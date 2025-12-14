Ft
Ezt nem mossák le magukról: a fiatalok besorozását népszerűsítette a Telex – természetesen brüsszeli pénzből

2025. december 14. 15:38

A Telex egy, a sorkatonaság témáját bemutató, több mint tízperces videót közölt, amelyet az Arte európai platformon készített.

2025. december 14. 15:38
null

Az orosz–ukrán háború kitörése alapjaiban kérdőjelezett meg egy régóta érinthetetlennek tartott európai tabut: egyre több országban merül fel a sorkatonaság visszaállításának lehetősége – hangsúlyozta cikkében a Telex.

A balti és a skandináv államok után már Belgiumban, Franciaországban, Németországban és Romániában is napirenden van az önkéntes vagy akár a kötelező katonai szolgálat bevezetése.

A Telex cikkében egy, a témát feldolgozó, több mint tízperces videó is megjelent. A videót az Arte európai platform készítette és az EMOVE Hálózaton keresztül – amelynek a Telex is tagja – kilenc nyelvre fordították le.

A projekt uniós finanszírozásban részesült, mivel a DG CNECT „európai médiaközpontok” létrehozását célzó programjának keretében valósult meg.

Nyitókép: HENRY NICHOLLS / AFP

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Unknown
•••
2025. december 14. 17:22 Szerkesztve
Remek, de szerintem csak azokat sorozzák majd be akik Azahriah koncerten voltak, és Telexet olvasnak, viseljék a tetteik következményeit. Lehet, hogy akkor már nem lesz olyan hangos az óbégatás, meg a "tüncizés" a drograzziák ellen, lehet, hogy akkor vonalkódosak lesznek a fiúcskák, és magukat nem fiúnak érzők kisgatyái?
Válasz erre
0
0
Sróf
2025. december 14. 16:59
Oké, papírjuk van róla, hogy propagandát nyomnak, de az akkor is aljas rágalom, hogy propagandisták. /Developed by Tisza Top Comment Generator/
Válasz erre
0
0
FeketeFehér
2025. december 14. 16:55
"Ekrü123 2025. december 14. 16:45 FeketeFehér 2025. december 14. 16:30 "A baj azzal van, hogy úgy beszélsz valamiről, hogy nem is ismered."- Mit nem ismerek? Azt a videót, amit itt tele szájjal ócsárolsz. :)))
Válasz erre
0
1
tapir32
2025. december 14. 16:50
Soha, semelyik párt és kormány nem tett annyit a gyerekekért, a gyermekvédelemért, a családokért és az ifjúságért mint a Fidesz-KDNP és az Orbán kormányok! Pl. SzJA mentesség, CSOK, CSED, Otthon Start stb.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!