Az újévi régi duma hete

Zelenszkij tapsol a venezuelai akciónak – fel sem merül benne, hogy ő lehet a következő (VIDEÓ)
Az ukrán elnök nevetve kommentálta az amerikaiak venezuelai akcióját, de mondata komoly geopolitikai üzenetet hordoz.
Európai háború nincs, és ha lenne, azt Oroszország indítaná.
„Azt állította Orbán Viktor (az M1 állami tévének adott interjújában), hogy az áprilisi választásokon arra kér mandátumot az emberektől, hogy Magyarország kimaradjon az európai háborúból.
Ezzel szemben a tény az, hogy erre nem kell mandátumot kérnie, mert európai háború nincs, és ha lenne, azt Oroszország indítaná, nem Európa. Tudjuk persze, Orbán ezt csak azért mondja, hogy közben azzal vádolhassa a Tisza Pártot, hogy az háborúba vinné Magyarországot, ám Magyar Péter többször is megerősítette, kormányra jutása esetén nem szállna be Ukrajna katonai támogatásába. Úgyhogy ő is erre kér mandátumot. De – és ez a baja Orbánnak – sok minden másra is.”
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP