Jobbal, ballal – Orbán Balázs minőség-ellenőrzést tartott (VIDEÓ)

Idén egyikük egy focilabdát kért karácsonyra – természetesen a minőség-ellenőrzés nem maradhatott el! Boldog karácsonyt mindenkinek!

Korábban azt is elárulta, odahaza állandó vita tárgyát képezi, hogy egy- vagy többszínű legyen-e náluk a karácsonyfa, amit a Jézuska hoz. „A Jézuska egyik fele a többszínűt szereti (itt magára mutatott mosolyogva – szerk.), a másik fele pedig az egyszínűt.” Arra a kérdésre, hogy milyen lesz, Orbán azt felelte, „nyilván egyszínű”.