magyar péter brüsszel magyarország európai néppárt ukrajna

Hihetetlen! Megmukkanhattak Magyar Péter brüsszeli jelöltjei

2026. január 03. 09:28

Pénteken leírhatták a Facebookon, hogy szerintük 100 NAP múlva RENDSZERVÁLTÁS lesz.

2026. január 03. 09:28
null
Németh Balázs
Németh Balázs
Hihetetlen! Megmukkanhattak Magyar Péter brüsszeli jelöltjei. Pénteken leírhatták a Facebookon, hogy szerintük 100 NAP múlva RENDSZERVÁLTÁS lesz. 

(Brüsszel észak-pesti jelöltje, Müller Anna is engedélyt kapott – ő látható a képen)

Tudjuk, mit jelentene a tiszás, brüsszeli rendszerváltás!

  • Az adócsökkentések helyett brutális, baloldali MEGSZORÍTÓCSOMAG. Ahogy Bajnaitól és Bokrostól megszokhattuk…
  • A CSALÁDOK HELYETT a multik támogatása.
  • Rezsicsökkentés helyett 2-3-szoros ENERGIAÁREMELÉS és 1000 forintos benzin. (Szerintük ennyit megér, hogy ne Oroszországból vegyünk olajat és földgázt…)
  • Az Európai Néppárt parancsára Magyarország elkezdené a felkészülést az Oroszország elleni “NAGY” HÁBORÚRA: hadigazdaság, sorkötelezettség, Ukrajna támogatása…
  • Ursula von der Leyen kívánsága szerint átadna a Tisza egy csöppnyi szuverenitást Brüsszelnek, így a migrációs paktum értelmében már jöhetnének is a BEVÁNDORLÓK. 
  • Ez a tiszás RENDSZERVÁLTÁS.

A többi humbug! 99 nap”

Nyitókép: Facebook

 

