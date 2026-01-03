Nagy Attila Tibor leleplezte Magyar Péter ördögi tervét, a titok napvilágra került

„Az Ultrahang Plusz legfrissebb adásában Nagy Attila Tibor volt a vendég, akivel Sulyok Tamás és Kapu Tibor, valamint Magyar Péter újévi beszédeit elemezték. A kormánypártisággal aligha vádolható politikai elemző nagyon kemény véleményt mondott a Tisza Párt elnökének beszédéről.

»Rosszul indult az év, Magyar Péter – nem véletlenül – a magyar történelem legmocskosabb kampányát vetítette előre újévi beszédében. Komoly feszültség várható, ugyanis Magyar Péter szavai arra utalnak, hogy a Tisza nem ismerné el a választási vereséget, és választási csalást emlegetne. A »»legsúlyosabb következményekkel«« fenyegetőzött a Tisza elnöke.«