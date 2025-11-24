El sem érkezett még a nap, de már most forrnak az indulatok Budapesten

A szocialista politikusnak legalább 17 támogatóra lenne szüksége a főpolgármesterrel együtt 33 fős Fővárosi Közgyűlésben.

Ennyi szavazatot azonban biztosan nem tud maga mögött Tüttő Kata.

Elsőként Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom háromfős frakciójának vezetője reagált, aki szerint a jelölés is bizonyítja, hogy Karácsony „a fővárost behálózó szocialista polip foglya”. Vitézy azt rótta fel Tüttő Katának, hogy „részt vett az orosz metrófelújítás beszerzését intéző bizottságban, már Hagyó Miklós idején is fővárosi szocialista képviselő volt, és a parkolási maffia főszereplőivel ült egy MSZP-frakcióban ciklusokon át”. Leszögezte: „Nem számíthat a támogatásunkra.”

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szintén a „szocialista polip egyik intézőjének” nevezte Tüttőt. Kifogásolta, hogy Karácsony a jelölés előtt senkivel sem egyeztetett, ezért szerinte a jelölt „nem számíthat öt szavazatnál többre”.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője közösségi oldalán azt írta: „A főváros törvénytelenül működik, a közgyűlés megalakulása óta nincs főpolgármester-helyettes, pedig az elhibázott döntéseket együtt hozzák: Karácsony, a Tisza, a DK és Vitézy Dávid. Ennek a többségnek kellene vállalnia a felelősséget a helyettes megválasztásában is.” Szerinte a helyzet könnyen feloldható lenne, ha Magyar Péterék jelölnének helyettest.