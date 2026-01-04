Az újévi régi duma hete

„Azt állította Orbán Viktor (az M1 állami tévének adott interjújában), hogy az áprilisi választásokon arra kér mandátumot az emberektől, hogy Magyarország kimaradjon az európai háborúból.

Ezzel szemben a tény az, hogy erre nem kell mandátumot kérnie, mert európai háború nincs, és ha lenne, azt Oroszország indítaná, nem Európa. Tudjuk persze, Orbán ezt csak azért mondja, hogy közben azzal vádolhassa a Tisza Pártot, hogy az háborúba vinné Magyarországot, ám Magyar Péter többször is megerősítette, kormányra jutása esetén nem szállna be Ukrajna katonai támogatásába. Úgyhogy ő is erre kér mandátumot. De – és ez a baja Orbánnak – sok minden másra is.”