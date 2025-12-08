Tardonán a légvédelmi rakéta alakulatnál a tisztek előbb villamosmérnöki diplomát szereztek, aztán rakétatisztit, valahol a Szovjetunióban. A rakéták körül kizárólag érettségizett, Borsod megyei fiúk szolgáltak, az őrkatonák vidéki srácok voltak, köztük sok volt a cigány. Falra tudok mászni, amikor azt hallom, hogy a cigányságot az edukáció, azaz a tanítás, tanulás mentheti meg. Az edukáció igazából az, ami a cigány sorkatonák számára a honvédség volt: nevelés, azaz szocializáció. A szabolcsi cigány meg parasztgyerek ugyanazt ette, ugyanazt hordta, ugyanazt viselte el, mint az érettségizett társa. Ha nem is ment könnyen, de megszokta a rendet, a szabályokat, sikerült megbirkóznia az indulataival, és fel sem merült, hogy kihúzza magát a heti egy, kötelező fürdés alól. Na és az sem mellékes, hogy ha rajtam múlna, együtt szolgálna a hétköznapi halandókkal az értelmiségi, netalán elit családból származó, egészséges fiú is.

Akinek annak idején volt pofája hamis, kamu orvosi papírokkal felmentetni magát, az nagy biztonsággal képes volt más galádságokra is.

Havas Honvéd”