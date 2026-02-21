Kijev politikai megfontolásokból nem indította újra a tranzitot a Barátság-vezetéken, és erről Brüsszellel is megegyezett

A beszélgetés második nagy témája a háború hosszú távú kimenetele volt. Orbán Balázs úgy vélekedett, hogy az európai politikai fősodor arra építi stratégiáját, hogy Oroszország hosszú távon kivéreztethető, ám szerinte ennek nincs történelmi precedense. Azt is állította, hogy az Egyesült Államok 2025-ben kiszállt Ukrajna közvetlen finanszírozásából, így a háború anyagi terhei elsősorban az európai országokra nehezednek.

A politikai igazgató arról is beszélt, hogy az ukrán fél a következő időszakra jelentős – állítása szerint 1500 milliárd eurós – forrásigényt fogalmazott meg, ami szerinte az európai versenyképességi és kohéziós forrásokat is érintené.

A kárpátaljai magyarok helyzetéről külön is szó esett a panelbeszélgetésen. Orbán Balázs a kényszersorozások felgyorsulásáról, a romló biztonsági körülményekről és a magyar áldozatokról beszélt, hangsúlyozva, hogy Magyarországnak erős tárgyalási pozíciókra van szüksége ahhoz, hogy hatékonyan tudjon kiállni a kisebbség jogaiért.

A kampányról szólva Orbán Balázs arról beszélt, hogy nehéz választási küzdelemre számít, mert meglátása szerint Ukrajna és a brüsszeli intézményrendszer is hatással van a magyar belpolitikai folyamatokra. Hozzátette, hogy a Fidesz politikusai tisztában vannak a választás tétjével, amely szerinte abban áll, ki tudja biztosítani Magyarország kimaradását a háborúból és az Ukrajna felé történő további elköteleződésből.

A teljes beszélgetés itt tekinthető meg: