Kimondhatjuk: Orbán Viktor eltakarítása az útból Volodimir Zelenszkij stratégiai érdeke lett

„A szuvereintás jobb üzlet” – jelentette ki a Nézőpont Intézet vezetője.
Ukrajna eddig csak fenyegetett Magyarország kőolajellátásának elvágásával, most viszont meg is lépte. A cél a nyomásgyakorlás, amellyel a közelgő választást akarják befolyásolni.
Röpködnek a nehéztüzérség kartácsai a hosszú idő után eszkalálódó ukrán–magyar energiaháborúban. A magyar országgyűlési választási kampány kezdetén Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelentős következményekkel járó döntést hozott. Miután január 27-én orosz támadás érte a Barátság kőolajvezeték kiszolgáló infrastruktúráját Brodi városában, a Barátság és az Odessza–Brodi vezetékek találkozásánál, az ukrán fél azzal hitegette a Magyarország és Szlovákia ellátása szempontjából a vezetéknek kiszolgáltatott, Ukrajnának az azon folyó kőolajért jelentős tranzitdíjat fizető Molt, hogy néhány napon belül helyrehozza a kárt.
Február közepére aztán az üres ígérgetések gyanússá váltak mind Magyarországnak, mind Szlovákiának.
A két ország szolgálatai, illetve a Mol egybehangzó információi szerint az olajtranzit újraindításának műszaki akadálya nincs, az ukrán vezetés politikai okokból nem engedélyezi. E felismerést követően lépett koordinált akcióba Szlovákia és Magyarország.
A Barátság nem most először képezi politikai fenyegetés tárgyát, ám az ukránok mindeddig – részben az olajvezeték tranzitdíjából származó keményvaluta-bevétel fontossága, részben a Magyarországnak és Szlovákiának való üzemanyag- és áramkitettségük miatt – nem váltották valóra belengetett intézkedéseiket. Először 2024 augusztusában jelentette be Mihajlo Podoljak, az elnöki hivatal nemrég leváltott vezetőjének, Andrij Jermaknak a tanácsadója, hogy 2025. január 1-jén a vezeték „leáll” – ám röviddel később kiderült, hogy vagy félreértésről volt szó, vagy az ukrán fél mégsem gondolta komolyan a szolgáltatás beszüntetését. Továbbra is akadálytalanul érkezett az orosz olaj, annyi változással, hogy technikai értelemben már nem az orosz fél, hanem a Mol fizette a tranzitdíjat Ukrajnának.