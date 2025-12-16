Hat tagállam egyszerre csapott az asztalra Magyarország oldalán: az Európai Unióban csak pislognak, Zelenszkij lenyelte a keserű pirulát

Hat tagállam egyszerre csapott az asztalra Magyarország oldalán – az Európai Bizottságnak azonnal cselekednie kell
Az Európai Bíróság egyszer már bűnösnek találta Budapestet.
Európai Unió, rezsicsökkentés, területvita, Havas Henrik és természetesen Zelenszkij – mutatjuk az idei év februárjának legnépszerűbb írásait a Mandineren! Cikkeinkre egyenként több mint 150 ezer ember volt kíváncsi!
Az év végéhez közeledve hónapról hónapra összeszedjük, mely cikkeink voltak a legolvasottabbak. Ezen anyagaink egyesével több mint 150 ezres olvasottságot értek el, volt olyan, ami 200 ezer olvasónál is többet érdekelt. Íme a gyűjtésünk február legolvasottabb cikkeiből!
Mint megírtuk, az uniós mezőgazdasági miniszterek legutóbbi brüsszeli találkozóján a Szlovákia által vezetett koalíció – amelynek tagjai Bulgária, Horvátország, Magyarország, Litvánia, Románia és Szlovénia – a multinacionális élelmiszeripari vállalatokat vádolta a visszaélésszerű árképzési stratégiákért, és sürgette az Európai Bizottságot, hogy cselekedjen.
A magyar versenyfelügyelet már figyelmeztette is az élelmiszer-termelőket és -feldolgozókat, hogy hagyjanak fel az áremelések összehangolásával.
Megírtuk, hogy Budapest, de lényegében Magyarország, januárban is negatív árrekorder volt a bruttó lakossági áram- és gázárak piacán. Azonban vigyázni kell: csak az élvezheti a rezsicsökkentés teljes védelmét, aki nem használ több áramot vagy gázt az átlagfogyasztásként meghatározott mennyiségnél.
Januárban a két budapesti bruttó áramár – a rezsicsökkentéssel kialakított és a rezsicsökkentett sávból kicsúszottak által fizetett – volt a legalacsonyabb a lakosság számára az Európai Unióban.
Legalábbis ez derül ki az általuk idézett adatokból, amelyeket a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) közzétett a finnországi VaasaETT elemzéséből.
Mint írják: majdnem hasonlóan kedvező képet mutat a gázárak diagramja.
Uniós összevetésben ismét a rezsicsökkentett budapesti lakossági végfelhasználói ár volt a legalacsonyabb.
Magyarország negatív árrekorder volt a bruttó lakossági áram- és gázárak piacán.
Miközben mi itt a messzi Grönlandot figyeltük, észre se vettük, micsoda területvita folyik a szomszédban, a Lajtán, helyesebben a Murán túl –
pedig Magyarország neve is felbukkan a nyilatkozatháborúban.
Történt ugyanis, hogy Stájerországban, amely a novemberi tartományi választásokon az FPÖ dinamikus előretörésével messzemenően bekékült, a Szabadságpárt és a Néppárt alkotta új kormánykoalíció programjában kilátásba helyezte: a kulturális identitás és a hagyományőrzés jegyében más osztrák tartományokhoz hasonlóan
az alkotmányban fogják rögzíteni a stájer himnuszt.
Igen ám, de az 1844-ben írt Dachsteinlied szövege szerint Steiermark a magas Dachsteintől a Száva medencéjében fekvő Vendvidékig és a Dráva völgyében húzódó szőlőkig terjed – ezek az alsó-stájer területek azonban az első világháború vége (konkrétabban a Saint Germain-i békeszerződés) óta nem az osztrák tartományhoz tartoznak, hanem
a mai Szlovénia „Štajerska” nevű régióját alkotják.
Grönland után itt a következő: Ausztria szemet vetett volna Szlovéniára? Francesca Rivafinoli írása.
Havas Henrik kinyilatkoztatását is közöltük véleményrovatunkban: „Mit várunk és kitől? A szocializmusnak, mint modernizációs kísérletnek, vége –ez hangzott el valamikor 1987. októberében a Hazafias Népfront székházának földszinti tanácstermében.
A Fordulat és reform dolgozat szerzői mutatták be a dolgozatukat Pozsgay Imre jóváhagyásával.
A szerzők a Pénzügykutató Rt. munkatársai voltak. Lengyel Laci, Csillag István, sőt, még Matolcsy György is köztük volt.
Mindannyian tudtuk, akik jelen voltunk, hogy nincs mese, itt a vége. Ekkortájt volt az, hogy Havasi Ferenc, az MSZMP KB gazdaságpolitikai titkára interjút adott nekem a Rádióban, aztán amikor kikísértem, az udvaron azt mondta, hogy: »Nekünk végünk van.«”
Csak arra vagyok kíváncsi, hogyan ér véget az, ami most van. Ennek a kurzusnak még nevet se tudok adni.
Az ukrán földgáztermelő létesítmények megrongálódtak az ukrajnai Poltava régiót ért orosz támadás következtében – közölte még kedden a Naftogaz állami olaj- és gázipari vállalat és German Galuscsenko energiaügyi miniszter.
A Reuters ezzel kapcsolatban arra is felhívta a figyelmet, hogy a fennálló nehézségek arra kényszeríthetik Kijevet, hogy növelje az import mennyiségét.
Az üzemeltetői adatok szerint Ukrajna 7,6 millió köbméter gázt hozhat be Magyarországról, 7,3 millió köbmétert Szlovákiából és 1,8 millió köbmétert Lengyelországból.
Szorult helyzetbe került az ukrán elnök.
