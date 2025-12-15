Mára egyértelművé vált, hogy a Tisza Párt a bukott balvilág túlélő projektje

Itt vált véglegessé a nagy összefogás, ugyanis részt vett rajta Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke. Mint bejegyzésében írta, ott a helye a felvonulók között a Magyar Péter által szervezett és szorgalmasan reklámozott rendezvényen. Dobrev büszkeségét fejezte ki, amiért a rendőrség bilincsben vitte el az általa pedofilsegítőnek titulált személyeket, majd közölte, hogy magas rangú állami vezetőket és rendőröket is bilincsbe verve szeretne látni. A karmelita kolostornál tartott eseményen több DK-s is részt vett, nem hiányozhatott az egykori műsorvezető, Kálmán Olga sem, aki később a méltán feledésbe merült DK-s árnyékkormány szóvivője volt.