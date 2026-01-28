Ultimátumot küldtek Budapestre: valljanak színt Karácsony Gergelyék!

A javaslat – mint írtuk fentebb – egy szembesítés is, amelyben élesen bírálják azokat a baloldali elképzeléseket, amelyek adóemelésekhez, nyugdíjcsökkentéshez, a rezsicsökkentés megszüntetéséhez, valamint a nemzeti szuverenitás feladásához vezethetnek. Az előterjesztő Szécsényi Dániel tizennyolc határozati pontja többek között elhatárolódna Kollár Kinga (Tisza Párt) korábbi, uniós források felfüggesztésével kapcsolatos kijelentéseitől, elítélné az úgynevezett Tisza-adócsomag tervét, illetve Magyar Péter és a Tisza több politikusának és pártközeli szakértőjének nyilatkozatait, javaslatait. Az ultimátum kitér az adatbiztonság kérdésére is, elítélve a Tisza Párt alkalmazásához (Tisza Világ) köthető adatszivárgásokat, valamint bírálja az ellenzéki pártok – köztük a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció – brüsszeli döntésekhez való viszonyát.

Mit csinálnak Karácsonyék Brüsszelben?

Részletes beszámolót is kérnek a kormánypártok a Fővárosi Közgyűlés Budapest Brüsszeli Képviseletének 2025-ben végzett tevékenységéről, annak eredményességéről és költségeiről. A képviselet a Főpolgármesteri Hivatal szervezeti egységeként látja el az Európai Unió intézményeivel való kapcsolattartást, az érdekképviseletet és a szakmai párbeszéd fenntartását. Feladatai közé tartozik

az uniós intézmények munkájának nyomon követése,

a fővárost érintő uniós információk gyűjtése és rendszerezése,

illetőleg a fővárosi döntéshozók tájékoztatása, különös tekintettel a kohéziós politikára.

Az előterjesztők ugyanakkor emlékeztetnek arra, hogy 2025 januárjában már kezdeményezték a Jávor Benedek által vezetett Brüsszeli Képviselet megszüntetését, és az erre fordított mintegy 88 millió forintos személyi és dologi kiadások átcsoportosítását a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság járőrszolgálatának bővítésére.