Hat tagállam egyszerre csapott az asztalra Magyarország oldalán: az Európai Unióban csak pislognak, Zelenszkij lenyelte a keserű pirulát

Az Európai Unióban csak pislognak: már a finnek is azt elemzik, mennyire szerencsések a magyarok

Megírtuk, hogy Budapest, de lényegében Magyarország, januárban is negatív árrekorder volt a bruttó lakossági áram- és gázárak piacán. Azonban vigyázni kell: csak az élvezheti a rezsicsökkentés teljes védelmét, aki nem használ több áramot vagy gázt az átlagfogyasztásként meghatározott mennyiségnél.

Januárban a két budapesti bruttó áramár – a rezsicsökkentéssel kialakított és a rezsicsökkentett sávból kicsúszottak által fizetett – volt a legalacsonyabb a lakosság számára az Európai Unióban.

Legalábbis ez derül ki az általuk idézett adatokból, amelyeket a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) közzétett a finnországi VaasaETT elemzéséből.