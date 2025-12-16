Ft
Ft
4°C
1°C
Ft
Ft
4°C
1°C
12. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
bohár dániel tisza párt orbán balázs magyar péter bokros lajos

Bokros Lajos nagyon szurkol a Tiszának: újra szerepet vállalna, ezúttal Magyar Péter mellett

2025. december 16. 15:37

Az egykori pénzügyminiszter alig várja, hogy újra megszorítócsomagokat dolgozhasson ki.

2025. december 16. 15:37
null

Bokros Lajos volt pénzügyminiszter pozitív véleménnyel nyilatkozott a Tisza Párthoz köthető megszorítási tervekről, és jelezte, hogy adott esetben szívesen vállalna szerepet Magyar Péter mellett a kormányban egy választási győzelmet követően – írta a Magyar Nemzet.

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közösségi odalán osztott meg egy részletet Bokros Lajos Belvárosi Szabadegyetemen tartott előadásából, ahol a közgazdász üdvözölte a Tisza Párt programját. A felvétel szerint Bokros nem támogatja a költségvetési forrásokból történő vállalkozástámogatást: szerinte egy nem versenyképes cégnek inkább tönkre kell mennie. A 14. havi nyugdíj bevezetését pedig határozottan ellenezte, mondván: „Isten őrizz, hogy bevezessék.” 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A vörös vonal határán: veszélyes hónapok következnek, Magyar Péter terve nem hagy kérdőjelet

A vörös vonal határán: veszélyes hónapok következnek, Magyar Péter terve nem hagy kérdőjelet
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Bohár Dániel riporter szintén reagált a nyilatkozatra, rámutatva, hogy a baloldal gazdaságpolitikája évtizedek alatt nem változott lényegesen: Bokros mostani álláspontja ugyanaz, mint amit 30 évvel ezelőtt képviselt, és ami Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnökének jelenlegi nézeteivel is összecseng.

Emlékeztetett arra, hogy a Bokros-csomag idején is az elhallgatás taktikáját alkalmazták, hasonlóan ahhoz, ahogy a Tisza Párt egyes vezetői most „nem tárnak fel” minden részletet a programjukból.

Korábbi interjúiban Bokros Lajos többször kritizálta a többgyermekes anyák adómentességét, „gonosznak” nevezve azt, továbbá indokolatlannak és őrültségnek tartotta a 13. és 14. havi nyugdíjat, miközben a nyugdíjrendszer privatizációját támogatta.

Az adórendszer kapcsán Bokros a többkulcsos modellt támogatja, 10-20-30 százalékos sávokkal. Ezek a vélemények számos ponton egybeesnek a Tisza Párt gazdasági elképzeléseivel.

Az utóbbi hetekben szinte minden baloldali gazdasági elemző, valamint politikus beállt a Tisza Párt tervezett megszorító intézkedései mögé, amellyel mintegy 1300 milliárd forintot vennének el az emberektől – érdemes megjegyezni, hogy ez az összeg éppen annyi, amennyit az Európai Unió Magyarországtól követel Ukrajna támogatásához. Azzal a Mandiner is rendszeresen foglalkozik, hogy a Tisza Párt nem hajlandó beszámolni arról, mit is terveznek egy esetleges győzelem után. Korábban Tarr Zoltán, a párt alelnöke beszélt arról, hogy nem mondhatja el, mit terveznek, mert akkor megbuknak. Valamint az is elhangzott, hogy a Tisza Pártnak először választást kell nyernie, „utána mindent lehet”.

Legutóbb Bod Péter Ákos közgazdász beszélt arról, hogy Magyarországon megszorításokra van szükség, de erről nem tudhatnak a választók. „Hát majd, ha fenik a kést a malacnak, az ólban azért nem kell megmondani azt, hogy mi jön, úgyis sejti egyébként nagyobb részt” – fogalmazott. Ezzel gyakorlatilag megerősítette, hogy léteznek a Tisza Párt megszorítási tervei.

Nyitókép forrása: Mónos Gábor / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2025. december 16. 16:17
>>belbuda 2025. december 16. 16:15 Annyira szánalmas az agitprop osztály erőlködése…<< Bezzeg a "óbállop". Az maga a színtiszta esszenciális tudomány. Hööhö..
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. december 16. 16:17
Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar jövedelemnövekedés. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt. Magyarországon a lakosság pénzügyi eszközeinek értéke 2023-ban 12,9%-al nőtt. Az EU-ban a 3. Az átlagbérek vásárlóereje 2010 óta több mint megduplázódott. Magyarországon a szegények aránya 20%-al csökkent. Az EU-ban az 1. A WHO indikátorai alapján a magyar egészségügy jól teljesít és az elmúlt 15 évben jelentősen előrelépett. Eurobarometer: Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. A Világbanknál a 6. A magyarországi közhangulatot az optimizmus uralja. /Kopp Mária Intézet/ Az európai értékeket Magyarországon és az EU-ban a Fidesz-KDNP képviseli. Béke, biztonság, jobb élet = Fidesz-KDNP
Válasz erre
0
0
Héja
2025. december 16. 16:16
M. Péter sikeresen magára húzta Bokrost. Összeillő hitványak.
Válasz erre
0
0
belbuda
2025. december 16. 16:15
Annyira szánalmas az agitprop osztály erőlködése… BIRKAELEDEL a javából…érintettek.jó étvágyat hozzá! 😂😂😂
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!