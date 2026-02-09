Ft
háború magyar péter brüsszel eu ukrajna

Az ukrán elemző feketén-fehéren kimondta: Magyar Péter Ukrajna embere (VIDEÓ)

2026. február 09. 15:27

Szerhij Stukanov szerint Magyar Péter Ukrajna EU csatlakozását is támogatná, valamint a háború folytatása mellett foglalna állást.

2026. február 09. 15:27
null

Szerhij Stukanov ukrán elemző úgy véli, hogy a jelenlegi magyar kormány Ukrajna érdekeivel szemben politizál, míg Magyar Pétert Kijev számára kedvező szereplőnek tartja – derült ki egy HírTV által közzétett videóból.

Az elemző szavai szerint Magyar Péter Ukrajna embere, aki a szomszédos ország uniós csatlakozását is támogatná, valamint a háború folytatása mellett foglalna állást. 

Stukanov úgy véli, hogy Magyar Péter az ukrán fél számára elfogadhatóbb politikai alternatívát jelent a jelenlegi magyar kormánnyal szemben.

Az Orbán-rezsim kétségtelenül Ukrajna ellensége. (...) Ki kell mondani, hogy Magyar Péter egy olyan valaki, aki támogatja Ukrajna EU-csatlakozását” – emelte ki az elemző.

„Azt ígéri, hogy engedményeket tesz Brüsszelnek azokban a kérdésekben, amelyek miatt kifogások érték Budapestet” – fejtette ki Stukanov.

Egész retorikája alapvetően Európa-párti. Kedvezően viszonyul a NATO-hoz is, és természetesen Ukrajna támogatása mellett is kiáll, azt mondja Ukrajnát segíteni kell, többek között fegyverekkel is”

– foglalta össze az ukrán szakértő, miért tökéletes jelölt Magyar Péter az ukrán-barát kormány élére.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

sarzal
2026. február 09. 16:49
szólhatna valaki már nekik hogy a ballisztikus rakéta-arzenálunk raktárkulcsa elveszett, az atombombáinkon meg lejárt a forgalmi....
nyugalom
2026. február 09. 16:44
Ez az üvöltő pojaca takarodjon a bandajaval az ukranokhoz!
tapir32
2026. február 09. 16:28
Magyar Péter a háború folytatása mellett áll azaz, a kárpátaljai magyarokat küldené a halálba. Magyar Péter a magyarság ellensége!
tapir32
2026. február 09. 16:07
Ki hiszi el, hogy az Ukrajnában élő emberek háborút akarnak? Ki hiszi el, hogy az Ukrajnában élő emberek élvezik, hogy nincs áram, nincs benzin, hogy nincs gáz, nincs olaj, nincs gyógyszer? Ki hiszi el, hogy a kezdeti önvédelmi lelkesedés után az Ukrajnában élő emberek meg akarnak halni, sebesülni, özvegyeket, árvákat akarnak maguk után hagyni? Az Ukrajnában élő emberek nem akarnak háborút! Aki tehette elmenekült, 8 millióan. A hadseregnek nincsenek új katonái, mert nem akarnak tovább harcolni az Ukrajnában élő emberek. Erőszakkal kell sorozni. Több mint 250 000-en dezertáltak. Átlagban 5 órán át harcképes egy ukrán sorkatona a fronton. Vagy meghal vagy megsebesül. Az Ukrajnában élő emberek nem akarnak háborút! A háborút Zselenszkij és bandája, EU-s támogatói, valamint Putyin tartja fenn.
