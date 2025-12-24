Ft
Ft
5°C
1°C
Ft
Ft
5°C
1°C
12. 24.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Orbán Balázs labda ajándék karácsony

Jobbal, ballal – Orbán Balázs minőség-ellenőrzést tartott (VIDEÓ)

2025. december 24. 12:25

Régi karácsonyi hagyományról számolt be a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Balázs a munkatársaival minden évben több olyan gyermeket lep meg ajándékkal, akiknek az élet úgy hozta, hogy más nem vehet nekik. Ezúttal egy labda is szerepelt a listán.

2025. december 24. 12:25
null

Orbán Balázs egy sok évre visszamenő közös szokásukról számolt be a közösségi oldalán: a munkatársaival minden évben ajándékot vesznek több olyan gyermeknek, akiknek az élet úgy hozta, hogy más nem vehet. 

ORBÁN Balázs
Orbán Balázs a biztonság kedvéért letesztelte a karácsonyi ajándékot / Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

 

Orbán Balázs minőség-ellenőrzést tartott

A miniszterelnök politikai igazgatója a videó mellé ezt írta: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra

Hoppá: a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra
Tovább a cikkhezchevron

Idén egyikük egy focilabdát kért karácsonyra – természetesen a minőség-ellenőrzés nem maradhatott el! Boldog karácsonyt mindenkinek!

Korábban azt is elárulta, odahaza állandó vita tárgyát képezi, hogy egy- vagy többszínű legyen-e náluk a karácsonyfa, amit a Jézuska hoz. „A Jézuska egyik fele a többszínűt szereti (itt magára mutatott mosolyogva – szerk.), a másik fele pedig az egyszínűt.” Arra a kérdésre, hogy milyen lesz, Orbán azt felelte, „nyilván egyszínű”.

Ezt is ajánljuk a témában

A politikai igazgatótól egyébként nem áll távol a foci: a magyar parlamenti labdarúgó-válogatott játékosaként remek szólógólt szerzett Törökország ellen még szeptemberben. A kétszer 40 perces mérkőzésen egy védelmi hiba miatt korán vezetést szereztek a törökök, de a második félidőben sikerült fordítani: egy remek egyéni alakítás után Orbán Balázs előbb egyenlített, majd az utolsó percekben a 68 éves Kovács Zoltán passzából Nobilis Márton megszerezte a győztes gólt.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Vajda János

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyolcadikutasagyozo
•••
2025. december 24. 13:19 Szerkesztve
Orbán Balázs a munkatársaival minden évben több olyan gyermeket lep meg ajándékkal, akiknek az élet úgy hozta, hogy más nem vehet nekik." Igen ez nagyon keresztény.🤣🤣🤣😁😁Semjén is kereszteslovagnak öltözve, lepte meg a gyerekeket.🤣🤣😁Szájet pedig OBI wan kenobinak öltözött a kékosztrigában.😜😜 Csubakka melyik bolygón is született?😜
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!