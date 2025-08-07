Ft
08. 07.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
tárgyalás béke Ukrajna Oroszország Volodimir Zelenszkij

Fájhat Zelenszkij feje: összeomlott az ukrán társadalom harcikedve

2025. augusztus 07. 20:23

Egy amerikai közvélemény-kutató szerint az ukránok több mint kétharmada mihamarabb békét szeretne.

2025. augusztus 07. 20:23
null

Több mint három évvel a háború kezdete után az ukránok támogatása a győzelemig való harc folytatására új mélypontra süllyedt. A Gallup legutóbbi, Ukrajnában végzett felmérése – amelyet július elején végeztek – szerint

az ukrán társadalom 69 százaléka támogatja a háború mielőbbi tárgyalásos befejezését, míg 24 százalék a győzelemig tartó harcot támogatja. 

 

Zöld folytonos vonal: Ukrajnának addig kell harcolnia, amíg meg nem nyeri a háborút. Kék szaggatott vonal: Ukrajnának arra kell törekednie, hogy minél hamarabb tárgyalásokat folytasson a háború befejezéséről. Szürke szaggatott vonal: nem tudja, nem válaszolt. 
Forrás: GALLUP

Ez szinte teljes fordulat a 2022-es helyzethez képest, amikor 73 százalék támogatta, hogy Ukrajna a teljes győzelemig harcoljon, és mindössze 22 százalék részesítette előnyben a mielőbbi tárgyalásos megoldást.

A Gallup megállapította, hogy a háborús erőfeszítések támogatása folyamatosan csökkent az ukrán lakosság minden szegmensében, függetlenül a régiótól vagy demográfiai csoporttól.

Valószínűleg nem véletlen, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég jelezte, kész közvetlen tárgyalásokat folytatni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, és új tárgyalásokat javasolt.

Bár az ukránok egyértelmű többsége most a háború mielőbbi tárgyalásos befejezését támogatja, a legtöbben szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy az aktív harcok hamarosan véget érnek. Négyből egy ember (25 százalék) tartja valószínűnek, hogy az aktív harcok a következő 12 hónapban befejeződnek, bár csak 5 százalék látja ezt „nagyon valószínűnek”. Több mint kétharmaduk (68 százalék) úgy véli, hogy nem valószínű, hogy az aktív harcok a következő egy évben véget érnek.

Hasonló társadalmi folyamatokat jelez a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet felmérése is. Ahogy arról korábban írtunk az intézet adatai szerint egyre több ukrán támogatja, hogy Zelenszkij kormánya fogadja el Oroszország békefeltételeit.

Nyitókép forrása: FREDERICK FLORIN / AFP

***

 

