyitókép: Andreas SOLARO / AFP

 

