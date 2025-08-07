Ft
Azahriah zene pénz

Egy gondolat Azahriah-ról

2025. augusztus 07. 20:50

Van egy mondás: a pénz mindig kihozza az ember igazi énjét.

Azahriah
Gulyás Virág
Gulyás Virág
„Egy gondolat Azahriah-ról:

Ez történik, amikor valaki túl fiatalon lesz túl sikeres, és hirtelen túl sok pénz kerül a kezébe.

Van egy mondás: a pénz mindig kihozza az ember igazi énjét.

Úgy tűnik, itt is ez történt.

Kár érte – szerettem a zenéjét. Anyukám is szerette. Az unokahúgom is.

De amikor valaki eljut odáig, hogy ne tudjam tisztelni emberként, akkor már a zenéje is máshogy szól. Hamis lesz.

Aki pedig így beszél, azt nehéz tisztelni.

Még ha nem is szereted a jelenlegi kormányt – stílus, Azahriah, stílus.”

Nyitókép forrása: Facebook

 

Összesen 12 komment

FeketeFehér
2025. augusztus 07. 22:24
Csak nekem furcsa, hogy sokan összekötik egy előadó zenei tehetségét a politikai megnyilvánulásaival? Ha Bayert akarom felidézni, akkor minden zene szar, ha az előadő nem szimpatizál a fidesszel, és minden zene kiváló, ha az előadó vállaltan fideszes.
herden100
2025. augusztus 07. 22:04
Ez jobb: m.youtube.com/@magdolnaruzsa/videos
Sróf
2025. augusztus 07. 21:26
Sokan leszólják az Hazariást, hogy szart csinál (ez tény) és hogy egy buta fasz (a megszólalásai alapján szintén tény), de ha nyolc általánossal mégis ennyi pénzt tud keresni, akkor szerintem inkább a közönségében kell keresni a hibát.
lemez
2025. augusztus 07. 21:19
Semmi zene számunkra.Valami arab érthetetlen zagyvaság.
