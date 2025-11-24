Ft
11. 24.
hétfő
El sem érkezett még a nap, de már most forrnak az indulatok Budapesten

2025. november 24. 10:04

Szerdán ismét napirendre kerül Budapest hónapok óta húzódó belső vitája. A Fővárosi Közgyűlésnek döntenie kell a főpolgármester-helyettes megválasztásáról, ám a jelölt, Tüttő Kata támogatottsága erősen kérdéses.

2025. november 24. 10:04
Nagy Gábor
Nagy Gábor

A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén napirendre kerül egy, a főpolgármester-helyettesek megválasztására vonatkozó javaslat – derült ki azon a háttérbeszélgetésen, amelyet Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója tartott a Városházán. Nem sokkal később az is nyilvánosságra került, hogy Karácsony Gergely főpolgármester Tüttő Katát, a Magyar Szocialista Párt képviselőjét, a Régiók Európai Bizottságának elnökét jelöli helyettesének. A helyzet azonban korántsem egyszerű; a Fővárosi Közgyűlés közelgő ülésén szinte minden borulhat.

Kiss hangsúlyozta, hogy a bíróság kötelezte a közgyűlést: harminc napon belül rendeznie kell a törvénytelen helyzetet, ezért a főpolgármesternek elő kell terjesztenie egy javaslatot. Ha a közgyűlés elfogadja, megszűnik a probléma, ellenkező esetben a főispán fog főpolgármester-helyettest kinevezni.

A szocialista politikusnak legalább 17 támogatóra lenne szüksége a főpolgármesterrel együtt 33 fős Fővárosi Közgyűlésben.

Ennyi szavazatot azonban biztosan nem tud maga mögött Tüttő Kata.

Elsőként Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom háromfős frakciójának vezetője reagált, aki szerint a jelölés is bizonyítja, hogy Karácsony „a fővárost behálózó szocialista polip foglya”. Vitézy azt rótta fel Tüttő Katának, hogy „részt vett az orosz metrófelújítás beszerzését intéző bizottságban, már Hagyó Miklós idején is fővárosi szocialista képviselő volt, és a parkolási maffia főszereplőivel ült egy MSZP-frakcióban ciklusokon át”. Leszögezte: „Nem számíthat a támogatásunkra.”

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szintén a „szocialista polip egyik intézőjének” nevezte Tüttőt. Kifogásolta, hogy Karácsony a jelölés előtt senkivel sem egyeztetett, ezért szerinte a jelölt „nem számíthat öt szavazatnál többre”.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője közösségi oldalán azt írta: „A főváros törvénytelenül működik, a közgyűlés megalakulása óta nincs főpolgármester-helyettes, pedig az elhibázott döntéseket együtt hozzák: Karácsony, a Tisza, a DK és Vitézy Dávid. Ennek a többségnek kellene vállalnia a felelősséget a helyettes megválasztásában is.” Szerinte a helyzet könnyen feloldható lenne, ha Magyar Péterék jelölnének helyettest.

Szavazataik nélkül ugyanis Karácsonynak nem lesz helyettese. Ehhez azonban felelősséget kellene vállalni sunnyogás és háttéralkuk helyett – ezt pedig tudjuk, hogy nem megy a tiszásoknak”

– fogalmazott. Hozzátette: „Ezek az emberek akarnak kormányozni, amikor még a fővárost is csak a működésképtelenség felé tudják vezetni.”

Mi történt eddig?

Több mint egy éve főpolgármester-helyettes nélkül működik Budapest. A Fővárosi Közgyűlés tavaly november óta nem tudott megegyezni Karácsony Gergely helyettesének személyéről.

  • Legutóbb 2024 novemberében tárgyalták a helyettes megválasztását a kormányhivatal kezdeményezésére.
  • Az ülés elején azonban Barabás Richárd indítványára visszavonták az előterjesztést, így a tisztség továbbra is betöltetlen maradt.
  • A fővárosi kormányhivatal 2024. december 20-án a Fővárosi Törvényszékhez fordult.
  • A törvényszék 2025. március 18-i döntése kimondta, hogy a fővárosi önkormányzat nem tett eleget törvényi kötelezettségének, amikor nem választott legalább egy főpolgármester-helyettest a közgyűlés tagjai közül.
  • Az önkormányzat március 31-én fellebbezett, ám a Fővárosi Ítélőtábla ezt elutasította. Így a főpolgármesternek most kötelező javaslatot tennie a helyettes személyére.

Fővárosi Közgyűlés: miről lesz még szó szerdán?

A közgyűlés több lakhatási és lakásrezsi-támogatási javaslatot is megtárgyal. A tervek szerint jövő évtől azok a budapestiek igényelhetnek támogatást, akik 230 ezer forintnál alacsonyabb nyugdíjat vagy nyugdíjszerű ellátást kapnak.

A lakhatási témában döntés születhet egy új együttműködésről is a terézvárosi önkormányzattal. A momentumos vezetésű VI. kerület szerint elképzelhető, hogy a korábban Airbnb-ként működő lakások hosszú távon a fővárosi lakásügynökségen keresztül kerüljenek kiadásra – mondta Kiss Ambrus. Jelenleg 74 ember él olyan ingatlanokban, amelyeket az ügynökség biztosított számukra.

A közgyűlés zárt ülésen tárgyalja a Sziget Fesztivál közterület-használati kérelmét, amely egy tízéves szerződés jóváhagyására irányul.

Ezenkívül napirendre kerül egy átfogó, a közterületek használatát szabályozó előterjesztés is. A javaslat korlátozná a műfű alkalmazását, kötelezővé tenné kukák kihelyezését az ételt árusító vállalkozások számára, és szigorítaná a pavilonok építésének feltételeit a fővárosban.

Szó lesz a Petőfi híd felújításáról is

A közgyűlés tárgyalja a Petőfi híd felújítását egy fideszes előterjesztés alapján.

A híd Budapest kiemelt fontosságú közlekedési eleme, amelyet 45 éve nem újítottak fel teljes körűen.

A korrózióvédő bevonatok élettartama lejárt, a beszivárgó víz károsítja az acélszerkezetet, a szervizjárdát és a sarukat, melyek állapota különösen aggasztó. A híd rossz műszaki állapota 2010 óta ismert, ennek ellenére az elmúlt másfél évtizedben még a felújítás tervezésére sem írtak ki közbeszerzést, noha a Budapest Közút rendszeresen figyelmeztette a BKK-t a sürgős beavatkozás szükségességére.

A felújítás tervezési költsége a Lánchídhoz viszonyítva ma akár 1–2 milliárd forintra is rúghat. Korábban felmerült uniós források – például a TOP Plusz 6 milliárd forintos kerete – átcsoportosítása vagy más EU-s támogatások bevonása, ám a Közgyűlés eddig nem hozott érdemi döntést, és a városvezetés sem tett további lépéseket.

A híd kiesése súlyos forgalmi, gazdasági és biztonsági következményekkel járna, ezért ismét kérik, hogy a közgyűlés foglalkozzon a felújítással. Indítványozzák, hogy a főpolgármester a 2025. decemberi ülésen számoljon be a híd állapotáról és a felújítás várható költségeiről, készítsen ütemtervet, vizsgálja a halasztható feladatokat, és dolgozzon ki finanszírozási tervet, beleértve a pályázati és saját forrásokat is.

Képek forrása: Facebook

 

