Marad a káosz és a törvénytelen állapot: Budapestnek továbbra sincs főpolgármester-helyettese

Vitézy azt rótta fel Tüttőnek, hogy „részt vett az orosz metrófelújítás beszerzését intéző bizottságban, már Hagyó Miklós idején is fővárosi szocialista képviselő volt, és a parkolási maffia főszereplőivel ült egy MSZP-frakcióban ciklusokon át”. Leszögezte: „Nem számíthat a támogatásunkra.” Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szintén a „szocialista polip egyik intézőjének” nevezte Tüttőt. Kifogásolta, hogy Karácsony a jelölés előtt senkivel sem egyeztetett, ezért szerinte a jelölt „nem számíthat öt szavazatnál többre”.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője közösségi oldalán pedig azt írta:

A főváros törvénytelenül működik, a közgyűlés megalakulása óta nincs főpolgármester-helyettes, pedig az elhibázott döntéseket együtt hozzák: Karácsony, a Tisza, a DK és Vitézy Dávid. Ennek a többségnek kellene vállalnia a felelősséget a helyettes megválasztásában is.”

Fővárosi Közgyűlés: döntés született a helyettes személyéről

Szepesfalvy Anna (Fidesz) a szavazást megelőzően arról beszélt, hogy a Tisza Párt fővárosi frakciója a budapestiektől kapott felhatalmazást a város irányítására, ám teljesítményük szerinte eléggé „gyalázatos”, hiszen lépten-nyomon kibújnak a felelősség alól. Véleménye szerint a felhatalmazás ódiumát Magyar Péterék nem vállalják, így a Fidesz-frakció nem vesz részt, nem vállal közösséget a Tiszával, és bizottsági tagot sem delegálnak a rögtönzött szavazatszámláló bizottságba.