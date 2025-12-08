Ft
Ft
11°C
4°C
Ft
Ft
11°C
4°C
12. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
alakulat havas henrik sorkatonaság

Támogatom a sorkatonaság visszaállítását

2025. december 08. 22:21

Na és az sem mellékes, hogy ha rajtam múlna, együtt szolgálna a hétköznapi halandókkal az értelmiségi, netalán elit családból származó, egészséges fiú is.

2025. december 08. 22:21
Havas Henrik
Havas Henrik
Havas Henrik
Facebook

„Támogatom a sorkatonaság visszaállítását (bizonyos feltételek mellett)

Amikor én a ’60-as évek végén sorkatonai szolgálatot teljesítettem valahol a Bükkben, a reggeli létszámellenőrzés és levélosztás után ellenőrizték, hogy előírás szerint megborotválkoztunk-e, és a ruházatunk, felszerelésünk is hibátlan. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez a párt lehet a harmadik erő Magyarországon áprilistól – nem, nem a Mi Hazánk

Ez a párt lehet a harmadik erő Magyarországon áprilistól – nem, nem a Mi Hazánk
Tovább a cikkhezchevron

Tardonán a légvédelmi rakéta alakulatnál a tisztek előbb villamosmérnöki diplomát szereztek, aztán rakétatisztit, valahol a Szovjetunióban. A rakéták körül kizárólag érettségizett, Borsod megyei fiúk szolgáltak, az őrkatonák vidéki srácok voltak, köztük sok volt a cigány. Falra tudok mászni, amikor azt hallom, hogy a cigányságot az edukáció, azaz a tanítás, tanulás mentheti meg. Az edukáció igazából az, ami a cigány sorkatonák számára a honvédség volt: nevelés, azaz szocializáció. A szabolcsi cigány meg parasztgyerek ugyanazt ette, ugyanazt hordta, ugyanazt viselte el, mint az érettségizett társa. Ha nem is ment könnyen, de megszokta a rendet, a szabályokat, sikerült megbirkóznia az indulataival, és fel sem merült, hogy kihúzza magát a heti egy, kötelező fürdés alól. Na és az sem mellékes, hogy ha rajtam múlna, együtt szolgálna a hétköznapi halandókkal az értelmiségi, netalán elit családból származó, egészséges fiú is.

Akinek annak idején volt pofája hamis, kamu orvosi papírokkal felmentetni magát, az nagy biztonsággal képes volt más galádságokra is.

Havas Honvéd”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: YouTube/Képernyőfotó

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Emzeperix
2025. december 08. 23:56
Azért az valahol tényleg szürreális, h belpesti értelmiség, akinek a honvédség, katonaság, és amúgy bármi, ami a haza védelmével, vagy a hazáért való kiállás jelentette szitokszó volt, akik versenyt üztek abból ha valaki katona akart lenni. Most 180 (vagy 360 hehe:)) fokos fordulattal elkezdenek hazaszeretetre (ez kimerült az "utáljuk az oroszokat"-ban) és sorkatonaságra buzdítani.
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
•••
2025. december 08. 23:42 Szerkesztve
A 76 éves Havas Henrik támogatja a sorkatonaságot. Remek. Most már csak az a kérdés, hogy vajon a 18 éves Havas Henrik is támogatná-e?😉 Aligha...
Válasz erre
2
0
Zsolt75
•••
2025. december 08. 23:10 Szerkesztve
"A rakéták körül kizárólag érettségizett, Borsod megyei fiúk szolgáltak" Anyád picsája. Mezőfalván voltam kabinos, nekem volt hozzá szakirányú végzettségem, meg az írnoknak. Mondjuk jól is viselkedtem, így mikor az írnoknak nem volt kedve hazamenni, beraktak őrségbe. Sokat nem kellett buszoznom. Cca. 70 százaléknak 8 általánosa volt.
Válasz erre
1
0
szilvarozsa
2025. december 08. 23:09
Hagy találjam ki! Hamvas őrkatona volt. Érettségizetlen.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!