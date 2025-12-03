Ft
12. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Németország demonstráció sorkatonaság

Elegük lett a háborús agymosásból: fellázadtak a sorkatonaság ellen a német fiatalok

2025. december 03. 08:21

Diákok ezrei készülnek országos iskolai sztrájkra és utcai tüntetésekre. Szerintük a sorkatonaság nem a biztonságról, hanem a nagyhatalmi érdekekről szól.

2025. december 03. 08:21
null

December 5-én országszerte iskolai sztrájkot és utcai demonstrációkat hirdettek német diákok a kötelező sorkatonaság tervezett bevezetése ellen – írta a Magyar Nemzet. A legnagyobb berlini felvonulás a GEW tanárszakszervezet támogatásával zajlik majd: az Oranienplatzról indul, és a neuköllni városháza elé vonul. A rendőrség mintegy 3000 résztvevőre számít.

sorkatonaság
Hiába a háborús pszichózis, egyre többen ellenzik a sorkatonaság visszaállítását. Forrás: FOCKE STRANGMANN / AFP

Tüntetést szerveznek Potsdamban és Cottbusban is, további városokban pedig iskolai sztrájkokra készülnek. A szervezők szerint már közel 90 helyi sztrájkbizottság alakult a nagyobb német városokban – többek között Berlinben, Hamburgban, Münchenben, Kölnben, Lipcsében, Magdeburgban, Münsterben és Rostockban. A mozgalmat békeszervezetek, a GEW szakszervezet és a BSW (Sahra Wagenknecht szövetsége) is támogatja. A fiatalok üzenete egyértelmű:

Nem akarunk ágyútöltelék lenni. Nem akarunk ölni és meghalni mások háborújában.”

A kormány tervei szerint 2027 júliusától minden 18 éves német állampolgárnak kötelező lenne kitöltenie a hadköteles nyilvántartási kérdőívet. Az alapkiképzés hat hónapos lenne, amit önkéntesen meg lehetne hosszabbítani. Ha nem jelentkezik elég önkéntes, a Bundestag „szükségletalapú” sorsolást vezethet be – gyakorlatilag ez a kötelező sorkatonaság visszaállítása lenne, az ukrajnai háborúra és a megváltozott biztonsági helyzetre hivatkozva.

A diákok szerint a törvény nem az ő védelmüket szolgálja, hanem a hadi ipari vállalatokat és a nagyhatalmi érdekeket. Sokan attól tartanak, hogy a Bundeswehr már most megkezdte az iskolákban a toborzást, és a pénzt inkább oktatásra, egészségügyre és szociális kiadásokra kellene fordítani.

Ellenállás a sorkatonaság ellen

Az RBB 24 emlékeztet: az iskolai órák alatti tüntetés részben igazolatlan hiányzásnak minősülhet, különösen Brandenburgban, ahol a tartományi oktatási minisztérium jelezte, hogy szankciókat alkalmazhat. Egy, az Instagramon terjedő videóban sorra szólalnak meg a tiltakozó fiatalok:

  • „Ez az egész korosztályunkat érinti.” 
  • „Ha nem lesz elég önkéntes, teljes évfolyamokat sorozhatnak be.” 
  • „A kormány azt akarja elhitetni, hogy hősökként kell meghalnunk a demokráciáért – miközben ők indítják a háborúkat.”
  • „A pénzünkből inkább iskolákat és kórházakat építsenek, ne katonai jelenlétet az osztálytermekben.”

A videó zárómondata: 

Utcára megyünk, mert ez nem a mi háborúnk.”

Fotó: Tobias Schwarz/AFP

Fotó: Tobias Schwarz/AFP

***

 

lazio154-5
2025. december 03. 11:23
Sok sorkötelesség elleni írás van itt a mandin. Elérünk oda, hogy ha az Alaptövény szerint szükségessé válik bevezetése Orbán B. hiába hordozza az országon át a véres kardot, üres marad a zászlója alja. Senki se gondolja azt, hogy egy új háborúban a civil nagyobb biztonságban van, mint a katona. Már a II. Vh. ban egyenlő volt az áldozatok száma. A szenvedésről : Élelem-víz a katona az első, vagy elveszi mástól, csak neki sokféle védőeszköze van, még wc. je is van ásva- városokban marad a ház közepe!... sokáig sorolható! A legfőbb: Férfiként becsületben halhat meg, akire utódjai büszkék lehetnek! 100-200 év múltán ezeket az írásokat is megtekintik majd.
Válasz erre
0
1
monicagellert
2025. december 03. 10:33
A kommentelők többsége már elfelejtette, hogy milyen nagyon magukon kívül voltak, amikor a Tisza pártról ment a híresztelés, miszerint be fogják vezetni a kötelező sorkatonaságot. Akkor most jó vagy nem jó kedves mandiner?
Válasz erre
0
0
Ekrü123
2025. december 03. 09:54
Hiába , no az ukránszeretet náluk is csak addig tart, amíg nem a saját bőrüket kell a vásárra vinni....Amúgy van aki meglepődik ezen? Az elkényeztetett "nekem minden jár" és "én vagyok a multikulti generációnak " csak addig fontos bármi amíg a saját érdeküket nem veszélyezteti. Talán nem kellett volna kinevelni egy önző, nulla hazaszeretettel rendelkező generációt. Most ugye visszanyal a fagyi....
Válasz erre
2
0
Ekrü123
2025. december 03. 09:49
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2 2025. december 03. 09:15 • Szerkesztve "Ízlelgessétek birkák: Az egész EU-ban csak nálunk riogatnak a dagadt geciék háborús veszélyhelyzettel..:)"- Hú basszus, ti tényleg agyhalottak vagytok....Szerinted mi a fenéért akar a német kormány sorkatonaságot bevezetni? Passzióból? Mert kedvét leli abban, hogy szívatja a fiatalokat?
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!