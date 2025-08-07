Ft
08. 07.
csütörtök
Hirtelen elapadtak a pénzcsapok Ukrajnában: azonnal felhívta Zelenszkij az IMF vezérigazgatóját

Hirtelen elapadtak a pénzcsapok Ukrajnában: azonnal felhívta Zelenszkij az IMF vezérigazgatóját

2025. augusztus 07. 22:09

Ukrajna 15,5 milliárd dolláros IMF-hitelprogramja 2027-ben jár le.

2025. augusztus 07. 22:09
null

Új támogatási programról tárgyalt csütörtökön telefonon Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Nemzetközi Valutaalap vezérigazgatójával, Krisztalina Georgievával.

Megvitattuk az új pénzügyi támogatási programot, amely erősíti az ukránokat most és a háború utáni időszakban”

– írta Zelenszkij a Telegram üzenetküldő alkalmazáson. „Készek vagyunk gyorsan megtenni a szükséges lépéseket. A kormány már dolgozik ezen” – írta.

Ukrajna 15,5 milliárd dolláros IMF-hitelprogramja 2027-ben jár le.

Illetékesek szerint a programról kötendő megállapodás foglalkozik az újjáépítéssel és az ország szükségleteivel a 2022 februárja óta tartó háború közepette.

***

(MTI)

Nyitókép: Szergej Szupinszkij / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!