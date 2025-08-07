Ez történik, amikor valaki túl fiatalon lesz túl sikeres, és hirtelen túl sok pénz kerül a kezébe.

Van egy mondás: a pénz mindig kihozza az ember igazi énjét.

Úgy tűnik, itt is ez történt.

Kár érte – szerettem a zenéjét. Anyukám is szerette. Az unokahúgom is.

De amikor valaki eljut odáig, hogy ne tudjam tisztelni emberként, akkor már a zenéje is máshogy szól. Hamis lesz.

Aki pedig így beszél, azt nehéz tisztelni.

Még ha nem is szereted a jelenlegi kormányt – stílus, Azahriah, stílus.”

