Kiderült, mi az a három dolog, amiben Putyin semmiképp sem fog engedni
Ukrajnával, Európával és Amerikával szemben is vannak elvárásai.
A német szárazföldi erők parancsnoka szerint az amerikaiak lépése nehéz helyzetbe hozza Kijev szövetségeseit.
A német katonai vezetést váratlanul érte, hogy az Egyesült Államok minden előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztatta Ukrajna támogatásával kapcsolatos hozzáállását. Hirtelen befagyasztottak egyes fegyverszállítmányokat, és megszakították a korábban közvetlen, gyors kommunikációs csatornát a Pentagon és a német vezérkar között – állította Christian Freuding, a német szárazföldi erők parancsnoka.
Freuding a The Atlanticnek arról beszélt, hogy korábban folyamatos SMS-kapcsolatban állt amerikai partnereivel, ám ez a kommunikáció teljesen leállt. Most kénytelen a washingtoni német nagykövetségen keresztül keresni valakit, aki elérhető a Pentagonban, és ez jelentősen lelassítja és bonyolítja a két ország közötti egyeztetéseket – nehezményezte. A tábornok egy kaotikus, bizonytalan helyzetről beszélt a lapnak, amely a szövetségesek közötti koordinációt is megnehezíti.
A legnagyobb problémát azonban szerinte az jelenti, hogy
az Egyesült Államok előzetes tájékoztatás nélkül állította le bizonyos fegyverrendszerek szállítását.
Ez a kiszámíthatatlanság súlyos logisztikai és stratégiai gondokat okoz mind Németország, mind a Kijevet támogató nemzetközi koalíció számára, mivel a tervezhetőség és a megbízhatóság kulcsfontosságú az ukrán háborús erőfeszítések támogatásában, nyilatkozta.
