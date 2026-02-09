Az ukrán elemző feketén-fehéren kimondta: Magyar Péter Ukrajna embere (VIDEÓ)

Ilyen még nem történt Magyarországon: ez az áprilisi választások legnagyobb rejtélye
Eddig nem tapasztalt tényezőn is múlhat majd, hogy hányan mennek el szavazni április 12-én.
Szerhij Stukanov szerint Magyar Péter Ukrajna EU csatlakozását is támogatná, valamint a háború folytatása mellett foglalna állást.
Szerhij Stukanov ukrán elemző úgy véli, hogy a jelenlegi magyar kormány Ukrajna érdekeivel szemben politizál, míg Magyar Pétert Kijev számára kedvező szereplőnek tartja – derült ki egy HírTV által közzétett videóból.
Az elemző szavai szerint Magyar Péter Ukrajna embere, aki a szomszédos ország uniós csatlakozását is támogatná, valamint a háború folytatása mellett foglalna állást.
Stukanov úgy véli, hogy Magyar Péter az ukrán fél számára elfogadhatóbb politikai alternatívát jelent a jelenlegi magyar kormánnyal szemben.
„Az Orbán-rezsim kétségtelenül Ukrajna ellensége. (...) Ki kell mondani, hogy Magyar Péter egy olyan valaki, aki támogatja Ukrajna EU-csatlakozását” – emelte ki az elemző.
„Azt ígéri, hogy engedményeket tesz Brüsszelnek azokban a kérdésekben, amelyek miatt kifogások érték Budapestet” – fejtette ki Stukanov.
Egész retorikája alapvetően Európa-párti. Kedvezően viszonyul a NATO-hoz is, és természetesen Ukrajna támogatása mellett is kiáll, azt mondja Ukrajnát segíteni kell, többek között fegyverekkel is”
– foglalta össze az ukrán szakértő, miért tökéletes jelölt Magyar Péter az ukrán-barát kormány élére.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP