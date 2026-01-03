Ft
miközben romániában románia magyarország jövedéki adó

Sokk az új év elején: Romániában talán még sosem irigykedtek úgy a magyarokra, mint most, azonnal megfizettetik velük az adóemelést

2026. január 03. 10:24

Miközben Romániában megugrottak az üzemanyagárak és roham indult a benzinkutakhoz, Magyarországon elmaradt a jövedékiadó-emelés.

2026. január 03. 10:24
null

Az év elején ismét megdrágult az üzemanyag Romániában, miután a kormány öt hónapon belül másodszor emelte meg a jövedéki adót – írta meg a Világgazdaság. Ennek következtében a benzin literenként 34 banival, a gázolaj pedig 31 banival lett drágább, ami forintra átszámítva nagyjából 25–27 forintos áremelkedést jelent literenként. 

Az intézkedés a Románia megszorítócsomagjának része, amelynek első lépéseit már augusztusban meglépte a kormány.

A drágulás hírére sok autós még december 31-én megrohamozta a benzinkutakat, hogy az olcsóbb árakon tankolhasson, emiatt országszerte hosszú sorok alakultak ki. 

Bár december elején a világpiaci olajárak csökkenése miatt többször is mérséklődtek az árak, ez a tendencia az adóemelés miatt megszakadt. 

Január 1-jén Marosvásárhelyen a gázolaj ára 7,53–7,85 lej között mozgott, ami 590–620 forintnak felel meg, míg a benzin legolcsóbban 7,32 lejért, azaz nagyjából 570–580 forintért volt elérhető.

Miközben Romániában az autósok azonnal megérezték az adóemelés hatását, Magyarország egészen más utat választott. 

Az év elején nem emelkedett az üzemanyagok jövedéki adója, így a hazai árak legfeljebb a világpiaci folyamatok miatt változhatnak. 

Ez a különbség a határ túloldalán is feltűnt: 

sok román autós úgy érzi, hogy őket senki nem védte meg a drágulástól, miközben Magyarországon sikerült elkerülni az azonnali áremelést.

A romániai januári drágulás ugyan „csak” néhány tíz forintos tétel literenként, de a mindennapi közlekedésben ez gyorsan érezhető többletkiadássá válik.

A tapasztalatok szerint az adóemelések hatása rövid időn belül teljes mértékben beépül az árakba, ezért sokan további emelkedésekre számítanak – és egyre többen irigykedve nézik a magyar üzemanyagárakat.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

orokkuruc-2
2026. január 03. 12:02
Miért sejtem, hogy Románia 1-2 éven belül EURO tag lesz?
Válasz erre
0
0
bekeev-2025
2026. január 03. 11:35
citromosParizerbekeev-2025 2026. január 03. 11:31 nem, ti Momentumosok már kibuktatok a politikából :) segítek, itt a "bezzeg Románia" sikeréről van szó, hogy ennyire sikerült ez a libsi kormányzás is. rázd jobban a bohóc sipkádat, nem hallani eléggé a csörgőt a végén Ők már előttetek járnak, akárcsak a szlovákok, csehek, lengyelek. Nektek marad a propaganda, abból jóllaktok. :)
Válasz erre
0
1
szantofer
2026. január 03. 11:26
Húsz forintos kérdés NERtársaknak. Miért is lett nálunk ELHALASZTVA?
Válasz erre
0
3
bekeev-2025
2026. január 03. 11:25
Még mindig Románia a viszonyítási alap? Jaj, ti lúzerek. :D
Válasz erre
0
3
