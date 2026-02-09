Az ukrán elemző feketén-fehéren kimondta: Magyar Péter Ukrajna embere (VIDEÓ)

Szerhij Stukanov ukrán elemző úgy véli, hogy a jelenlegi magyar kormány Ukrajna érdekeivel szemben politizál, míg Magyar Pétert Kijev számára kedvező szereplőnek tartja – derült ki egy HírTV által közzétett videóból.

Az elemző szavai szerint Magyar Péter Ukrajna embere, aki a szomszédos ország uniós csatlakozását is támogatná, valamint a háború folytatása mellett foglalna állást.