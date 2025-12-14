Ezt nem mossák le magukról: a fiatalok besorozását népszerűsítette a Telex – természetesen brüsszeli pénzből

Kihúzzák a gyufát Putyinnál: Németország katonákat küld Lengyelországba
A Keleti Pajzs nevű programhoz csatlakoznak.
A Telex egy, a sorkatonaság témáját bemutató, több mint tízperces videót közölt, amelyet az Arte európai platformon készített.
Az orosz–ukrán háború kitörése alapjaiban kérdőjelezett meg egy régóta érinthetetlennek tartott európai tabut: egyre több országban merül fel a sorkatonaság visszaállításának lehetősége – hangsúlyozta cikkében a Telex.
A balti és a skandináv államok után már Belgiumban, Franciaországban, Németországban és Romániában is napirenden van az önkéntes vagy akár a kötelező katonai szolgálat bevezetése.
A Telex cikkében egy, a témát feldolgozó, több mint tízperces videó is megjelent. A videót az Arte európai platform készítette és az EMOVE Hálózaton keresztül – amelynek a Telex is tagja – kilenc nyelvre fordították le.
A projekt uniós finanszírozásban részesült, mivel a DG CNECT „európai médiaközpontok” létrehozását célzó programjának keretében valósult meg.
Nyitókép: HENRY NICHOLLS / AFP
