Elegük lett a háborús agymosásból: fellázadtak a sorkatonaság ellen a német fiatalok

Amerikai hidegzuhany a németeknek: a Pentagon minden kapcsolatot megszakított a német vezérkarral
A német szárazföldi erők parancsnoka szerint az amerikaiak lépése nehéz helyzetbe hozza Kijev szövetségeseit.
Diákok ezrei készülnek országos iskolai sztrájkra és utcai tüntetésekre. Szerintük a sorkatonaság nem a biztonságról, hanem a nagyhatalmi érdekekről szól.
December 5-én országszerte iskolai sztrájkot és utcai demonstrációkat hirdettek német diákok a kötelező sorkatonaság tervezett bevezetése ellen – írta a Magyar Nemzet. A legnagyobb berlini felvonulás a GEW tanárszakszervezet támogatásával zajlik majd: az Oranienplatzról indul, és a neuköllni városháza elé vonul. A rendőrség mintegy 3000 résztvevőre számít.
Tüntetést szerveznek Potsdamban és Cottbusban is, további városokban pedig iskolai sztrájkokra készülnek. A szervezők szerint már közel 90 helyi sztrájkbizottság alakult a nagyobb német városokban – többek között Berlinben, Hamburgban, Münchenben, Kölnben, Lipcsében, Magdeburgban, Münsterben és Rostockban. A mozgalmat békeszervezetek, a GEW szakszervezet és a BSW (Sahra Wagenknecht szövetsége) is támogatja. A fiatalok üzenete egyértelmű:
Nem akarunk ágyútöltelék lenni. Nem akarunk ölni és meghalni mások háborújában.”
A kormány tervei szerint 2027 júliusától minden 18 éves német állampolgárnak kötelező lenne kitöltenie a hadköteles nyilvántartási kérdőívet. Az alapkiképzés hat hónapos lenne, amit önkéntesen meg lehetne hosszabbítani. Ha nem jelentkezik elég önkéntes, a Bundestag „szükségletalapú” sorsolást vezethet be – gyakorlatilag ez a kötelező sorkatonaság visszaállítása lenne, az ukrajnai háborúra és a megváltozott biztonsági helyzetre hivatkozva.
A diákok szerint a törvény nem az ő védelmüket szolgálja, hanem a hadi ipari vállalatokat és a nagyhatalmi érdekeket. Sokan attól tartanak, hogy a Bundeswehr már most megkezdte az iskolákban a toborzást, és a pénzt inkább oktatásra, egészségügyre és szociális kiadásokra kellene fordítani.
Az RBB 24 emlékeztet: az iskolai órák alatti tüntetés részben igazolatlan hiányzásnak minősülhet, különösen Brandenburgban, ahol a tartományi oktatási minisztérium jelezte, hogy szankciókat alkalmazhat. Egy, az Instagramon terjedő videóban sorra szólalnak meg a tiltakozó fiatalok:
A videó zárómondata:
Utcára megyünk, mert ez nem a mi háborúnk.”
Fotó: Tobias Schwarz/AFP
