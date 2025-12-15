Mára egyértelművé vált, hogy a Tisza Párt a bukott balvilág túlélő projektje

Megkérdezték a baloldali közgazdászt, csinált-e programot a Tiszának – meghökkentő választ adott
Korábban Petschnig Mária Zita árulta el, készül a gazdasági program a Lengyel László által vezetett Pénzügykutatóban.
Újabb keményvonalas szocialista jelentette be, hogy Magyar Péter az ő embere a választáson, miközben a Tisza hétvégi tüntetésén véglegessé vált a baloldal összeborulás.
A hétvégén Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke és Kálmán Olga, a párt egykori árnyékkormányának szóvivője állt be Magyar Péter mögé, amikor látványosan felvonultak a Tisza Párt tüntetésén. Az egykori szocialista elnök, Lendvai Ildikó is letette a hűségesküt. A baloldali liberális holdudvar olyan alakjaihoz csatlakoztak ezzel, mint a megszorítócsomagja miatt a 90-es évek közepén hírhedtté vált Bokros Lajos egykori szocialista pénzügyminiszter, Lengyel László közgazdász és a Kéri–Petschnig házaspár – mutatott rá cikkében a Magyar Nemzet.
A lap azt írja: újabb keményvonalas baloldali támogató érkezett Magyar Péter mellé:
Lendvai Ildikó jelentette be, hogy „kemény és vastag igennel” fog szavazni a Tisza Pártra.
Lendvai Ildikó, az MSZP egykori elnöke és parlamenti frakcióvezetője a rendszerváltás előtt tagja volt a Magyar Szocialista Munkáspártnak, és fontos tisztségeket töltött be az MSZMP Központi Bizottságának tudományos, közoktatási és kulturális osztályán, ennek a tevékenységének köszönheti, hogy „cenzorként” emlegetik.
A Magyar Nemzet szerint
a baloldali összeborulásra szolgáltatott bizonyítékot Magyar Péter szombat esti fővárosi megmozdulása is, ami egyébként az eddigi leggyérebb létszámmal zajló budapesti Tisza-rendezvény volt.
Itt vált véglegessé a nagy összefogás, ugyanis részt vett rajta Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke. Mint bejegyzésében írta, ott a helye a felvonulók között a Magyar Péter által szervezett és szorgalmasan reklámozott rendezvényen. Dobrev büszkeségét fejezte ki, amiért a rendőrség bilincsben vitte el az általa pedofilsegítőnek titulált személyeket, majd közölte, hogy magas rangú állami vezetőket és rendőröket is bilincsbe verve szeretne látni. A karmelita kolostornál tartott eseményen több DK-s is részt vett, nem hiányozhatott az egykori műsorvezető, Kálmán Olga sem, aki később a méltán feledésbe merült DK-s árnyékkormány szóvivője volt.
Nyitókép: MTI/Soós Lajos