Nincs menekvés: súlyos bírság vár arra, aki kiutat keres Merz sorkatonasági rémálmából

A Bundeswehr célja, hogy a kérdőív segítségével első áttekintést kapjon a potenciális utánpótlásról és kiválassza a szolgálatra alkalmas jelölteket. A minta a svéd rendszerhez igazodik, de a német változat rövidebb lesz, és néhány perc alatt kitölthető.

A kérdőívben rákérdeznek többek között a nemre, a családi állapotra és az állampolgárságra, valamint a katonai szolgálat iránti érdeklődésre. A kitöltőknek meg kell adniuk testmagasságukat és testsúlyukat, illetve jelezniük kell, ha súlyos fogyatékossággal élnek. A dokumentum a képzettségre is kíváncsi: az iskolai végzettség mellett olyan további képesítéseket is fel kell tüntetni, mint az idegennyelv-ismeret vagy a programozási tudás. A kérdések érintik az egészségi és fizikai állapotot is — például azt, hogy az illető mennyire tartja magát fittnek, és hetente hányszor sportol —, továbbá arra is rákérdeznek, hogy a kitöltő szolgált-e már korábban egy másik ország fegyveres erőinél.

Aki megtagadja a kérdőív kitöltését vagy valótlan információkat ad meg, pénzbírságra számíthat.

Ennek pontos összege még nem ismert.

Az új katonai szolgálat időtartama hat és tizenegy hónap között lehet, de akár hosszabbra is nyúlhat. A besorozás célja pedig, hogy a Bundeswehr a lehető leggyorsabban fel tudja tölteni a hiányzó személyi kapacitásait.