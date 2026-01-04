Ft
vita tisza párt magyar péter takács péter kulja andrás kommunikáció kampány

Dull Szabolcs mondta ki: „Magyar Péternek azok a napok nem sikerülnek, amikor arról beszél, mit fog tenni a jövőben” (VIDEÓ)

2026. január 04. 14:40

Marad a szájzár. Választást kell nyerni, és utána mindent lehet, ugyebár.

2026. január 04. 14:40
null

Dull Szabolcs az ATV Egyenes beszéd című műsorának vendége volt, ahol többek között Magyar Péter kommunikációs módszereiről és csatornáiról is beszélt. Külön kiemelte a facebookos platformokat, ahol a pártelnök közvetíti a főbb politikai üzeneteket.

Megjegyezte, hogy Magyar Péterék 2025-ben megkíséreltek egy kommunikációs irányváltást: kipróbálták, mi van akkor, ha nem csak a pártelnök szerepel. „Tudniillik, hogy elküldte ide az ATV-be vitázni Kulja Andrást Takács Péterrel, és hát 

ebből az utcából gyorsan vissza is fordult a Tisza, és azóta nem láttunk ilyen vitákat".

Erre Szöllősi Györgyi műsorvezető megjegyezte, hogy az Egyenes beszédnek vendége volt még Tarr Zoltán alelnök, valamint Hegedűs Zsolt és Ruszin-Szendi Romulusz is a Tisza Párt szakértői közül. „Sokkal gyakrabban hívjuk őket, de nincsenek új szerepelők. De hátha ez majd változik” – tekintett előre a kampányidőszakra.

Valamivel később Dull arra is rámutatott, hogy „valójában Magyar Péternek azok a napok nem sikerülnek, vagy azaz irány nem jön be, hogyha arról beszél, hogy ő majd a jövőben mit tenne, és a kampányban nem is számíthatunk arra, hogy erről beszéljen, mert mindez megosztaná [a szavazókat]”. Választást kell nyerni, és utána mindent lehet, ugyebár.

Az újságíró gondolatmenetét azzal zárta, hogy „egy párt esetében a program olyan, mint a tortasütésnél a liszt: kell, de nem azt nézzük, nem azt kóstolgatjuk, nem ez alapján választunk a cukrászdában” – magyarázta.

A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Dull Szabolcs Facebook-oldala

balbako_
2026. január 04. 16:02
Azok a Szaros gyenge napjai amikor beszél, mert rendre vagy hazudik, vagy hülyeségeket mond. A legjobb propaganda neki ha hang nélkül jár a szája az agyhalottak ájult csodálatát ez mélyíti el igazán.
Válasz erre
0
0
bigfater73
2026. január 04. 15:49
Fosospoloska napi adagokban fogja eus eltartóitól kapni a mo.-n végrehajtandó sanyargatást! Nem is akar nem is tud a jövőről beszélni! Hű hívei, ti sem nézzétek el neki!
Válasz erre
0
0
ThunderDan
2026. január 04. 15:32
Pedig ugye az a KORMÁNYZÁS alfája és omegája: CSELEKEDNI. KONKRÉTAN. És ezek a dullok, ruffok, laknerek stb. úgy tolják a Messias szekerét, hogy alapvetően tudniuk kell: teljesen alkalmatlan mindenre, nemhogy kormanyzásra. És olyan időben akarják ezt az IZÉT az országra szabadítani, amikor késélen táncol ag egész világ, és így hazánk is...
Válasz erre
2
0
Æðelflæd
2026. január 04. 15:24
"a program olyan, mint a tortasütésnél a liszt: kell, de nem azt nézzük, nem azt kóstolgatjuk, nem ez alapján választunk a cukrászdában" Kivéve, ha korábban tartósan rosszul lettünk egy bizonyos típusú liszttől, és megtanultuk, hogy csak attól mentes süteményt szabad választanunk...
Válasz erre
3
0
