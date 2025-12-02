Amerikai hidegzuhany a németeknek: a Pentagon minden kapcsolatot megszakított a német vezérkarral

A német katonai vezetést váratlanul érte, hogy az Egyesült Államok minden előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztatta Ukrajna támogatásával kapcsolatos hozzáállását. Hirtelen befagyasztottak egyes fegyverszállítmányokat, és megszakították a korábban közvetlen, gyors kommunikációs csatornát a Pentagon és a német vezérkar között – állította Christian Freuding, a német szárazföldi erők parancsnoka.

Freuding a The Atlanticnek arról beszélt, hogy korábban folyamatos SMS-kapcsolatban állt amerikai partnereivel, ám ez a kommunikáció teljesen leállt. Most kénytelen a washingtoni német nagykövetségen keresztül keresni valakit, aki elérhető a Pentagonban, és ez jelentősen lelassítja és bonyolítja a két ország közötti egyeztetéseket – nehezményezte. A tábornok egy kaotikus, bizonytalan helyzetről beszélt a lapnak, amely a szövetségesek közötti koordinációt is megnehezíti.