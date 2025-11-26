Ft
11. 26.
szerda
Tüttő Kata Magyar Péter Budapest Szentkirályi Alexandra Fővárosi Közgyűlés Karácsony Gergely

Marad a káosz és a törvénytelen állapot: Budapestnek továbbra sincs főpolgármester-helyettese

2025. november 26. 10:37

Szerdán ismét napirendre kerül Budapest hónapok óta húzódó belső vitája. Csakhogy a Fővárosi Közgyűlés leszavazta Karácsony Gergelyt: nem lesz főpolgármester-helyettes Tüttő Katából.

2025. november 26. 10:37
null
Nagy Gábor
Nagy Gábor

Karácsony Gergely balliberális főpolgármester hosszú idő után – a törvénysértő működés megszüntetése érdekében – újra jelölt főpolgármester-helyettest. A városvezető Tüttő Katát, a Magyar Szocialista Párt képviselőjét, a Régiók Európai Bizottságának elnökét jelölte helyettesének. Karácsony Gergely a közgyűlés elején bejelentette, hogy frakciókérésre papíralapon szavaznak majd a főpolgármester-helyettesről. A kormánypártok képviselője, Szepesfalvy Anna a szavazás előtt bejelentette, hogy nem vesznek részt a folyamatban. Így zajlott a Fővárosi Közgyűlés első fele, ahol ezúttal sem sikerült főpolgármester-helyettest választani.

Fővárosi Közgyűlés: döntés született a helyettes személyéről
Fővárosi Közgyűlés: döntés született a helyettes személyéről

Vitézy azt rótta fel Tüttőnek, hogy „részt vett az orosz metrófelújítás beszerzését intéző bizottságban, már Hagyó Miklós idején is fővárosi szocialista képviselő volt, és a parkolási maffia főszereplőivel ült egy MSZP-frakcióban ciklusokon át”. Leszögezte: „Nem számíthat a támogatásunkra.” Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szintén a „szocialista polip egyik intézőjének” nevezte Tüttőt. Kifogásolta, hogy Karácsony a jelölés előtt senkivel sem egyeztetett, ezért szerinte a jelölt „nem számíthat öt szavazatnál többre”.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője közösségi oldalán pedig azt írta:

A főváros törvénytelenül működik, a közgyűlés megalakulása óta nincs főpolgármester-helyettes, pedig az elhibázott döntéseket együtt hozzák: Karácsony, a Tisza, a DK és Vitézy Dávid. Ennek a többségnek kellene vállalnia a felelősséget a helyettes megválasztásában is.”

Fővárosi Közgyűlés: döntés született a helyettes személyéről

Szepesfalvy Anna (Fidesz) a szavazást megelőzően arról beszélt, hogy a Tisza Párt fővárosi frakciója a budapestiektől kapott felhatalmazást a város irányítására, ám teljesítményük szerinte eléggé „gyalázatos”, hiszen lépten-nyomon kibújnak a felelősség alól. Véleménye szerint a felhatalmazás ódiumát Magyar Péterék nem vállalják, így a Fidesz-frakció nem vesz részt, nem vállal közösséget a Tiszával, és bizottsági tagot sem delegálnak a rögtönzött szavazatszámláló bizottságba.

Mindeközben Karácsony Gergely elmondta Tüttő Katáról, hogy a szocialista politikus remek munkát végzett főpolgármester-helyettesként az előző ciklusban, és bár elfogult, szerinte Tüttő tökéletes a posztra. Hozzátette, tudja, hogy a közgyűlésben politikai patthelyzet van, 2026-ban pedig „újra kell majd gombolni a kabátot”, ezért Tüttő csak 2026 nyaráig vállalta a megbízatást.

A szavazás eredménye a következő lett: 20 szavazólap érkezett az urnába, ebből 1 érvénytelen, 8 igen, 11 nem, 0 tartózkodás mellett.

Vagyis nem szavazták meg Tüttő Katát főpolgármester-helyettesnek, marad a törvénytelen állapot.

Hogy jutottunk el ide?

Több mint egy éve főpolgármester-helyettes nélkül működik Budapest. A Fővárosi Közgyűlés tavaly november óta nem tudott megegyezni Karácsony Gergely helyettesének személyéről.

  • Legutóbb 2024 novemberében tárgyalták a helyettes megválasztását a kormányhivatal kezdeményezésére.
  • Az ülés elején azonban Barabás Richárd indítványára visszavonták az előterjesztést, így a tisztség továbbra is betöltetlen maradt.
  • A fővárosi kormányhivatal 2024. december 20-án a Fővárosi Törvényszékhez fordult.
  • A törvényszék 2025. március 18-i döntése kimondta, hogy a fővárosi önkormányzat nem tett eleget törvényi kötelezettségének, amikor nem választott legalább egy főpolgármester-helyettest a közgyűlés tagjai közül.
  • Az önkormányzat március 31-én fellebbezett, ám a Fővárosi Ítélőtábla ezt elutasította. Így a főpolgármesternek most kötelező javaslatot tennie a helyettes személyére.

A patthelyzet és a főváros mulasztásos jogsértésbe csúszása miatt most a Sára Botond főispán fog lépni. A jogszabályok alapján a kormányhivatal beavatkozása azt jelenti, hogy Sára Botondék jelölhetnek ki helyettest Karácsony mellé. A városvezető viszont a szavazást követően azt írta közösségi oldalán, „a következő ilyen kísérletet majd a választások után teszem, hátha majd akkor az egók helyett újra Budapest érdeke lesz az elsődleges. Kivárom, és addig is dolgozunk tovább a városért”.

Képek forrása: Facebook

 

