„5 perc alatt eltörölnék” – Most dőlt el a 14. havi nyugdíj sorsa, de már itt a fenyegetés

A mostani hét mérföldkő volt a nyugdíjasok megbecsülését illetően. A parlament ugyanis megszavazta a 14. havi nyugdíj bevezetését, amelynek értelmében jövőre az érintettek a 13. havin felül a 14. havi járandóság egy heti összegét is kézhez vehetik, négy év alatt pedig – mindig egy-egy heti összeggel bővülve – a teljes 14. havi juttatáshoz hozzájutnak – emlékeztetett Kaszab Zoltán a vasarnap.hu-n.

„A nyugdíjas honfitársaink tehát biztosan nem járnak rosszul a következő években sem, hiszen elkölthető jövedelmük magasan az infláció felett emelkedik” – állapította meg a portál szerzője.