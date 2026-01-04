Dull Szabolcs mondta ki: „Magyar Péternek azok a napok nem sikerülnek, amikor arról beszél, mit fog tenni a jövőben” (VIDEÓ)

Íme a bizonyíték: a Tisza nem is titkolja, hogy hazugsággal akar választást nyerni
Hiába mondja Magyar Péter, hogy a Tisza az adócsökkentés kormánya lesz, párttársai többször is elszólták magukat.
Marad a szájzár. Választást kell nyerni, és utána mindent lehet, ugyebár.
Dull Szabolcs az ATV Egyenes beszéd című műsorának vendége volt, ahol többek között Magyar Péter kommunikációs módszereiről és csatornáiról is beszélt. Külön kiemelte a facebookos platformokat, ahol a pártelnök közvetíti a főbb politikai üzeneteket.
Megjegyezte, hogy Magyar Péterék 2025-ben megkíséreltek egy kommunikációs irányváltást: kipróbálták, mi van akkor, ha nem csak a pártelnök szerepel. „Tudniillik, hogy elküldte ide az ATV-be vitázni Kulja Andrást Takács Péterrel, és hát
ebből az utcából gyorsan vissza is fordult a Tisza, és azóta nem láttunk ilyen vitákat".
Erre Szöllősi Györgyi műsorvezető megjegyezte, hogy az Egyenes beszédnek vendége volt még Tarr Zoltán alelnök, valamint Hegedűs Zsolt és Ruszin-Szendi Romulusz is a Tisza Párt szakértői közül. „Sokkal gyakrabban hívjuk őket, de nincsenek új szerepelők. De hátha ez majd változik” – tekintett előre a kampányidőszakra.
Valamivel később Dull arra is rámutatott, hogy „valójában Magyar Péternek azok a napok nem sikerülnek, vagy azaz irány nem jön be, hogyha arról beszél, hogy ő majd a jövőben mit tenne, és a kampányban nem is számíthatunk arra, hogy erről beszéljen, mert mindez megosztaná [a szavazókat]”. Választást kell nyerni, és utána mindent lehet, ugyebár.
Az újságíró gondolatmenetét azzal zárta, hogy „egy párt esetében a program olyan, mint a tortasütésnél a liszt: kell, de nem azt nézzük, nem azt kóstolgatjuk, nem ez alapján választunk a cukrászdában” – magyarázta.
A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:
