Elegük lett a háborús agymosásból: fellázadtak a sorkatonaság ellen a német fiatalok

December 5-én országszerte iskolai sztrájkot és utcai demonstrációkat hirdettek német diákok a kötelező sorkatonaság tervezett bevezetése ellen – írta a Magyar Nemzet. A legnagyobb berlini felvonulás a GEW tanárszakszervezet támogatásával zajlik majd: az Oranienplatzról indul, és a neuköllni városháza elé vonul. A rendőrség mintegy 3000 résztvevőre számít.

Hiába a háborús pszichózis, egyre többen ellenzik a sorkatonaság visszaállítását. Forrás: FOCKE STRANGMANN / AFP

Tüntetést szerveznek Potsdamban és Cottbusban is, további városokban pedig iskolai sztrájkokra készülnek. A szervezők szerint már közel 90 helyi sztrájkbizottság alakult a nagyobb német városokban – többek között Berlinben, Hamburgban, Münchenben, Kölnben, Lipcsében, Magdeburgban, Münsterben és Rostockban. A mozgalmat békeszervezetek, a GEW szakszervezet és a BSW (Sahra Wagenknecht szövetsége) is támogatja. A fiatalok üzenete egyértelmű: