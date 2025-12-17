Malacnak nézik az embereket? – Újabb brutális elszólalás leplezte le Magyar Péterék titkos terveit (VIDEÓ)

Amióta figyelem a közéleti történéseket, azóta ez az úgynevezett „nagy közgazdásznemzedék” mindig csak teljesen elvont számokról, adatokról, és ezek közötti vélt összefüggésekről tudott beszélni. Ezekben a szólamokban bizony az ember nem igazán jelent meg, és ahogy láthatjuk, Bod Péter Ákos is csak levágandó malacként tudja meghatározni a hazai populációt. Ne legyen kétségünk: Bokros, Lengyel vagy éppen Kéri is hasonlóan gondolkozik, csak éppen szerencséjük volt, hogy ezen megjegyzéseikről nem készült videófelvétel.

Semmi mást nem lehetetett tőlük hallani 1990 és 2010 között, mint hogy egy picit rosszabb lesz a következő években, de utána már nagyon jó lesz. Hogy is fogalmazott egy tiszás potentát, a fővárosi képviselő Porcher Áron? „Az első ciklust gyakorlatilag két szakaszra kell bontani, szóval az első két év nagyon necces lesz”. Igen, mintha szó szerint Bod Pétert, Bokrost, vagy éppen Kérit hallanánk vissza. És még ezután mondja valaki, hogy nem a fent idézett urak készítették a Tisza Pártból kiszivárgó brutális megszorítást? Tény, hogy ami úgy hápog, mint egy kacsa, úgy lépked, mint egy kacsa, s olyan csőre is van, mint egy kacsának, az bizony kacsa.

És itt érünk el a történet legcinikusabb részéhez.

Ugyanazok az emberek, akik három évtizeden át magyarázták a megszorításokat, az „elkerülhetetlen áldozatvállalást”, most ismét a színpadon állnak, és új köntösbe csomagolva árulják ugyanazt a receptet.

most ismét a színpadon állnak, és új köntösbe csomagolva árulják ugyanazt a receptet. Csak most nem Bokros-csomagnak hívják, hanem „felelős gazdaságpolitikának", nem megszorítás, hanem „korrigálás", nem elvonás, hanem „racionalizálás".

A cél azonban változatlan: a számlát megint az emberekkel fizettetnék meg.

A különbség mindössze annyi, hogy ma már nyíltabban beszélnek arról, mit gondolnak az országról és a választókról. Nem partnerek, nem állampolgárok, hanem kezelendő tömeg, akinek „úgysem kell mindent elmondani”. Ebben a logikában az őszinteség veszély, a tájékoztatás felesleges, a választó pedig legfeljebb elszenvedője a „szakértői döntéseknek”. Ez az a mentalitás, amely újra és újra kudarcba vitte őket – mégis makacsul ragaszkodnak hozzá.