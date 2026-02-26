Véletlen, hogy Magyar Péter hallgat arról, hogy az ukránok rátámadtak Magyarországra?

Mit látunk a 2026-os hazai választási kampányban? A Barátság lezárása miatt a legerőteljesebb fellépést egyedül a kormánypártok képviselik. Ez a fellépés teljes mértékben egybevág az ország elemi érdekeivel, mivel ha nem érkezik kőolaj a vezetéken, akkor idővel nemcsak az autóink, buszaink, hanem az egész gazdaságunk le fog állni. Nem 1000, nem 2000, és nem 3000 forint lesz a benzin, hanem egyszerűen nem lesz. Ha pedig nem lesz benzin, akkor idővel nem lesz kenyér és tej sem a boltban.

Ráadásul ha az egész gazdaság leáll, akkor több millió ember maradhat munka nélkül egyik napról a másikra.

A fent felvázolt forgatókönyv nem fantazmagória, nem kitaláció. Ez bizony a kőkemény valóság lenne, ha az ukrán tervek révbe érnének. Kinek és mire jó ez? Ukrajna szándékai teljesen nyilvánvalóak. Ezer problémája van a jelenlegi magyar kormánnyal, de mindegyik közül a legnagyobb, hogy nem támogatjuk Ukrajna korlátlan pénzelését, valamint uniós tagságát. Ezen hogyan lehetne változtatni? A napnál is világosabb, hogy egyedül kormányváltással. Kormányváltást pedig akkor lehet a legnagyobb sikerrel abszolválni, ha gazdasági káosz realizálódik az országban.

