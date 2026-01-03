Ettől falnak mennek Brüsszelben: Orbán Viktor csúnyán odapirított, Elon Musk egy szóval igazolta szavait
Magyarország miniszterelnöke éles kritikát fogalmazott meg.
Pénteken leírhatták a Facebookon, hogy szerintük 100 NAP múlva RENDSZERVÁLTÁS lesz.
Hihetetlen! Megmukkanhattak Magyar Péter brüsszeli jelöltjei. Pénteken leírhatták a Facebookon, hogy szerintük 100 NAP múlva RENDSZERVÁLTÁS lesz.
(Brüsszel észak-pesti jelöltje, Müller Anna is engedélyt kapott – ő látható a képen)
Tudjuk, mit jelentene a tiszás, brüsszeli rendszerváltás!
A többi humbug! 99 nap”
