Ismét lebukott Magyar Péter és a Tisza: a szakértők már kidolgozták a gazdasági javaslatokat, de ezeket szándékosan „dugdossák”

Az már korábban világossá vált Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnökének szavai alapján, hogy az ellenzék nem akarja elárulni a választóknak, milyen gazdaságpolitikai irányváltást hajtanának végre, mert „akkor elbuknak, előbb választást kell nyerni”. Az azóta az Indexen kiszivárgott, több mint 600 oldalas tervezet részletei – amelyet a Mandiner több részes sorozatban mutatott be – egyértelművé teszik, miért nem akar róla beszélni a választásokig Tarr Zoltán és miért nem vállalják fel nyíltan a készítői: az emberek jövedelmét jelentősen visszavágó megszorítócsomag olyan radikális baloldali gazdaságpolitikai fordulatot hozna, amely aligha lenne vonzó a magyar emberek számára.

Fontos, hogy a magyar gazdaság nincs válságban, ezt az elmúlt időszakban a nemzetközi hitelminősítők és korábban az Európai Bizottság is elismerték.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az Indexnek adott hosszú interjúban pedig világossá tette,

a választási osztogatásnak minősített intézkedések nem csak az emberek jövedelmi helyzetét javítják és életminőségüket emelik, hanem a költségvetési egyensúly szempontjából is rendkívül fontosak.

Ez azt jelenti, nem csak a baloldal megszorításaival lehet alacsonyan tartani az elsődleges hiányt és egy visszafogott gazdasági növekedés időszakában is van lehetőség jóléti intézkedésekre.