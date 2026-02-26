Kimondhatjuk: Orbán Viktor eltakarítása az útból Volodimir Zelenszkij stratégiai érdeke lett

Röpködnek a nehéztüzérség kartácsai a hosszú idő után eszkalálódó ukrán–magyar energiaháborúban. A magyar országgyűlési választási kampány kezdetén Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelentős következményekkel járó döntést hozott. Miután január 27-én orosz támadás érte a Barátság kőolajvezeték kiszolgáló infrastruktúráját Brodi városában, a Barátság és az Odessza–Brodi vezetékek találkozásánál, az ukrán fél azzal hitegette a Magyarország és Szlovákia ellátása szempontjából a vezetéknek kiszolgáltatott, Ukrajnának az azon folyó kőolajért jelentős tranzitdíjat fizető Molt, hogy néhány napon belül helyrehozza a kárt.

Február közepére aztán az üres ígérgetések gyanússá váltak mind Magyarországnak, mind Szlovákiának.

A két ország szolgálatai, illetve a Mol egybehangzó információi szerint az olajtranzit újraindításának műszaki akadálya nincs, az ukrán vezetés politikai okokból nem engedélyezi. E felismerést követően lépett koordinált akcióba Szlovákia és Magyarország.