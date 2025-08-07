„Jövő tavasszal mentek a búsba az eltartóitokkal együtt” – Azahriah nem bír magával, megint rátett egy lapáttal
Alig néhány napja még a fideszes közönséggel való kibéküléséről posztolt, most azonban újra odaszúrt a fiatal zenész.
Van egy mondás: a pénz mindig kihozza az ember igazi énjét.
„Egy gondolat Azahriah-ról:
Ez történik, amikor valaki túl fiatalon lesz túl sikeres, és hirtelen túl sok pénz kerül a kezébe.
Van egy mondás: a pénz mindig kihozza az ember igazi énjét.
Úgy tűnik, itt is ez történt.
Kár érte – szerettem a zenéjét. Anyukám is szerette. Az unokahúgom is.
De amikor valaki eljut odáig, hogy ne tudjam tisztelni emberként, akkor már a zenéje is máshogy szól. Hamis lesz.
Aki pedig így beszél, azt nehéz tisztelni.
Még ha nem is szereted a jelenlegi kormányt – stílus, Azahriah, stílus.”
