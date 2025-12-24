Jobbal, ballal – Orbán Balázs minőség-ellenőrzést tartott (VIDEÓ)

Karácsonyi bakiparádé – ezek maradnak utolsó pillanatra a politikusoknál (VIDEÓ)
Orbán Viktor elárulta, hogy náluk általában a szaloncukor drótkampó az, ami kimarad, és ilyenkor kerül elő odahaza a cérna.
Régi karácsonyi hagyományról számolt be a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Balázs a munkatársaival minden évben több olyan gyermeket lep meg ajándékkal, akiknek az élet úgy hozta, hogy más nem vehet nekik. Ezúttal egy labda is szerepelt a listán.
Orbán Balázs egy sok évre visszamenő közös szokásukról számolt be a közösségi oldalán: a munkatársaival minden évben ajándékot vesznek több olyan gyermeknek, akiknek az élet úgy hozta, hogy más nem vehet.
A miniszterelnök politikai igazgatója a videó mellé ezt írta:
Idén egyikük egy focilabdát kért karácsonyra – természetesen a minőség-ellenőrzés nem maradhatott el! Boldog karácsonyt mindenkinek!
Korábban azt is elárulta, odahaza állandó vita tárgyát képezi, hogy egy- vagy többszínű legyen-e náluk a karácsonyfa, amit a Jézuska hoz. „A Jézuska egyik fele a többszínűt szereti (itt magára mutatott mosolyogva – szerk.), a másik fele pedig az egyszínűt.” Arra a kérdésre, hogy milyen lesz, Orbán azt felelte, „nyilván egyszínű”.
A politikai igazgatótól egyébként nem áll távol a foci: a magyar parlamenti labdarúgó-válogatott játékosaként remek szólógólt szerzett Törökország ellen még szeptemberben. A kétszer 40 perces mérkőzésen egy védelmi hiba miatt korán vezetést szereztek a törökök, de a második félidőben sikerült fordítani: egy remek egyéni alakítás után Orbán Balázs előbb egyenlített, majd az utolsó percekben a 68 éves Kovács Zoltán passzából Nobilis Márton megszerezte a győztes gólt.
„A győztes gólunk egy ritka taktikai húzás eredménye.”
Nyitókép: MTI/Vajda János