Sokk az új év elején: Romániában talán még sosem irigykedtek úgy a magyarokra, mint most, azonnal megfizettetik velük az adóemelést

Az év elején ismét megdrágult az üzemanyag Romániában, miután a kormány öt hónapon belül másodszor emelte meg a jövedéki adót – írta meg a Világgazdaság. Ennek következtében a benzin literenként 34 banival, a gázolaj pedig 31 banival lett drágább, ami forintra átszámítva nagyjából 25–27 forintos áremelkedést jelent literenként.

Az intézkedés a Románia megszorítócsomagjának része, amelynek első lépéseit már augusztusban meglépte a kormány.

A drágulás hírére sok autós még december 31-én megrohamozta a benzinkutakat, hogy az olcsóbb árakon tankolhasson, emiatt országszerte hosszú sorok alakultak ki.