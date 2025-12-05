„5 perc alatt eltörölnék” – Most dőlt el a 14. havi nyugdíj sorsa, de már itt a fenyegetés

Drámai jóslat: pillanatok alatt a lista végére zuhanna Magyarország, ha életbe lépne ez a terv
Nemcsak a pénztárcánk, hanem a jövőnk is veszélybe kerülne. Ez lenne a terv hatása.
Történelmi döntést hozott a parlament: jön a plusz pénz a nyugdíjasoknak! Ám az örömbe üröm vegyül: miközben a kormány emel, Magyar Péter tanácsadói a háttérben már a kaszát élezik. Kiszivárgott a terv.
A mostani hét mérföldkő volt a nyugdíjasok megbecsülését illetően. A parlament ugyanis megszavazta a 14. havi nyugdíj bevezetését, amelynek értelmében jövőre az érintettek a 13. havin felül a 14. havi járandóság egy heti összegét is kézhez vehetik, négy év alatt pedig – mindig egy-egy heti összeggel bővülve – a teljes 14. havi juttatáshoz hozzájutnak – emlékeztetett Kaszab Zoltán a vasarnap.hu-n.
„A nyugdíjas honfitársaink tehát biztosan nem járnak rosszul a következő években sem, hiszen elkölthető jövedelmük magasan az infláció felett emelkedik” – állapította meg a portál szerzője.
Kaszab felidézte, hogy a parlamenti szavazáson kifejezetten örvendetes volt látni, hogy a 14. havi nyugdíjról szóló előterjesztést egyhangúlag fogadta el a Tisztelt Ház, „vagyis azt gondolhatnánk, hogy nemcsak a társadalomban, hanem a politikában is konszenzus van az idősek megbecsülését illetően. Csakhogy ez sajnos nem a valóság:
a Tisza párt ugyanis nemhogy segítene, hanem épp ellenkezőleg: megsarcolná a nyugdíjasokat”
– hívta fel a figyelmet.
Majd ismertette a kiszivárgott, több mint 600 oldalas programtervben szereplő vonatkozó részeket, melyből kiderült, hogy bár míg Magyar Péter arról beszél, hogy a legalacsonyabb nyugdíjakat növelnék és az időseknek SZÉP-kártyát adnának, a párthoz köthető szakértők folyamatosan az idősek juttatásainak megvágásáról „szónokolnak”.
Lengyel László közgazdász – aki saját bevallása szerint a kormányprogramon dolgozik – például arról értekezett, hogy a 14. havit „5 perc alatt eltörölnék”, de Kaszab arra is felhívta a figyelmet, hogy
a plusz juttatások ellen érvel Petschnig Mária Zita, vagy legutóbb az a Bokros Lajos is, akinek a nevéhez az elmúlt 35 év legdurvább megszorítása kötődik.
„A Tisza kiszivárgott tervei borús képet festenek a nyugdíjasok számára. A juttatások megadóztatása is fájó pont lenne, de még riasztóbb a magánnyugdíj-pénztárak újraélesztésének ötlete, amellyel lényegében a mostani fiatal generáció jövőjét játszanák el Magyar Péterék” – hangsúlyozta a vasarnap.hu publicistája.
Kaszab Zoltán gondolatait azzal zárta, hogy „a Bokros-csomag, majd a baloldal 2010 előtti megszorításai megmutatták, hogy mekkora zűrzavart tud okozni, ha ész nélkül nyúlnak hozzá nagy társadalmi rendszerekhez. Ne hagyjuk, hogy még egyszer lehetőségük legyen erre”.
