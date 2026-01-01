Ft
01. 01.
csütörtök
megszorítások tisza párt magyar péter Tisza-csomag tarr zoltán Bod Péter Ákos

Ismét lebukott Magyar Péter és a Tisza: a szakértők már kidolgozták a gazdasági javaslatokat, de ezeket szándékosan „dugdossák”

2026. január 01. 09:18

Látványosan hárítják a nyilvános szerepléseiken a baloldali közgazdászok a kiszivárgott Tisza-csomag részleteivel kapcsolatos kérdéseket és a témafelvetést. Kiderült, Magyar Péter szakértői valóban kidolgozták a javaslatokat, de azt „dugdossák” az újságírók és a nyilvánosság elől vélhetően a Tisza Párt kiszivárgott programját.

2026. január 01. 09:18
Nagy Kristóf

Az elmúlt hetekben óriási zűrzavart okozott a Tisza Párt feltételezett programjának kiszivárgása, amit mi sem bizonyít jobban, mint a valaha volt legdurvább megszorítócsomag ötletgazdáinak hozzáállása a – vélhetően – saját javaslatcsomagjukhoz. Újabb elszólás támasztja alá, hogy a Tisza Párt kiszivárgott csomagja valódi, kidolgozott javaslatcsomag.

Tisza Párt Bod Péter Ákos Magyar Péter
Bod Péter Ákos egy előadásában először sertésekhez hasonlította a választókat, majd lerántotta a leplet a Tisza Párt programjáról. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Bod Péter Ákos ellenzéki közgazdász, az MNB volt elnöke rántotta le a leplet Magyar Péter terveiről, aki egy előadáson arról beszélt,

a magyar gazdaságpolitika irányváltásával kapcsolatban jó híre van, a koncepciók már nagyrészt ki vannak dolgozva, csak mindenki dugdossa őket, nehogy az újságírókhoz kiszivárogjon.

Az előadásában a szakember azokat a megszorító intézkedéseket hangoztatta, amelyek benne vannak a Tisza Párt kiszivárgott programjában, 

így nehéz elhinni, hogy a rendszeresen Magyar Péterék körül felbukkanó baloldali közgazdászok évtizedek óta hangoztatott és többször is elbukott törekvései ne befolyásolnák az ellenzéki gazdaságpolitikai terveket.

Az ellenzék közgazdászai, egyebek mellett 

  • Petschnig Mária Zita, 
  • Bod Péter Ákos,
  • Surányi György,
  • vagy Bokros Lajos – az elmúlt időszakban megpróbáltak elhatárolódni a kiszivárgott, mintegy 600 oldalas dokumentumtól. 

Nyilatkozataik, az általuk elmondott szakmai helyzetértékelések azonban abszolút alátámasztják, az ő köreik írják Magyar Péter megszorítócsomagját, 

amelynek a létezését is tagadja az ellenzék vezetője.

Elkészült a Tisza Párt csomagja, csak „dugdossák”

Bod Péter Ákos ellenzéki közgazdász, az MNB volt elnöke az elmúlt időszakban az előadásain rendre kiemelte, ő hivatalosan nem dolgozik együtt a Tisza Párttal. Arra ugyanakkor már nem tért ki, hogy a Tisza-csomag megszorító intézkedései – amelynek célja hivatalosan a fenntarthatóság megteremtése – pontosan illeszkednek a Bod Péter Ákos nézeteit valló baloldali közgazdászok több évtizede változatlan javaslataihoz. A szakember a Belvárosi Szabadegyetem vendégeként előadásában meglepő kijelentést tett, úgy fogalmazott,

a jó hírem, hogy nagyobb részt ezek a koncepciók ki vannak dolgozva, de mindenki dugdossa, nehogy egy újságíró megírja... 

– fogalmazott Bod Péter Ákos. Ugyanezen a fórumon mondta el a közgazdász azt a hasonlatot, amelyben sertésekhez hasonlította a szavazókat és a leendő pénzügyminisztert. Kiemelte: „Hát majd ha fenik a kést, a malacnak az ólban azért nem kell megmondani azt, hogy mi jön, úgyis sejti egyébként nagyobbrészt.”

Ezt is ajánljuk a témában

A baloldali közgazdászok azt is rendszeresen hangsúlyozzák, hogy 

nem a megszorításokkal és a költségvetés fenntarthatóságának megteremtésével van a probléma, hanem a társadalommal, az emberek még nem állnak készen a reformokra,

 mint a drágább megélhetés és a megszüntetett kedvezmények, valamint az állam minél kisebb befolyása a piaci szereplők felett.

Magyar Péter közgazdászai szerint a jóléti intézkedés csak pazarlás

Az már korábban világossá vált Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnökének szavai alapján, hogy az ellenzék nem akarja elárulni a választóknak, milyen gazdaságpolitikai irányváltást hajtanának végre, mert „akkor elbuknak, előbb választást kell nyerni”. Az azóta az Indexen kiszivárgott, több mint 600 oldalas tervezet részletei – amelyet a Mandiner több részes sorozatban mutatott be – egyértelművé teszik, miért nem akar róla beszélni a választásokig Tarr Zoltán és miért nem vállalják fel nyíltan a készítői: az emberek jövedelmét jelentősen visszavágó megszorítócsomag olyan radikális baloldali gazdaságpolitikai fordulatot hozna, amely aligha lenne vonzó a magyar emberek számára.

Fontos, hogy a magyar gazdaság nincs válságban, ezt az elmúlt időszakban a nemzetközi hitelminősítők és korábban az Európai Bizottság is elismerték.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az Indexnek adott hosszú interjúban pedig világossá tette, 

a választási osztogatásnak minősített intézkedések nem csak az emberek jövedelmi helyzetét javítják és életminőségüket emelik, hanem a költségvetési egyensúly szempontjából is rendkívül fontosak. 

Ez azt jelenti, nem csak a baloldal megszorításaival lehet alacsonyan tartani az elsődleges hiányt és egy visszafogott gazdasági növekedés időszakában is van lehetőség jóléti intézkedésekre. 

Brüsszel elvárásai ugyanakkor szintén hangsúlyosak a kiszivárgott Tisza-csomagban. Az EU szerint Magyarországnak már rég meg kellett volna szüntetnie a rezsicsökkentést, a kamattámogatott kölcsönöket, az árrés- és kamatstopot, valamint a multikat érintő ágazati különadókat. Ezzel együtt az uniós ajánlás szerint az anyák szja-mentességét és minden más olyan kedvezményt is meg kellene szüntetni, ami nem csak a legalacsonyabb jövedelműeket érinti.

Nyitókép: Bors

Kapcsolódó cikkek a A Tisza Párt megszorító csomagja aktában.

cinkegolyó
2026. január 01. 10:50
A tsz elnök újévi beszédében felhatalmazást kért a korrupció és a gyűlöletkeltés! (amiben a Tisza vezet) felszámolásához, valamint az uniós tagság megerősítéséhez. Üzent a köztársasági elnöknek is: Aki bármilyen módon szembefordul a magyar nép akaratával, legyen az akár köztársasági elnök, akár titkosszolga, akár alkotmánybíró, és részt vesz egy alkotmányos puccsban, az a legsúlyosabb következményekkel számolhat. Mint ahogy azok is, akik bármilyen szabotázzsal, önmerénylettel, berepülő drónnal vagy éppen hamisított felvételekkel próbálnak pánikot kelteni a választások környékén. Mondja ezt az, akinek a taglistáján szerepel a MÚOSZ elnök, akinek a bíró barátja egy nap alatt tárgyalás nélkül letiltotta a BORS lapját.
5m007h 0p3ra70r
2026. január 01. 10:46
dejavu 2026. január 01. 10:37 5m007h 0p3ra70r 2026. január 01. 10:29 És ott a fajtádat nem viszik bíróságra. Nem úsznád meg, mint a Latyakos Márk testvéred, elévüléssel. Smith ügynök, ha már te is ezt az egybites, átokszóró vidéki siratókórust nyomod« Akkor most Oroszország meg akarja támadni Európát vagy nem? Kallas hazudott? Megesküszöl rá a családtagjaid életére is?
dejavu
2026. január 01. 10:45
5m007h 0p3ra70r 2026. január 01. 10:40 » dejavu 2026. január 01. 10:32 5m007h 0p3ra70r 2026. január 01. 10:26 micsoda!?!? Nálam Jim Jones tiszteletes portréja közvetlenül Orbáné mellett van. « Sztálin és Mao alatt. Tudom, már mesélted tévedés. A fenti két remek úriember egyike se tudta önkéntes, kollektív öngyilkosságra rávenni a nyájat.
totumfaktum-2
2026. január 01. 10:42
SzkeptiKuss A tiszás genderaktivista lmbtq lobbista Bódis Kriszta ezt már elmagyarázta: "Gondold el, micsoda tudatformálás a rezsicsökkentés, arra ráállítani az embereket, hogy neked jogod van kevesebbet fizetni az energiáért. És hogyha te kevesebbet fizetsz, az egyenlő jó dolog, pedig van, amikor többet fizetsz valamiért, az sokkal jobb dolog." Csak a javunkat, a javainkat akarják. Mi meg nem adjuk oda nekik.
