A nyugdíjkorhatár emelését és az egészségügyi szolgáltatások csökkentését szorgalmazzák Németországban

Thorsten Frei, a német szövetségi kancellária vezetője szerint átfogó reformokra van szükség a nyugdíjrendszerben. Szerinte elkerülhetetlenné vált a nyugdíjkorhatár rugalmasabbá tétele és a jóléti kiadások – mint például az egészségügy – visszafogása, mert a jelenlegi rendszer hosszú távon nem fenntartható.

Frei azt javasolja, hogy a nyugdíjkorhatárt szakmánként határozzák meg, és a nyugdíjba vonulást kössék a ledolgozott, járulékfizetéssel töltött évek számához. Indoklása szerint nem mindenki képes ugyanolyan hosszú ideig dolgozni, ezért igazságosabb megközelítésre van szükség.