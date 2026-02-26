Véletlen, hogy Magyar Péter hallgat arról, hogy az ukránok rátámadtak Magyarországra?

Ukrajna kitűzte a Barátság kőolajvezeték újraindításának időpontját: azonnali közleményben reagált a Mol
Az ukrán fél megbízhatatlansága miatt a most kitűzött dátum nem vehető konkrét időpontnak.
Leállt a kőolajszállítás, nő a geopolitikai nyomás, és a magyar belpolitika is forr. És miközben Brüsszel és Kijev érdekei egyre látványosabban találkoznak, addig Magyar Péter hallgat. Vajon véletlen egybeesések sorozatát látjuk, vagy egy tudatos politikai játszma zajlik Magyarország ellen?
Nyílt támadás érte Magyarországot! Január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken, miközben egyértelmű bizonyítékok alapján semmilyen akadálya nincsen a szállításoknak. A helyzet világos, ezért okkal gondolhatta úgy az egyszerű magyar választó, hogy ebből a rendkívüli állapotból teljesen egyértelmű következtetések adódnak. Azonban a magyar politikában ismételten a józan ésszel ellentétes folyamatokat látunk.
Abban az esetben, ha az Egyesült Államok energiabiztonsága ilyen mértékben veszélybe kerülne, akkor mind a republikánus, mind a demokrata tábor egységesen sorakozna fel az aktuális elnök mögé, hogy tegye meg a szükséges lépéseket a veszély elhárítása érdekében. Szemernyi kétségem sincs, hogy Franciaországban, Nagy-Britanniában és talán még Olaszországban sem lenne politikai vita egy ilyen veszélyhelyzetben, és szinte minden politikai erő kiállna a helyzet gyors megoldása mellett.
Mit látunk a 2026-os hazai választási kampányban? A Barátság lezárása miatt a legerőteljesebb fellépést egyedül a kormánypártok képviselik. Ez a fellépés teljes mértékben egybevág az ország elemi érdekeivel, mivel ha nem érkezik kőolaj a vezetéken, akkor idővel nemcsak az autóink, buszaink, hanem az egész gazdaságunk le fog állni. Nem 1000, nem 2000, és nem 3000 forint lesz a benzin, hanem egyszerűen nem lesz. Ha pedig nem lesz benzin, akkor idővel nem lesz kenyér és tej sem a boltban.
Ráadásul ha az egész gazdaság leáll, akkor több millió ember maradhat munka nélkül egyik napról a másikra.
A fent felvázolt forgatókönyv nem fantazmagória, nem kitaláció. Ez bizony a kőkemény valóság lenne, ha az ukrán tervek révbe érnének. Kinek és mire jó ez? Ukrajna szándékai teljesen nyilvánvalóak. Ezer problémája van a jelenlegi magyar kormánnyal, de mindegyik közül a legnagyobb, hogy nem támogatjuk Ukrajna korlátlan pénzelését, valamint uniós tagságát. Ezen hogyan lehetne változtatni? A napnál is világosabb, hogy egyedül kormányváltással. Kormányváltást pedig akkor lehet a legnagyobb sikerrel abszolválni, ha gazdasági káosz realizálódik az országban.
Ki szeretne még kormányváltást Magyarországon? Természetesen az ellenzék, valamint Brüsszel. Hogyan kerül képbe Brüsszel? 2010, de különösen 2014 óta zavarja az Orbán-kormány tevékenysége az uniós bürokratákat. Azonban amióta kimondták, hogy a háborút Ukrajnának kell megnyernie bármilyen áron, azóta áthidalhatatlanok az ellentétek. Brüsszel mindent egy lapra feltéve támogatja a magyar ellenzéki formációk közül a legerősebbet, a Tisza Pártot. Cseppet sem érdekli a bürokratákat, hogy pont az energiabiztonság területén minden korábbi szerződéssel szembemennek, sőt még az Ukrajnával kötött társulási megállapodást is sutba dobják ennek érdekében.
Pedig ez a társulási szerződés is egyértelműen kimondja, hogy egyetlen nem uniós tagország sem veszélyeztetheti egy EU-tagállam biztonságát.
Itt jutunk el a magyar belpolitikához. Napok óta értetlenül figyeljük, hogy a Tisza Párt, amely elvileg az ország kormányzására készül, egyetlen hangot sem mond a nemzet biztonságát alapvetően fenyegető helyzetről.
Miközben Magyar Péter és csapata napi szinten elképesztő állításokkal és teljesen értelmetlen ügyekkel traktálja a közvéleményt, addig ebben az ügyben úgy hallgatnak, mint az a bizonyos a fűben.
Mire véljük ezt a hallgatást a máskor oly harsány Magyartól?
A Tisza Párt szimpatizánsi köre még tavaly úgy döntött, hogy támogatják Ukrajna uniós tagságát. Ez egy úgynevezett tény. Ezt követően egyre több ukrán politikai elemző és politikus is felismerte az ebben rejlő lehetőséget. Több nyilatkozat is elhangzott, hogy Kijev érdekében egyértelműen egy magyarországi kormányváltás áll, mivel így elhárulna az egyik legfőbb akadály az integrációs törekvéseik elől. Ráadásul Brüsszel is egy magyarországi kormányváltásban érdekelt, így az érdekazonosságok hamar egymásra is találtak.
Az uniós végrehajtó testület szerdára ismét összehívta az olajkoordinációs csoportot, valamint folyamatosan kapcsolatban állnak Kijevvel.
Magyar Péter még idén év elején tett arra utalást, hogy nyugat-európai vezetőkkel fog találkozni. Ez a találkozó a müncheni biztonságpolitikai fórumon meg is valósult. Amit tudunk, hogy a háború folytatása mellett száz százalékban kiálló Merz, Tusk és Plenković körével találkozott. A Barátság kőolajvezetéken történő szállítás leállítása, majd az újraindítás folyamatos halasztása érdekes módon egybeesett ezekkel a müncheni találkozókkal.
Magyar Péter müncheni útja jóval több lehetett egyszerű konferencia-részvételnél.
A sakktábla elemei gyorsan összeálltak. A magyarországi esetleges gazdasági káosz előállítása teljes mértékben egybevág a Brüsszel–Kijev–Tisza háromszög érdekeivel. Pontosan ezért hallgat a magyarországi szuverenitást és energiabiztonságot alapvetően aláásó ukrán lépésről a Tisza Párt. Aki veszi a fáradságot és az eseményeket időrendbe rakja, annak teljesen világos, hogy a nagy terv az ország gazdaságának bedöntése volt, így pedig áprilisban a kormányváltás szinte garantált lett volna.
A nagy tervbe azonban több ukrán elemző és maga a Tisza Párt is beleköpött. Sok ukrán nem tudott lakatot tenni a szájára, és ők maguk fedték fel, hogy ez volt a terv. Azzal pedig, hogy pont ebben az ügyben hallgat Magyar Péter és teljes csapata, azt mutatják, hogy nekik egyáltalán nem baj, ha Magyarország energiaellátása veszélybe kerül, majd gazdasági válsághelyzet alakul ki az országban.
Szerhij Stukanov szerint Magyar Péter Ukrajna EU csatlakozását is támogatná, valamint a háború folytatása mellett foglalna állást.
A kérdés tehát nem az, hogy történik-e politikai nyomásgyakorlás Magyarországgal szemben, hanem az, hogy meddig megy el Kijev és Brüsszel annak érdekében, hogy egy szuverén ország politikai irányát megváltoztassa. Az energiabiztonság fegyverként való használata a geopolitika egyik legcinikusabb eszköze, és most pontosan ezt látjuk most működés közben.
Egyértelmű, hogy az Európai Unió összejátszik Kijevvel.
A Tisza Párt hallgatása ebben a helyzetben nem puszta mulasztás, hanem politikai állásfoglalás. Aki nem szólal meg akkor, amikor az ország alapvető ellátása kerül veszélybe, az valójában már állást foglalt – csak éppen nem Magyarország mellett. A szuverenitás nem kampányszlogen, hanem mindennapi politikai gyakorlat kérdése.
A magyar választók előtt tehát egyre világosabb a kép:
És ezt a döntést nem lehet kiszervezni sem Brüsszelnek, sem Kijevnek, sem egy újonnan felépített politikai projektnek.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP