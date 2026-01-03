Nagy Attila Tibor leleplezte Magyar Péter ördögi tervét, a titok napvilágra került

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
A Tisza Párt elnöke durván fenyegetőzik.
„Az Ultrahang Plusz legfrissebb adásában Nagy Attila Tibor volt a vendég, akivel Sulyok Tamás és Kapu Tibor, valamint Magyar Péter újévi beszédeit elemezték. A kormánypártisággal aligha vádolható politikai elemző nagyon kemény véleményt mondott a Tisza Párt elnökének beszédéről.
»Rosszul indult az év, Magyar Péter – nem véletlenül – a magyar történelem legmocskosabb kampányát vetítette előre újévi beszédében. Komoly feszültség várható, ugyanis Magyar Péter szavai arra utalnak, hogy a Tisza nem ismerné el a választási vereséget, és választási csalást emlegetne. A »»legsúlyosabb következményekkel«« fenyegetőzött a Tisza elnöke.«
Nagy Attila Tibor gyakorlatilag leleplezte Magyar Péter ördögi tervét. Hiszen azt mondta a balos mantrával ellentétben – ahol azt állítják hosszú évek óta, hogy Orbán nem adná át a hatalmat egy esetleges választási vereséget követően –, hogy Magyar Péter szavai aggodalmat kelthetnek, az hallatszik ki belőlük, hogy pont ő az, aki nem ismerne el egy választási vereséget csalást emlegetve.”
