Bokros Lajos nagyon szurkol a Tiszának: újra szerepet vállalna, ezúttal Magyar Péter mellett

Emlékeztetett arra, hogy a Bokros-csomag idején is az elhallgatás taktikáját alkalmazták, hasonlóan ahhoz, ahogy a Tisza Párt egyes vezetői most „nem tárnak fel” minden részletet a programjukból.

Korábbi interjúiban Bokros Lajos többször kritizálta a többgyermekes anyák adómentességét, „gonosznak” nevezve azt, továbbá indokolatlannak és őrültségnek tartotta a 13. és 14. havi nyugdíjat, miközben a nyugdíjrendszer privatizációját támogatta.

Az adórendszer kapcsán Bokros a többkulcsos modellt támogatja, 10-20-30 százalékos sávokkal. Ezek a vélemények számos ponton egybeesnek a Tisza Párt gazdasági elképzeléseivel.

Az utóbbi hetekben szinte minden baloldali gazdasági elemző, valamint politikus beállt a Tisza Párt tervezett megszorító intézkedései mögé, amellyel mintegy 1300 milliárd forintot vennének el az emberektől – érdemes megjegyezni, hogy ez az összeg éppen annyi, amennyit az Európai Unió Magyarországtól követel Ukrajna támogatásához. Azzal a Mandiner is rendszeresen foglalkozik, hogy a Tisza Párt nem hajlandó beszámolni arról, mit is terveznek egy esetleges győzelem után. Korábban Tarr Zoltán, a párt alelnöke beszélt arról, hogy nem mondhatja el, mit terveznek, mert akkor megbuknak. Valamint az is elhangzott, hogy a Tisza Pártnak először választást kell nyernie, „utána mindent lehet”.

Legutóbb Bod Péter Ákos közgazdász beszélt arról, hogy Magyarországon megszorításokra van szükség, de erről nem tudhatnak a választók. „Hát majd, ha fenik a kést a malacnak, az ólban azért nem kell megmondani azt, hogy mi jön, úgyis sejti egyébként nagyobb részt” – fogalmazott. Ezzel gyakorlatilag megerősítette, hogy léteznek a Tisza Párt megszorítási tervei.