12. 02.
kedd
Pentagon Christian Freuding Németország orosz-ukrán háború Egyesült Államok

Amerikai hidegzuhany a németeknek: a Pentagon minden kapcsolatot megszakított a német vezérkarral

2025. december 02. 22:21

A német szárazföldi erők parancsnoka szerint az amerikaiak lépése nehéz helyzetbe hozza Kijev szövetségeseit.

2025. december 02. 22:21
Németország. Német hadsereg.

A német katonai vezetést váratlanul érte, hogy az Egyesült Államok minden előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztatta Ukrajna támogatásával kapcsolatos hozzáállását. Hirtelen befagyasztottak egyes fegyverszállítmányokat, és megszakították a korábban közvetlen, gyors kommunikációs csatornát a Pentagon és a német vezérkar között – állította Christian Freuding, a német szárazföldi erők parancsnoka.

Freuding a The Atlanticnek arról beszélt, hogy korábban folyamatos SMS-kapcsolatban állt amerikai partnereivel, ám ez a kommunikáció teljesen leállt. Most kénytelen a washingtoni német nagykövetségen keresztül keresni valakit, aki elérhető a Pentagonban, és ez jelentősen lelassítja és bonyolítja a két ország közötti egyeztetéseket – nehezményezte. A tábornok egy kaotikus, bizonytalan helyzetről beszélt a lapnak, amely a szövetségesek közötti koordinációt is megnehezíti.

A legnagyobb problémát azonban szerinte az jelenti, hogy 

az Egyesült Államok előzetes tájékoztatás nélkül állította le bizonyos fegyverrendszerek szállítását.

Ez a kiszámíthatatlanság súlyos logisztikai és stratégiai gondokat okoz mind Németország, mind a Kijevet támogató nemzetközi koalíció számára, mivel a tervezhetőség és a megbízhatóság kulcsfontosságú az ukrán háborús erőfeszítések támogatásában, nyilatkozta.

Nyitókép: Odd ANDERSEN / AFP

 

europész
2025. december 02. 23:26
Na az usakok kezdenek eszbe kapni.A nemeteknel meg mindig ott lappang a naci szellem csak most libsibolsiglobalista oltonyt vett fel.
A szexárdi láncfűrészes böllér
2025. december 02. 23:24
DJT a Nobel🕊️-díjra hajt, és a háborús lázban égő kretén krautoknak ezt tudomásul kell venniük!
bondavary
2025. december 02. 23:17
Úgy tűnik, nem érdemes Trump béketörekvései ellen dolgozni. Főleg úgy, hogy az USA nélkül nem igazán tudják az ukránokat támogatni.
johannluipigus
2025. december 02. 23:15
Itt az ideje elengedni az ukrán wirtschaftot, agyatlan németek.
