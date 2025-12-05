Németországban szintet lépett a háborús pszichózis: bevezetik a „szükségalapú” sorkatonai szolgálatot

A Bundestag 323:272 arányban szavazta meg a tervet, amely Friedrich Merz kancellár azon céljához kapcsolódik. Az pedig nem más, mint létrehozni Európa legerősebb hadseregét – írta a Deutsche Welle.

Mint írták, az új törvény 2026. január 1-jén lép hatályba. Ettől kezdve minden 18 éves fiatalnak – férfiaknak és nőknek egyaránt – kérdőívet küldenek katonai szolgálatra való hajlandóságukról és alkalmasságukról. A férfiak számára kötelező lesz a kérdőív kitöltése, a nők önkéntesen válaszolhatnak.