Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Bundeswehr Merz sorkatonaság

Nincs menekvés: súlyos bírság vár arra, aki kiutat keres Merz sorkatonasági rémálmából

2025. december 08. 10:33

A sorkatonasági szolgálatot egy kérdőív kitöltése előzi meg, amelynek elhanyagolása, vagy hamis kitöltése súlyos bírságot vonhat maga után.

2025. december 08. 10:33
null

A német Bundestag pénteken elfogadta az új, önkéntes alapon működő katonai szolgálatról szóló törvényt, amelynek célja, hogy a Bundeswehr a következő évtizedben jelentősen növelje állományát. A tervek szerint a jelenlegi mintegy 183 000 fős létszámot 2035-re 255 000 és 270 000 fő közé emelnék.

Az új rendszer alapját egy januárban induló, átfogó alkalmassági vizsgálati eljárás képezi – írja a Bild.

Ennek keretében 2025-től minden 18. életévét betöltő, 2008-as születésű férfi kötelező jelleggel kap egy kérdőívet, amelyet ki kell töltenie, 

majd ezt követően orvosi és alkalmassági vizsgálaton kell részt vennie. A nők esetében mind a kérdőív, mind a vizsgálat önkéntes marad.

A Bundeswehr célja, hogy a kérdőív segítségével első áttekintést kapjon a potenciális utánpótlásról és kiválassza a szolgálatra alkalmas jelölteket. A minta a svéd rendszerhez igazodik, de a német változat rövidebb lesz, és néhány perc alatt kitölthető.

A kérdőívben rákérdeznek többek között a nemre, a családi állapotra és az állampolgárságra, valamint a katonai szolgálat iránti érdeklődésre. A kitöltőknek meg kell adniuk testmagasságukat és testsúlyukat, illetve jelezniük kell, ha súlyos fogyatékossággal élnek. A dokumentum a képzettségre is kíváncsi: az iskolai végzettség mellett olyan további képesítéseket is fel kell tüntetni, mint az idegennyelv-ismeret vagy a programozási tudás. A kérdések érintik az egészségi és fizikai állapotot is — például azt, hogy az illető mennyire tartja magát fittnek, és hetente hányszor sportol —, továbbá arra is rákérdeznek, hogy a kitöltő szolgált-e már korábban egy másik ország fegyveres erőinél.

Aki megtagadja a kérdőív kitöltését vagy valótlan információkat ad meg, pénzbírságra számíthat.

Ennek pontos összege még nem ismert.

Az új katonai szolgálat időtartama hat és tizenegy hónap között lehet, de akár hosszabbra is nyúlhat. A besorozás célja pedig, hogy a Bundeswehr a lehető leggyorsabban fel tudja tölteni a hiányzó személyi kapacitásait.

Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP

***

csulak
2025. december 08. 13:14
kivancsi vagyok a migransaikat is buntetni fogjak ezert ?
