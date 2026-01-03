Ft
01. 03.
szombat
A világ egyik leggazdagabb embere szólította meg Orbán Viktor követőit

2026. január 03. 16:36

Elon Musk igazolta Orbán Viktor migrációs álláspontját.

2026. január 03. 16:36
Nagy Gábor
Nagy Gábor

Elon Musk, a világ egyik leggazdagabb és legbefolyásosabb üzletembere, a saját tulajdonában lévő X közösségi médiaplatformon nyilvánosan reagált Orbán Viktor magyar miniszterelnök migrációval kapcsolatos álláspontjára, egyetlen szóval: „Igaz” (True).

A rövid, de határozott komment azonnal jelentős figyelmet kapott nemzetközi szinten, és újra reflektorfénybe helyezte a magyar kormány migrációs kritikáját.

Orbán Viktor a közelmúltban kifejtette, hogy szerinte a migráció nem csupán demográfiai vagy jogi kérdés, hanem mély társadalmi és politikai következményekkel járó jelenség. A miniszterelnök egy videóban hangsúlyozta: szerinte az engedély nélküli határátlépés bűncselekmény, ugyanakkor a migráció valójában egyfajta „társadalomcsere”, amely az adott országban született választók lecserélését jelenti más csoportokra. Orbán szerint ez a jelenség nem összeesküvés-elmélet, hanem a baloldal stratégiájának része.

A milliárdos technológiai vállalkozó válasza, amely mindössze az „Igaz” egyetlen szóval jelezte egyetértését Orbán Viktor megfogalmazásával, gyorsan népszerű lett az X-en, és újabb beszélgetést indított el a közösségi médiában az európai migrációs politika jövőjéről.

Musk korábban már többször foglalt állást európai politikai kérdésekben, beleértve a közösség politikai intézményeivel kapcsolatos kritikákat. Ugyanakkor a mostani reakció különösen figyelemre méltó, mivel közvetlen támogatást jelent egy kormányfő álláspontjához egy rendkívül vitatott politikai kérdésben.

Nyitókép forrása: Facebook

(Világgazdaság)

 

 

akitiosz
2026. január 03. 17:30
Elon Musk nem reagál, hanem üzletet csinál a saját tulajdonában lévő X közösségi médiaplatformon.
csulak
2026. január 03. 17:26
Hiaba, na Orban Viktor elszigetelt, ezt barmelyik baloldali a vilagon elmondja
tgely
2026. január 03. 16:50
Obama ugyan ezt mondta Leonardo DiCaprio - Özönvíz előtt című 2016-os dokumentum filmjében. Érdekes, hogy az nem kapott soha semmilyen visszhangot.
elégia
2026. január 03. 16:43
Musk műszaki géniusz.
