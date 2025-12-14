Ezt nem mossák le magukról: a fiatalok besorozását népszerűsítette a Telex – természetesen brüsszeli pénzből

Az orosz–ukrán háború kitörése alapjaiban kérdőjelezett meg egy régóta érinthetetlennek tartott európai tabut: egyre több országban merül fel a sorkatonaság visszaállításának lehetősége – hangsúlyozta cikkében a Telex.

A balti és a skandináv államok után már Belgiumban, Franciaországban, Németországban és Romániában is napirenden van az önkéntes vagy akár a kötelező katonai szolgálat bevezetése.