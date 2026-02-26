Ft
Ft
10°C
-1°C
Ft
Ft
10°C
-1°C
02. 26.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
szlovákia európai unió magyarország barátság Ukrajna orbán viktor

Kimondhatjuk: Orbán Viktor eltakarítása az útból Volodimir Zelenszkij stratégiai érdeke lett

2026. február 26. 05:54

Ukrajna eddig csak fenyegetett Magyarország kőolajellátásának elvágásával, most viszont meg is lépte. A cél a nyomásgyakorlás, amellyel a közelgő választást akarják befolyásolni.

2026. február 26. 05:54
null
Kohán Mátyás
Kohán Mátyás

Röpködnek a nehéztüzérség kartácsai a hosszú idő után eszkalálódó ukrán–magyar energiaháborúban. A magyar országgyűlési választási kampány kezdetén Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelentős következményekkel járó döntést hozott. Miután január 27-én orosz támadás érte a Barátság kőolajvezeték kiszolgáló infrastruktúráját Brodi városában, a Barátság és az Odessza–Brodi vezetékek találkozásánál, az ukrán fél azzal hitegette a Magyarország és Szlovákia ellátása szempontjából a vezetéknek kiszolgáltatott, Ukrajnának az azon folyó kőolajért jelentős tranzitdíjat fizető Molt, hogy néhány napon belül helyrehozza a kárt. 

Február közepére aztán az üres ígérgetések gyanússá váltak mind Magyarországnak, mind Szlovákiának.

A két ország szolgálatai, illetve a Mol egybehangzó információi szerint az olajtranzit újraindításának műszaki akadálya nincs, az ukrán vezetés politikai okokból nem engedélyezi. E felismerést követően lépett koordinált akcióba Szlovákia és Magyarország. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Üzengetés, majd nyílt fenyegetés 

A Barátság nem most először képezi politikai fenyegetés tárgyát, ám az ukránok mindeddig – részben az olajvezeték tranzitdíjából származó keményvaluta-bevétel fontossága, részben a Magyarországnak és Szlovákiának való üzemanyag- és áramkitettségük miatt – nem váltották valóra belengetett intézkedéseiket. Először 2024 augusztusában jelentette be Mihajlo Podoljak, az elnöki hivatal nemrég leváltott vezetőjének, Andrij Jermaknak a tanácsadója, hogy 2025. január 1-jén a vezeték „leáll” – ám röviddel később kiderült, hogy vagy félreértésről volt szó, vagy az ukrán fél mégsem gondolta komolyan a szolgáltatás beszüntetését. Továbbra is akadálytalanul érkezett az orosz olaj, annyi változással, hogy technikai értelemben már nem az orosz fél, hanem a Mol fizette a tranzitdíjat Ukrajnának. 

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elianaelena21
2026. február 26. 07:52
This was a thought-provoking conversation that really highlights the tension between moral philosophy and modern legal claims. I appreciate how Professor George connects natural law principles with contemporary rights debates in a clear and structured way. Discussions like this also remind us how important transparent public information systems are in a functioning society, whether we’re examining legal theory or reviewing practical resources like the adacountyjailroster.org for public awareness. Thanks for sharing such a meaningful and intellectually engaging interview.
Válasz erre
0
0
Kerezs
•••
2026. február 26. 07:21 Szerkesztve
Az ukrán vezetés csak azt adja ami a lényege. Minden gondjukat, bajukat, még ha azt maguk is idézték elő agresszióval akarnak rendezni.Az ukrán a legalja a szlávok között. Alkalmasak kápónak a náci haláltáborokban, a maffia verőemberének, útszéli prostituáltnak, csempésznek egyszóval minden erkölcstelen tevékenységre, bár ezeket is meglehetősen primitív módon űzik. Még a fehéroroszok is magasabb színvonalat képviselnek, pedig ez nagy szó. ( lengyel megállapítás)
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2026. február 26. 07:12
Az új Fidesz kormány első feladata az új vezeték építésének szorgalmazása legyen a Déli Áramlat mintájára. Az ukránokat ebből is ki kell hagyni, úgy mint gázvezeték ügyben.
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2026. február 26. 06:32
Nem véletlen a védelem megerősítése. A százhalombattai finomító tűz sem véletlen eredménye volt. Azon a napon egy másik létesítményben is....
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!